user icon
icon

Formule 1 is terug: Teams arriveren in Zandvoort!

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Formule 1 is terug: Teams arriveren in Zandvoort!
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 14:43
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-wereld keert langzaam terug uit de vakantiemodus. Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De teams druppelen daar nu al binnen, en de pitlane is in opbouw.

Begin deze maand vertrokken veel coureurs en teammedewerkers naar hun vakantie-adresjes na de Grand Prix van Hongarije. De fabrieken moesten verplicht hun deuren sluiten, en het personeel van de teams konden genieten van hun vrije tijd. De vakantie komt deze week ten einde, en op donderdag zullen de coureurs hun gezicht laten zien in de paddock van het circuit van Zandvoort.

Meer over GP Nederland 2025 Verstappen kan stokoud F1-record evenaren in Zandvoort

Verstappen kan stokoud F1-record evenaren in Zandvoort

10 aug
 'Dom dat de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort'

'Dom dat de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort'

21 aug

Coureurs arriveren later

De coureurs zullen op woensdag en donderdagochtend afreizen naar de baan, maar hun teams zijn daar al aanwezig. In Zandvoort is de Formule 1 namelijk al prominent aanwezig, en zijn de meeste teams al gearriveerd op het circuit. Op beelden van een webcam is te zien hoe de vracht van de teams in de pitlane staan, en hoe het rechte stuk is veranderd in een soort parkeerplaats voor vrachtwagens, ook de trucks van veel teams zijn al gearriveerd.

Red Bull is aanwezig

Onder meer de trucks van McLaren en Aston Martin werden al gespot in Zandvoort. Op beelden van spotters die bij de hoofdingang staan, is te zien dat de vrachtwagens van Red Bull vandaag ook arriveerden op het circuit van Zandvoort. De opbouw in de pitlane is in volle gang, n in de komende dagen zal er nog hard worden gewerkt op de baan.

Werkzaamheden gaan door

Niet alleen de teams, maar ook de organisatie zal hard blijven doorwerken. De puntjes worden in de komende dagen op de i gezet. De tribunes tegenover de pitlane zijn al gereed, maar veel andere zaken moeten nog worden afgemaakt. Zo is er op webcambeelden te zien hoe werklui hard bezig zijn met werkzaamheden in de pitlane.

@holzerj3 Red Bull team trucks arrive at the Zandvoort circuit #f1 #redbullracing #maxverstappen #yukitsunoda #zandvoort ♬ sonido original - Holzerj
Ouw-sjagerijn

Posts: 18.137

Dat je als spotter of liefhebber daar gaat staan om Aston Martin en McLaren te aanschouwen is begrijpelijk.
Maar als normaal mens draai je je toch om als dat viezedrankjesteam aan komt rijden?

Dan kan je nog beter die kuil-gravende Duitsers op het strand filmen of fotograferen.

  • 15
  • 23 aug 2025 - 15:49
F1 Nieuws GP Nederland 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.552

    Het duurt nog een week, maar de weersvooruitzichten zijn niet goed.

    Alle dagen windkracht 5, rond de 19/20 graden en veel buien. Heb er eentje uitgepikt,
    maar ze geven allemaal hetzelfde aan:

    https://i.postimg.cc/Yq02k3Qj/Schermafbeelding-2025-08-23-152554.png

    Best wel veel uren zon.

    • + 2
    • 23 aug 2025 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      De trucker van RBR is de speciale racelijnen van Verstappen al aan het droog rijden...

      • + 5
      • 23 aug 2025 - 16:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.137

    Dat je als spotter of liefhebber daar gaat staan om Aston Martin en McLaren te aanschouwen is begrijpelijk.
    Maar als normaal mens draai je je toch om als dat viezedrankjesteam aan komt rijden?

    Dan kan je nog beter die kuil-gravende Duitsers op het strand filmen of fotograferen.

    • + 15
    • 23 aug 2025 - 15:49
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Zul je zien dat hun dikke Duitse vrouwen vlak voor je lens gaan staan...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 16:32
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Alleen 'Second Choice George' voor je lens is nog erger...

      • + 4
      • 23 aug 2025 - 16:34
    • erikworld

      Posts: 930

      Verkeerde been uit bed gestapt?

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 17:00
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.954

      Ik dacht juist dat GG (gluiperige George) de kuilengraver was...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:28
    • da_bartman

      Posts: 6.029

      "Verkeerde been uit bed gestapt?" Nee, gewoon een schreeuw om aandacht van wat ooit best wel een grappig ventje leek te zijn maar inmiddels in zijn wanhoop een ordinair mislukt trolletje blijkt te zijn.

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 18:33
    • jamamoto1

      Posts: 13

      Wat een gigantische ouwe sjagerijn ben jij!

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:57
    • Tony

      Posts: 1.525

      Ouwe ik denk dat jij je gebruikersnaam mag overdragen aan Bartje. Wat een zure augurk is dat.

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 19:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.137

      Ik denk dat ik Bartje zijn vriendin wel eens afgepakt heb Tony.....ze was zijn zurigheid meer dan zat denk.

      Ach, laat ze maar joh, zulke reaguurders hebben niets anders te doen in hun zolderkamertjes.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 19:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.137

      .....in hun vuile onderbroek en smerig Redbull t-shirtje aan.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 19:23

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar