Verstappen kan toeslaan in Zandvoort: "Publiek geeft hem extra duwtje"

Max Verstappen gaat vanaf aankomend weekend weer op jacht naar een goed resultaat. Op zijn thuiscircuit Zandvoort wil hij sportieve revanche nemen bij de start van de tweede seizoenshelft. Jolyon Palmer stelt dat Verstappen op de perfecte manier kan toeslaan.

Verstappen kende een tegenvallende eerste seizoenshelft in de Formule 1. De kans is klein dat hij dit jaar de wereldtitel gaat pakken, want zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is zeer groot. Voor de zomerstop ging het helemaal mis in Hongarije, en had zijn team Red Bull Racing enorme problemen. In Zandvoort hopen ze afscheid te nemen van die problemen, en willen ze een gooi doen naar de zege.

Past Zandvoort bij Red Bull?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer twijfelt over de effectiviteit van Verstappens auto in Zandvoort. In de F1 Nation Podcast legt Palmer zijn mening uit: "De performance in de langzame bochten is niet goed. Ze houden van het snelle spul en Zandvoort zit daar als het ware tussenin. Het heeft een goede flow en een aantal snelle bochten, maar er zitten ook wat lastige stukjes tussen. Het is wel een betere baan voor hen vergeleken met Hongarije."

De grote rol van de fans

Palmer stelt dat de aanwezigheid van de oranjefans een voordeel is voor Verstappen: "Dat moet een boost geven. Het publiek in Zandvoort hoort bij de beste van het seizoen. Max zal goed gemutst verschijnen. Aangezien hij geen rol meer speelt in het kampioenschap, kan hij zijn momenten kiezen. Hij weet wat er komend weekend op het spel staat, want het publiek zal vocaal aanwezig zijn."

"Als hij de pole position weet te pakken en de race weet te winnen, dan is dat de perfecte manier om terug te komen na de zomerstop en een moeilijke race in Hongarije. Dan krijgt hij weer het idee dat hij nog altijd geweldige races kan neerzetten. Hopelijk geeft het publiek hem net dat extra duwtje in de rug om dit seizoen te blijven pushen."