De Formule 1-wereld keert langzaam terug uit de vakantiemodus. Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De teams druppelen daar nu al binnen, en de pitlane is in opbouw.

Begin deze maand vertrokken veel coureurs en teammedewerkers naar hun vakantie-adresjes na de Grand Prix van Hongarije. De fabrieken moesten verplicht hun deuren sluiten, en het personeel van de teams konden genieten van hun vrije tijd. De vakantie komt deze week ten einde, en op donderdag zullen de coureurs hun gezicht laten zien in de paddock van het circuit van Zandvoort.

Coureurs arriveren later

De coureurs zullen op woensdag en donderdagochtend afreizen naar de baan, maar hun teams zijn daar al aanwezig. In Zandvoort is de Formule 1 namelijk al prominent aanwezig, en zijn de meeste teams al gearriveerd op het circuit. Op beelden van een webcam is te zien hoe de vracht van de teams in de pitlane staan, en hoe het rechte stuk is veranderd in een soort parkeerplaats voor vrachtwagens, ook de trucks van veel teams zijn al gearriveerd.

Red Bull is aanwezig

Onder meer de trucks van McLaren en Aston Martin werden al gespot in Zandvoort. Op beelden van spotters die bij de hoofdingang staan, is te zien dat de vrachtwagens van Red Bull vandaag ook arriveerden op het circuit van Zandvoort. De opbouw in de pitlane is in volle gang, n in de komende dagen zal er nog hard worden gewerkt op de baan.

Werkzaamheden gaan door

Niet alleen de teams, maar ook de organisatie zal hard blijven doorwerken. De puntjes worden in de komende dagen op de i gezet. De tribunes tegenover de pitlane zijn al gereed, maar veel andere zaken moeten nog worden afgemaakt. Zo is er op webcambeelden te zien hoe werklui hard bezig zijn met werkzaamheden in de pitlane.