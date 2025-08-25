Ferrari-legende steunt Hamilton: "Hij is niet vergeten hoe hij moet rijden"

Lewis Hamilton heeft het momenteel heel zwaar in dienst van het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen blijft achter en lijkt niet langer in zichzelf te geloven. Hij krijgt nu echter steun van voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello.
Hamilton begon vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. De Brit hoopte te kunnen gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel bleek dat het bij een droom bleef, want titel nummer acht is ver uit zicht. Het team van McLaren is veel te snel, terwijl Hamilton zelf ook amper lijkt te weten wat er aan de hand is. Na zijn tegenvallende prestaties in Hongarije stelde hij dat hij waardeloos was en dat Ferrari een andere coureur moet zoeken.
Geweldige coureur
Hamilton leek diep in de put te zitten, en de kritiek begon te groeien. De Brit trok zich na de Hongaarse Grand Prix terug om vakantie te vieren, maar veel mensen vragen zich af of hij er direct kan staan in Zandvoort. Voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello houdt vertrouwen in Hamilton, zo stelt hij in een interview met The Mirror: "Hij is een geweldige coureur die alles verdient wat hij in het verleen heeft bereikt."
Kan Hamilton nog winnen?
Hamilton stond sinds zijn overstap naar Ferrari nog geen enkele keer op het podium, en weinig mensen lijken te geloven in een soort ommekeer. Barrichello denkt daar anders over, en hij is er zeker van dat Hamilton weer kan winnen als de Ferrari-bolide in 2026 goed genoeg is voor de titelstrijd: "Het is niet zo dat hij nu is vergeten hoe hij moet rijden."
Hamilton staat halverwege het seizoen slechts op de zesde plek in de strijd om de wereldtitel. De Brit heeft 109 punten bij elkaar gereden, en heeft een grote achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde met 151 punten.
Reacties (5)Login om te reageren
Rimmer
Posts: 12.730
Ik vind dit altijd van die enorm lege zwakke argumenten.
Lewis is niet langzamer omdat hij is vergeten hoe hij moet rijden. Wat een onzin van Rubens.
Lewis is langzamer omdat de leeftijd gaat tellen en het in deze sport om tienden, honderdsten en soms zelfs duizendsten van seconden gaat. Over een heel rondje wordt de pole vaak bepaald omdat uiteindelijk iemand in 1 bocht 20 cm scherper instuurt of het voor elkaar krijgt om 101% op de limiet te rijden.
Op de leeftijd van Lewis en Alonso lukt het gewoon niet meer om die 100% prestatie week na week op de mat te leggen. Dat lukt Max ook niet maar die komt vanwege zijn leeftijd en het bereiken van de piek in zijn fysieke prestaties vaker wel tot die laatste procent.
Jonge rijders missen de ervaring en mentale stabiliteit van Lewis of Alonso maar compenseren dat met snellere reflexen waardoor die honderdste wordt teruggepakt. Daar ligt het verschil.
Maakt dat Lewis waardeloos? Nee natuurlijk niet maar hij gaat nooit WK meer worden omdat hij simpelweg niet meer die fysieke topprestatie over 24 races kan brengen. Wel over enkele individuele maar dat is het dan ook. Met “vergeten” hoe je moet rijden heeft het echt nooit iets te maken gehad. Dat is überhaupt nog nooit op een coureur van toepassing geweest.
Rimmer
Posts: 12.730
En ja, ik heb de tekst gelezen. Rubens zegt niet dat Lewis het vergeten is maar hij stelt dat het daar niet aan kan liggen. Dat klopt, maar daar heeft het dus nog nooit bij iemand aan gelegen en daarom is het een onzin verhaal.
Damon Hill
Posts: 19.227
@Rimmer,
Ik erger me er ook groen en geel aan, al jaren... en mensen gaan het nooit maar dan ook nooit leren. Mensen willen of kunnen gewoon niet inzien dat topsporters vanaf een bepaalde leeftijd gewoon minder worden in prestaties. Of het nou Formule 1, MotoGP, tennis, voetbal of wat dan ook is, van de biologische klok ga je het niet winnen.
Tuurlijk nemen we de prestaties van Hamilton en Alonso af, met het jaar meer en meer. "Ja maar die of die kon het nog wel bij 40-jaar" hoor je dan soms. En opnieuw begrijpen mensen niet dat het zwart-wit is. Bij de ene nemen de prestaties af vanaf de 35e, en bij de andere duurt het wat langer.
In de MotoGP hetzelfde. Mensen vroegen zich af waarom Valentino Rossi op het einde continu achteraan reed en regelmatig van zijn motor afdonderde. Tja, dat lag niet aan de motor, maar aan het feit dat hij te lang doorging en écht te oud was op gegeven moment. Dat maakte Rossi niet minder legendarisch, maar iedereen moet er uiteindelijk aan geloven. Dus ook Verstappen als hij door zou gaan tot zijn 40e of jaren erna.
En het is vooral jammer dat haters dan met hun vingertje gaan wijzen en zeggen: "zie je wel, Hamilton is helemaal niet zo goed". Die haters proberen dan hun punt te maken door een over-datum-coureur te bekritiseren op zijn huidige prestaties, wat natuurlijk een flauwekul argument ten top is.
Dat Hamilton nu verslagen wordt door Leclerc is helemaal niet raar. Hamilton is oud, en Leclerc behoort tot de beste coureurs. Zelfs Ocon kon het een paar jaar geleden Alonso al heel lastig maken. Dat Alonso daarna extreem goed leek komt ook deels omdat Lance Stroll ernaast zat... en deels omdat Alonso in 2023 met een goede auto echt tot op het bot gemotiveerd was podium na podium te pakken.
Maar iedereen heeft een houdbaarheidsdatum en iedereen gaat op een bepaalde leeftijd inleveren. Volkomen normaal, volkomen logisch, alleen begrijpen veel simpele zielen dat niet.
ViggenneggiV
Posts: 2.956
"terwijl Hamilton zelf ook amper lijkt te weten wat er aan de hand is"
En elke race maar weer zoeken naar dat 'hammertime' (100 pk extra) knopje
Damon Hill
Posts: 19.227
Alsof dat het enige is waar Hamilton zijn successen aan heeft verdiend.
Alsof hij ieder jaar dat knopje had.
Alsof zijn jaren bij McLaren inclusief absurd goed debuutseizoen niet allang hadden aangetoond hoe goed hij was.
En nee, dit zeg ik niet als Hamilton fan... want dat ben ik totaal niet.
En nee, ik verdedig hem lang niet altijd... ik ben de eerste die voorop staat om te zeggen dat Max in 2021 veel meer de titel verdiende dan Lewis.
Maar de manier waarop Lewis nu af wordt geschilderd omdat hij door leeftijd (de man is 40 inmiddels) langzamer is geworden, is hilarisch en tenenkrommend. Net alsof hij altijd matig is geweest.
Als Max 40 zou zijn en daardoor langzamer zou zijn, gaan we toch ook niet opeens zeggen "nou hij is wel overrated geweest hoor". Nee, dan zouden we dat ook niet zeggen.