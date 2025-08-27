user icon
Verstappen kan toeslaan in Zandvoort: "Publiek geeft hem extra duwtje"

Verstappen kan toeslaan in Zandvoort: "Publiek geeft hem extra duwtje"
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vanaf aankomend weekend weer op jacht naar een goed resultaat. Op zijn thuiscircuit Zandvoort wil hij sportieve revanche nemen bij de start van de tweede seizoenshelft. Jolyon Palmer stelt dat Verstappen op de perfecte manier kan toeslaan.

Verstappen kende een tegenvallende eerste seizoenshelft in de Formule 1. De kans is klein dat hij dit jaar de wereldtitel gaat pakken, want zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is zeer groot. Voor de zomerstop ging het helemaal mis in Hongarije, en had zijn team Red Bull Racing enorme problemen. In Zandvoort hopen ze afscheid te nemen van die problemen, en willen ze een gooi doen naar de zege.

Past Zandvoort bij Red Bull?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer twijfelt over de effectiviteit van Verstappens auto in Zandvoort. In de F1 Nation Podcast legt Palmer zijn mening uit: "De performance in de langzame bochten is niet goed. Ze houden van het snelle spul en Zandvoort zit daar als het ware tussenin. Het heeft een goede flow en een aantal snelle bochten, maar er zitten ook wat lastige stukjes tussen. Het is wel een betere baan voor hen vergeleken met Hongarije."

De grote rol van de fans

Palmer stelt dat de aanwezigheid van de oranjefans een voordeel is voor Verstappen: "Dat moet een boost geven. Het publiek in Zandvoort hoort bij de beste van het seizoen. Max zal goed gemutst verschijnen. Aangezien hij geen rol meer speelt in het kampioenschap, kan hij zijn momenten kiezen. Hij weet wat er komend weekend op het spel staat, want het publiek zal vocaal aanwezig zijn."

"Als hij de pole position weet te pakken en de race weet te winnen, dan is dat de perfecte manier om terug te komen na de zomerstop en een moeilijke race in Hongarije. Dan krijgt hij weer het idee dat hij nog altijd geweldige races kan neerzetten. Hopelijk geeft het publiek hem net dat extra duwtje in de rug om dit seizoen te blijven pushen."

Larry Perkins

Posts: 59.404

Wellicht is het projectie van Palmer want als hij echt denkt dat Max gemotiveerd moet raken door het publiek, kent hij Verstappen totaal niet. Max moet het wat presteren betreft 100% van zijn intrinsieke motivatie hebben en daar hebben fans of anti-fans totaal geen invloed op.
Gelukkig is hij me...

  • 3
  • 27 aug 2025 - 07:59
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.404

    Wellicht is het projectie van Palmer want als hij echt denkt dat Max gemotiveerd moet raken door het publiek, kent hij Verstappen totaal niet. Max moet het wat presteren betreft 100% van zijn intrinsieke motivatie hebben en daar hebben fans of anti-fans totaal geen invloed op.
    Gelukkig is hij mentaal zo sterk, dat hij ondanks de 'knakenbak' steeds weer alles geeft.

    • + 3
    • 27 aug 2025 - 07:59
    • MustFeed

      Posts: 10.092

      Palmer is niet serieus. Die vent maakt alleen maar mooie praatjes aan de hand van wat hij denkt dat zijn publiek wil horen. Of het realistisch is wat hij verkoopt is slechts van secundair belang.

      Die analyses van Palmer klinken leuk totdat je zelf wat dieper in de materie duikt en dan merk je dat Palmer volledig selectief is en alleen maar focust op wat in zijn verhaal past. Dat Palmer zijn retoriek compleet omdraait ten opzichte van een eerdere analyse maakt hem niet uit, degenen die het kijken hebben veelal toch een enorm slecht geheugen.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 12:52
    • snailer

      Posts: 29.352

      Ik snap hoe dan ook dat men Palmer nog serieus neemt. Zijn performance analyses steelt hij van yt streamers. Ik vind verder chauvinisme goed. Maar zijn oordeel er door laten beïnvloeden. Dat kan niet.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:04
  • mordor

    Posts: 2.045

    Als de papayas eraf tetsen misschien, maar anders geen schijn van kans op podiumplek

    • + 3
    • 27 aug 2025 - 09:16
    • Larry Perkins

      Posts: 59.404

      Of het weer moet meewerken, in combinatie met een puike strategie...

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 09:25
    • monzaron

      Posts: 541

      Idd denk dat het plek 4 of 5 gaat worden, en daar zullen de weersgoden niets aan veranderen.

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 10:19
    • snailer

      Posts: 29.352

      Ze moeten eerst de enorme onderstuur oplossen in de Red Bull. Met een onderstuurde auto is echt elke rijder kansloos met al die doordraaiende bochten. Wachten, voelen, wachten, voelen, wachten. O. Nu kan ik op het gas.

      Iedereen roept maar dat de auto om Verstappen is gebouwd, Maar echt niemand wil in een aito rijden als de huidige Red Bull. Zonder Verstappen laatste of op 1 na laatste in het WCC,

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 11:19

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
