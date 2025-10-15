user icon
Bottas ambitieus met Cadillac: "Pérez en ik kunnen hen naar de eerste rij brengen"

Bottas ambitieus met Cadillac: "Pérez en ik kunnen hen naar de eerste rij brengen"
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 18:06
  • comments 2
  Door: Jeroen Immink

Na een jaar afwezigheid in de Formule 1 keren Valtteri Bottas en Sergio Pérez terug in de koningsklasse van de autosport. Beide coureurs gaan aan de slag bij Cadillac, dat in 2026 zijn debuut zal maken in de F1. Bottas heeft laten weten dat hij enorm uitkijkt naar de samenwerking met de Mexicaan.

Zowel Bottas als Pérez moesten in 2025 toekijken vanaf de zijlijn. Bottas verloor zijn stoeltje bij Sauber aan Gabriel Bortoleto, terwijl Pérez bij Red Bull Racing plaats moest maken. De Fin keerde vervolgens terug bij Mercedes als reservecoureur, maar zal in 2026 weer op de grid verschijnen.

Bottas kijkt uit naar samenwerking met Pérez

Bij Cadillac zal Bottas vergezeld worden door Pérez, een voormalig concurrent van hem. De Fin kijkt ernaar uit om samen met de oud-teamgenoot van Max Verstappen het Amerikaanse team vooruit te helpen in de Formule 1. “Ik denk dat hij er net zoveel naar uitkijkt als ik doe,” aldus Bottas tegenover Crash.net. “Hij heeft een ander jaar gehad. Hij heeft zeker minder gereisd dan ik, wat quality time met de familie gehad – dat is soms goed, een soort reset. Maar hij kijkt er zeker naar uit.”

Bottas benadrukte daarnaast dat Cadillac niet meedoet om het veld op te vullen. De tienvoudig Grand Prix-winnaar wil het Amerikaanse merk naar grotere hoogtes brengen. “Ik denk dat we (Pérez en ik) echt goed kunnen samenwerken en een sterk team zullen vormen. Als rijdersduo kunnen we het team op de eerste plaats zetten, en dat is precies wat nodig is voor de komende jaren.”

Bottas en Pérez zijn oude bekenden van elkaar

Bottas en Pérez hebben al een verleden samen. In 2021 leidde de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tot een ware oorlog tussen Red Bull en Mercedes, de teams waarvoor Bottas en Pérez destijds reden. De Fin bewaart goede herinneringen aan die periode. “Ik heb altijd respect voor hem gehad, hij was geweldig. Hij lijkt me iemand met wie je makkelijk kunt samenwerken, en ik ben dat ook. Dus dat moet goedkomen.”

Uiteindelijk won Verstappen dat jaar de wereldtitel in Abu Dhabi, terwijl Mercedes de constructeurstitel pakte. Daarna vertrok Bottas bij het Duitse team en reed hij drie seizoenen voor Sauber.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Valtteri Bottas Sergio Perez

