Ferrari-legende steunt Hamilton: "Hij is niet vergeten hoe hij moet rijden"

Lewis Hamilton heeft het momenteel heel zwaar in dienst van het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen blijft achter en lijkt niet langer in zichzelf te geloven. Hij krijgt nu echter steun van voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello.

Hamilton begon vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur bij Ferrari. De Brit hoopte te kunnen gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel bleek dat het bij een droom bleef, want titel nummer acht is ver uit zicht. Het team van McLaren is veel te snel, terwijl Hamilton zelf ook amper lijkt te weten wat er aan de hand is. Na zijn tegenvallende prestaties in Hongarije stelde hij dat hij waardeloos was en dat Ferrari een andere coureur moet zoeken.

Geweldige coureur

Hamilton leek diep in de put te zitten, en de kritiek begon te groeien. De Brit trok zich na de Hongaarse Grand Prix terug om vakantie te vieren, maar veel mensen vragen zich af of hij er direct kan staan in Zandvoort. Voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello houdt vertrouwen in Hamilton, zo stelt hij in een interview met The Mirror: "Hij is een geweldige coureur die alles verdient wat hij in het verleen heeft bereikt."

Kan Hamilton nog winnen?

Hamilton stond sinds zijn overstap naar Ferrari nog geen enkele keer op het podium, en weinig mensen lijken te geloven in een soort ommekeer. Barrichello denkt daar anders over, en hij is er zeker van dat Hamilton weer kan winnen als de Ferrari-bolide in 2026 goed genoeg is voor de titelstrijd: "Het is niet zo dat hij nu is vergeten hoe hij moet rijden."

Hamilton staat halverwege het seizoen slechts op de zesde plek in de strijd om de wereldtitel. De Brit heeft 109 punten bij elkaar gereden, en heeft een grote achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde met 151 punten.