Perez onthult de oorzaak van groot Red Bull-probleem

De kogel is door de kerk: Sergio Perez maakt volgend jaar zijn comeback in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, en hoopt daar sportieve revanche te nemen na zijn slechte laatste jaar bij Red Bull. Perez legt uit waarom coureurs het zo zwaar hebben naast Max Verstappen.

Perez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In zijn eerste jaren kon hij Verstappen nog bijstaan, en soms zelfs uitdagen. In zijn laatste seizoenen had hij het echter zwaar, en begon zijn achterstand te groeien. Eind 2024 besloot Red Bull in te grijpen, en werd de Mexicaan vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander stond zelf echter ook onder druk, en werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda.

Wat speelt er bij Red Bull?

Nu Perez zijn comeback gaat maken, keert hij ook langzaam weer terug in de spotlights. Hij was te gast in de podcast 'The F1 Show' van Sky Sports, en daar besprak hij de situatie bij Red Bull: "Ik denk dat het gewoon de hele dynamiek is van dat team."

"Alles draait om... Ze hebben daar duidelijk een uniek talent in huis met Max. Als je daar komt, met de ontwikkelingscurve die ze hebben, dan is het voor de tweede coureur heel erg lastig om zich aan te passen aan de auto."

Het probleem voor de teamgenoten van Verstappen

Perez wijst het grote pijnpunt aan voor Verstappens teamgenoten: "Het is een heel unieke auto. Het is een unieke rijstijl, die ik voor jaren heb weten te overleven. Het is lastig, en het is de manier waarop het gaat, je hebt het gezien bij meerdere goede coureurs voor en na mij."

"Ik denk dat Yuki en Liam samen iets van vijf punten hebben gescoord. Het is dus heel erg lastig, heel erg tricky. Het zijn fantastische coureurs, maar het is gewoon de manier waarop je met die auto moet rijden."