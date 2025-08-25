Hamilton deelt opvallend statement voorafgaand Dutch Grand Prix

Lewis Hamilton begon begin deze maand met een rotgevoel aan de zomerstop in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een rampzalig weekend in Hongarije, en hij leek zelfs te hinten op een einde van zijn loopbaan. Hamilton voelt zich nu weer goed, en hij leeft toe naar Zandvoort.

In Hongarije beleefde Hamilton begin deze maand een absoluut dieptepunt. In zowel de kwalificatie als de Grand Prix kwam hij er niet aan te pas, en hij wekte niet de indruk dat het beter kon gaan. Na de kwalificatie stelde Hamilton dat hij waardeloos was en dat Ferrari beter op zoek kon gaan naar een andere coureur. Na de race verliet hij direct het circuit, en verscheen hij zelfs niet bij de stewards om een moment met Max Verstappen te bespreken.

Hoe voelt Hamilton zich?

Hamilton ging direct op vakantie, en hij deelde in de afgelopen weken veel foto's vanaf idyllische bestemmingen. Nu de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort voor de deur staat, deelt Hamilton weer een statement. Op Instagram deelt hij een setje foto's met een duidelijke tekst: "Ik ben altijd zo dankbaar voor deze tijd, voor de mogelijkheid om te rusten en even op te laden."

Wat gaat Hamilton doen?

Hamilton denkt niet alleen aan zichzelf, en hij wijst naar de rest van de wereld: "Ik heb over veel dingen nagedacht. Ieder van ons heeft veel in zijn hoofd zitten, zowel individueel als wereldwijd. Het is zo belangrijk dat we de waarheid en de liefde omarmen en dat we voor onszelf zorgen, zodat we beter voor anderen kunnen zorgen. We kunnen niet altijd wegkijken. We moeten doorgaan, zelfs als het moeilijk is."

Voor Hamilton is het een moeilijk seizoen. Hij stond dit seizoen nog geen enkele keer op het podium, en wist verder de sprintrace in China op zijn naam te schrijven. Hij staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap.