Perez onthult de oorzaak van groot Red Bull-probleem

Perez onthult de oorzaak van groot Red Bull-probleem
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 10:09
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

De kogel is door de kerk: Sergio Perez maakt volgend jaar zijn comeback in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, en hoopt daar sportieve revanche te nemen na zijn slechte laatste jaar bij Red Bull. Perez legt uit waarom coureurs het zo zwaar hebben naast Max Verstappen.

Perez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In zijn eerste jaren kon hij Verstappen nog bijstaan, en soms zelfs uitdagen. In zijn laatste seizoenen had hij het echter zwaar, en begon zijn achterstand te groeien. Eind 2024 besloot Red Bull in te grijpen, en werd de Mexicaan vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander stond zelf echter ook onder druk, en werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda.

Wat speelt er bij Red Bull?

Nu Perez zijn comeback gaat maken, keert hij ook langzaam weer terug in de spotlights. Hij was te gast in de podcast 'The F1 Show' van Sky Sports, en daar besprak hij de situatie bij Red Bull: "Ik denk dat het gewoon de hele dynamiek is van dat team."

"Alles draait om... Ze hebben daar duidelijk een uniek talent in huis met Max. Als je daar komt, met de ontwikkelingscurve die ze hebben, dan is het voor de tweede coureur heel erg lastig om zich aan te passen aan de auto."

Het probleem voor de teamgenoten van Verstappen

Perez wijst het grote pijnpunt aan voor Verstappens teamgenoten: "Het is een heel unieke auto. Het is een unieke rijstijl, die ik voor jaren heb weten te overleven. Het is lastig, en het is de manier waarop het gaat, je hebt het gezien bij meerdere goede coureurs voor en na mij."

"Ik denk dat Yuki en Liam samen iets van vijf punten hebben gescoord. Het is dus heel erg lastig, heel erg tricky. Het zijn fantastische coureurs, maar het is gewoon de manier waarop je met die auto moet rijden."

Politik

Posts: 9.511

Precies, het is een wagen die een unieke rijstijl vereist.
Max kan daar aan voldoen, heel veel andere rijders kunnen dat dus duidelijk niet.

RB heeft volhard in het ontwikkelen van de richting die die unieke rijstijl vereist.
Op zich logisch; ze krijgen feedback van de beste coureur en die gaa... [Lees verder]

  • 7
  • 27 aug 2025 - 10:41
F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing Cadillac

Reacties (16)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.963

    Ja ja Checo, je bent een Legend

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 10:10
  • Larry Perkins

    Posts: 59.404

    Sergio Perez REACTS to signing for Cadillac for 2026 | The F1 Show
    (35,48 minuten)

    https://youtu.be/B9IApEqyjos?list=PLLpoN_u8SY6i_Fhiq541aSelq5zu-p3QF

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 10:22
    • Pietje Bell

      Posts: 30.590

      Bottas en Perez samen. Ruim 4 minuten.

      https://youtu.be/WJg0Y2zOHbU

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 11:36
  • Politik

    Posts: 9.511

    Precies, het is een wagen die een unieke rijstijl vereist.
    Max kan daar aan voldoen, heel veel andere rijders kunnen dat dus duidelijk niet.

    RB heeft volhard in het ontwikkelen van de richting die die unieke rijstijl vereist.
    Op zich logisch; ze krijgen feedback van de beste coureur en die gaat er ook nog eens snel mee. Okay, dit jaar bij tijd en wijlen iets minder hard, maar toch 2 overwinningen.

    Nadeel van deze filosofie: je zet in principe steevast je tweede coureur buiten spel, omdat hij die unieke rijstijl niet beheerst.
    Zijn het daarom slechte coureurs? Denk van niet.

    RB krijgt volgend jaar een uitgelezen kans een meer allround auto te ontwikkelen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want een bepaald DNA verander je niet één twee drie. Maar het is wel broodnodig.

    Daarom ben ik ook zo benieuwd wat Max bij een ander team laat zien. Met een meer allround auto en een topcoureur naast zich.

    • + 7
    • 27 aug 2025 - 10:41
    • VestAan

      Posts: 729

      Ik ben vooral benieuwd of ze weer een hoge rake gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat Wache dat concept niet echt onder de knie heeft.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 11:05
    • snailer

      Posts: 29.351

      Hahahahaha. Echt man. Omdat Perez het zegt is het waar. Die probeert uit te leggen dat hij Niet is verslagen door Verstappen. Dat klopt. Verstappen heeft hem totaal de vernieling in gereden. Maar dat komt niet omdat de auto is gebouwd rond Verstappen.

      Er is 1 half jaar geweest waar Newey niet naar de rijder in het andere stoeltje lijsterde. Dat was Gasly.. Newey moest hem niet omdat Gasly ruzie zocht met Newey. Ja. EN dan is Newey een nare man. Die neemt dat niet.

      • + 4
      • 27 aug 2025 - 11:14
    • Politik

      Posts: 9.511

      @Snailer,

      Dat je op de uitspraken van Perez op deze manier reageert, zou ik kunnen begrijpen.

      Lees mijn comment nou eens goed en aandachtig door, want gezien je reactie begrijp je totaal niet wat ik bedoel.

      Want ik zeg namelijk niet hetzelfde als Perez.

      • + 4
      • 27 aug 2025 - 11:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 101

      Waarom zou RB een meer all-round auto ontwikkelen als in die "extreme" auto (mits goed uitgevoerd) Max sneller is dan hij ooit in een all-round auto zou kunnen zijn?

      • + 3
      • 27 aug 2025 - 11:49
    • Politik

      Posts: 9.511

      Omdat Max niet eeuwig voor RB blijft rijden misschien?

      • + 3
      • 27 aug 2025 - 11:57
    • gridiron

      Posts: 2.779

      En je 2 goede auto's moet hebben als je de WCC wilt.

      • + 2
      • 27 aug 2025 - 12:12
    • snailer

      Posts: 29.351

      Ik heb heel goed je bericht gelezen, Pilitik.

      Alles wijst er op dat bijvoorbeeld in 2023 de auto juist naar de voorkeuren van Perez is gebouwd. Heb echter absoluut geen zin om dat telkens maar uit te leggen.
      Ga toch weer een poging doen.
      Voor aanvang 2023 waren ongeveer dit de woorden van Perez:
      Deze auto is volledig naar mijn wensen gebouwd. Ook heb ik nu na twee jaar Red Bull mijn team volledig om me heeb gebouwd. Ik ga voor het kampioenschap.

      DIt is onder andere wat er vanuit Horner kwam die zelfde periode:
      We willen het WCC winnen, maar daarvoor moet Sergio veel dichter op Max zitten. We hebben er alles aan gedaan de auto naar de wensen van Servio te ontwikkelen.

      Nu kan je daar over twijfelen of ze de waarheid spreken.
      Echter ben ik een data man. Bij in ieder geval 1 race kan je heel goed zien dat er een kern van waarheid in zat. Bekijk de rondes eens terug van de race in Monza. Ferrari kwam daar met een speciale vleugel en gezien de cap wilde Red Bull dit niet doen. Sainz haalde pole en nam de leiding. Het duurde een ronde of 15 voor Verstappen er voorbij kwam. En dat kon hij doordat Sainz een remfout maakte.
      En de reden dat hij er niet voorbij kwam was parabolica. Verstappen kon er niet snel op het gas komen door onderstuur. En wij weten allemaal dat Verstappen liever een overstuurde auto heeft. Overigens is iedereen langzamer in veel bochten bij onderstuur. Ook Perez was dat. DIe kwam bijvoorbeel even veel rondes Russell niet voorbij om de zelfde reden.

      Tot slot. Er is recent een podcast geweest waar de toenmalige performance coach van Verstappen te gast was.
      Op de vraag waarom Perez er begin 2023 zo dicht op zat kwam het volgende duidelijke antwoord: De 2023 auto was ontworpen naar de wensen van Perez.

      Zoals gezegd had Gasly niets te vertellen. Het eerste half jaar uiteraard Albon ook niet. Maar die zei later het volgende: De auto was niet specifiek voor Verstappen ontworpen.
      In 2021 stapte Perez in. Logisch dat daar Perez niet zo veel nog te zeggen had over de 2021 auto die toen al ver in ontwikkeling was. Ik vond 2021 ook een bijzonder jaar omdat Perez zonder morren inzag dat hij juist dat jaar tweede man moest spelen in het belang van het team. Hij was nog niet klaar voor zijn input.

      2022 werd een compleet nieuw concept met de grondeffect auto's. Daar was de input andersom. Newey heeft aan de rijders gevraagd de rijstijl aan te passen aan de grondeffect auto's. Mogelijk weet je nog dat de Red Bull's begin dat jaar veel te zwaar waren. De Ferrari's hadden net de edge op Red Bull. Maar door het aanpassen van de rijstijl wisten Perez en Verstappen wel te vechten met de Ferrari's. Na de eerste update, staat me bij 3 tiende sneller door gewichtsbeperking. kreeg langzaam aan Verstappen de edge op Lecelrc. Waarschijnlijk door de aanpassing aan de gevraagde rijstijl.
      Dat Newey het vroeg werd bekend door Karun Chandhok. Die had gesproken met insiders bij Red Bull. EN hij vertelde dit bij de Post F1 tests. Ik heb toevallig een uurtje toen zitten kijken om een idruk te krijgen van de stabiliteit van de wagens. En juist dat uurtje vertelde hij dit.
      Je mag twijfelen of het waar is. Maar ik geloof dat wel. De auto in 2022 was dus niet gemaakt voor Verstappen en niet voor Perez. De auto was gemaakt en de rijders moesten zich aanpassen.

      2023 hebben we het over gehad.

      2024 vind ik moeilijk te bepalen. De Red Bull was de eerste 5 races gemiddeld de snelste en ook Perez deed gewoon goed mee vooraan. Maar al tijdens die 4 races was duidelijk dat de auto extreem lastig was voor alle twee de rijders. Ik heb over dat jaar wel een gerucht gehoord vanuit Red Bull dat men daar had gezegd dat men eigenlijk aan Verstappen genoeg had. Dat was achteraf ook zo. Voor het WDC. Echter konden ze het WCC niet winnen. Ik vermoed dat ze dat jaar een poging deden de auto naar Verstappen te bouwen. Alleen kreeg hij van Wache een zeer onvoorspelbare auto, waar volgens eigen zeggen een fout in zat die niet op te lossen was in de loop van het seizoen.

      Dit jaar is er een auto die Verstappen voor zeker niet wil. Met elke updat is de auto meer en meer onderstuurd en de onvoorspelbaarheid is er nog steeds.
      Overigens zal Lawson niet al te veel in te brengen hebben gehad. Zeer onervaren.

      Mijn algemene conclusie is dat men helemaal niet voor Verstappen heeft gebouwd specifiek op 2024 na. Daar zou het waar kunnen zijn.

      • + 6
      • 27 aug 2025 - 12:26
    • snailer

      Posts: 29.351

      "Omdat Max niet eeuwig voor RB blijft rijden misschien?"

      Hier ben ik het duidelijk mee eens.
      Maak een auto die een beetje pointy is, maar stabiel en verder makkelijk te besturen.
      Zal je zien dat Tsunoda direct binnen 4 tiende zit van Verstappen in kwali. Net als Perez dat deed in 2022.
      Maar de grootste winst wordt gemaakt in race snelheid. Nu zit Tsunoda er vaak een seconde ruim per ronde achter. In vrije lucht. Maak het ding makkelijker te rijden en Tsunoda kan ook harder en constanter zijn rondes rijden.

      De grote issue is nu naar mijn mening Wache. Die is de baas geworden ergens in 2023. En niet toevallig gingen de updates niet meer lekker vanaf halverwegen 2023. Ook omdat andere teams wel goede updates brachten. Maar de auto werd steeds lastiger.
      Ben nog niet helemaal klaar met 2023 analyseren. Wat ik de laatste maanden heb gedaan als het slecht weer was. Maar het lijkt er ook op dat in het verloop van 2023 de auto minder goed werd op de banden. Maar dat is moeilijk te bewijzen vaak, omdat nu eenmaal aan het eind van het seizoen niet wordt geracet op de zelfde banen als aan het begin van het seizoen.

      Voor mij is op dit moment Wache de grote issue voor de rijders in dat andere stoeltje. En uiteraard is dat ook een deel (dit is mijn bias) Verstappen die er heel vaak nog wat van kan maken.

      • + 3
      • 27 aug 2025 - 12:40
    • NicoS

      Posts: 19.217

      Als Tsunoda op vier tienden staat, staat hij alsnog 10 plaatsen achter Verstappen…..
      Probleem is dat in de kwalificatie alles heel close is. Dat was in het verleden niet zo, dan zaten er vaak flinke gaten tussen de coureurs, maar qua plaatsen maakte dat niet zoveel uit.
      Bottas was ook vaak een halve seconde langzamer dan Hamilton, maar stond dan vaak gewoon op P2 omdat de rest op een seconde oh meer werd gezet….

      • + 2
      • 27 aug 2025 - 12:56
    • Ferdi12

      Posts: 673

      @Politik
      Max meldde al vanaf 2023 dat de auto bepaalde problemen had en met die feedback is niets mee gedaan. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. Max zijn unieke talent is, dat hij om problemen heen kan rijden, als de auto maar snel genoeg is. Dat was ook de valkuil voor RBR en deden weinig met de feedback van zowel Max als zijn teamgenoot, wie het op dat moment ook maar naast hem reed. Nu is de auto niet snel genoeg, maar Max laat zien dat hij nog steeds zich kan aanpassen aan de auto.Max heeft onder zijn schuilnaam laten zien dat ie in elke soort auto het maximale er uit kan halen. Hetzelfde geldt voor de F3 en Florida winter series.
      In een meer allround auto zal hij nog steeds de snelste zijn, mits er niet teveel onderstuur in zit.

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 13:01
  • Knalpijp

    Posts: 2.032

    BullS.... is gewoon niet waar, zeg dan meteen dat Max veel beter is!!!

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 12:27
    • F1jos

      Posts: 4.631

      De waarheid zullen we nooit weten, omdat we niet de alwetende.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 12:50

