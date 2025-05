Wat is het verschil tussen Schumacher en Hamilton bij Ferrari?

Lewis Hamilton heeft het momenteel lastig bij het team van Ferrari. Hij had gehoopt sterk te kunnen beginnen aan dit avontuur, maar die droom komt vooralsnog nog niet uit. Hamilton wordt nu vaak vergeleken met Michael Schumacher, maar volgens Rubens Barrichello is er een groot verschil tussen beide situaties.

De komst van Hamilton werd vaak vergeleken met die van Schumacher. De Duitser groeide begin deze eeuw uit tot een legende bij Ferrari, en hij bouwde een soort dream team om zich heen. De Tifosi hadden de hoop dat Hamilton voor een soortgelijke situatie bij Ferrari zou gaan zorgen, maar vooralsnog is dit nog niet gelukt. De achterstand op de kop van het veld is heel groot, al zag het er in Imola beter uit.

Rubens Barrichello was begin deze eeuw de teamgenoot van Schumacher tijdens de succesperiode bij Ferrari. Hij maakte van dichtbij mee hoe Schumacher de geschiedenisboekjes van de Formule 1 herschreef.

Het verschil met het tijdperk Schumacher

De Braziliaan weet dus goed wat er speelde bij Ferrari. In de After Lap Podcast legt Barrichello uit waarom de situatie van Hamilton nu anders is: "Ik denk dat externe druk zeker niet helpt, want uiteindelijk, wanneer je alles wint, gaat het alleen maar makkelijker."

"Volgens mij was de auto in 2002 heel erg sterk. Als je daardoor in een situatie terechtkomt waarbij de druk steun wordt, dat het dan die kant opgaat. Maar als je wint, dan kan je het internet niet openen, iedereen praat dan over je."

Lange dagen

Volgens Barrichello heeft Ferrari nu ook geen tijd te verliezen: "Het is dus een lastige situatie, maar ik ben fan van de huidige bazen van Ferrari. Het is nu een situatie waarin ze heel erg hard moeten werken. We hebben het dan over 24 uur per dag, je bent geen tijd om te slapen, je hebt nergens tijd voor. Je moet er gewoon staan."