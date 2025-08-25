user icon
Russell met de grond gelijk gemaakt: "Gek en vergezocht"
  Gepubliceerd op 25 aug 2025 16:46
  10
  Door: Bob Plaizier

George Russell zorgde voor de zomerstop voor de nodige ophef. Hij plaatste vraagtekens bij de auto's van Ferrari, en stelde dat ze bijna illegaal waren. Een expert op technisch gebied van de sport plaatst nu op zijn beurt vraagtekens bij deze uitingen van Russell.

Russell viel het een en ander op tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hij zag hoe Charles Leclerc in de slotfase van de race steeds verder terugviel, en volgens Russell had dit mogelijk te maken met het feit dat de auto laag bij de grond stond en dat ze de bandenspanning voor de laatste stint moesten verhogen. Zijn uitspraken waren gericht op het feit dat de bodem van de auto te ver kan afsluiten.

Gek en vergezocht

De woorden van Russell zorgden voor twijfels bij experts. Technisch analist Gary Anderson is er heel erg duidelijk over bij The Telegraph: "Wat Russell voorstelt, vind ik een beetje gek en vergezocht. Een team zou zijn prestaties niet op deze manier verminderen alleen maar om slijtage aan de plank te voorkomen."

"Er zijn tal van andere, betere en minder ingrijpende oplossingen. Als je de bandenspanning achter verhoogt, dan verlies je gegarandeerd prestaties door oververhitting van de achterbanden. Dit doen op een circuit waar tractie absoluut cruciaal is, is waanzin."

'Ferrari neemt soms vreemde beslissingen'

Anderson geeft toe dat er soms vreemde dingen gebeuren, maar deze verhalen gaan hem iets te ver. Hij gaat verder met zijn verhaal over Russell: "Zoals we in het verleden al eerder hebben gezien, neemt Ferrari soms vreemde beslissingen. Ik geloof echter niet dat George Russell hier echt iets op het spoor is. Deze veranderingen vormen een te grote compromis."

Bij Ferrari weten ze dat ze moeten opletten, want eerder dit jaar liepen ze in China tegen een diskwalificatie aan vanwege een te ver afgesleten bodemplaat.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.159

Ik vind geen grapje hè.
We gaan die glibberende glibber niet de hemel in prijzen.
Met dat proberen om Max 'n straf aan te naaien heeft hij voor mij helemaal afgedaan.

Dat zo'n kerel nog fans heeft.....

  • 1
  • 25 aug 2025 - 17:30
Reacties (10)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.369

    Vind dat ze die jongen eens met rust moeten laten, George presenteert al jaren op hoog niveau met een inferieure wagen, is consistent en een echte teamleider, zelfs toen Hamilton nog bij Mercedes reed.
    Bovendien is hij naast de baan ook altijd recht door zee, kortom een aanwinst voor ieder team en uit mijn mond zul je nooit wat anders horen!

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 17:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.159

      Ik vind geen grapje hè.
      We gaan die glibberende glibber niet de hemel in prijzen.
      Met dat proberen om Max 'n straf aan te naaien heeft hij voor mij helemaal afgedaan.

      Dat zo'n kerel nog fans heeft.....

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 17:30
    • snailer

      Posts: 29.321

      **** Ouw-sjag modus aan ****
      Yesss baby!!!!! Mijn broek gaat er strak van staan. Snel even uittrekken en naar Natte Nelly rennen!

      **** Ouw-sjag modus uit ****

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 17:31
    • Larry Perkins

      Posts: 59.369

      @Ouw, Jij bent zo'n overdreven Max-fan dat je oogkleppen op hebt en Verstappen meteen weer in de slachtofferrol maneuvreert. Elke straf die de veel te agressieve Limburger heeft gekregen heeft hij aan zichzelf te danken en zijn vader heeft niet alleen een knuppel, hij is zelf ook een knuppel van het ergste soort.

      Zo, dat ben ik ff lekker kwijt...

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 18:58
  • MustFeed

    Posts: 10.079

    Het is ook niet heel aannemelijk wat Russell erover dacht. Als het werkelijk op die manier zou werken met de bandenspanning dan zouden verschillende teams de race starten met een te hoge bandenspanning om zo in het geval van een safety car later in de race met de juiste bandenspanning de wagen een stuk lager te laten hangen. Ook de race in Monaco zou er heel anders uitzien aangezien iedereen dan de wagen extra laag hangt in de kwalificatie.

    Wat wel duidelijk is dat Ferrari iets apart aan het doen was. Die snelheid bij Leclerc kwam al uit het niets en dat die snelheid compleet verdween na de laatste mogelijkheid om iets aan de wagen te doen voordat hij parc ferme in gaat is uiterst verdacht.

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 18:01
    • snailer

      Posts: 29.321

      Ik denk dat teams dat al doen. Bandenspanning tussen de sets banden. Het is voor mij geen argument.

      De onboard is vrij interessant. Na de race deed hij net alsof hij het mis had. Maar ik geloof dat het politiek was van Leclerc. Er was wel degelijk iets niet okay. Hij wilde de issue op een andere manier oplossen.

      Te lage vloer heb ik nog steeds mijn twijfels over. Red Bull had het in 2023 op Spa. Waarschijnlijk kwamen ze bij een check er achter dat er slijtage was na de sprint race. Was het toen niet VT en Sprint kwali op vrijdag en dan kwali en sprint op zaterdag?
      Hoe dan ook werd er nogal cryptisch gedaan door GP richting Verstappen tijdens de race. Weet nog dat ik er in ben gedoken door een hint en uitleg van BRAKEF1, een streamer en ex performance engineer van Verstappen. Wat hij vertelde is dat Verstappen lift and coast deed in eau rouge wat echt absoluut onlogisch was. Het is namelijk super snel en daar wil je zo snel als mogelijk doorheen omdat er een lang recht stuk achter zit. Je verliest er dus tijd. Ik heb toen de eerste rondes meegeluisterd bij Verstappen waar hij door het veld moest. Door eau rouche was hard geschraap te horen. Nadat hij P2 had moest hij van GP via een cryptische melding banden managen. Iets dat normaal heel anders wordt gecommuniceerd tussen de twee. Verstappen heeft nog twee maal te hard gereden door eau rouge. Subiet kwam GP weer over de onboard. EN inderdaad was die twee maal dat schrapen weer te horen.
      Red Bull managede dus door op bepaalde kritieke punten te liften. De cryptische manier van communiceren was op de FIA niet atant te maken er op dat mogelijk de vloer sleet.

      Ferrari is niet achterlijk er zitten daar veel knappere F1 mannen dan wij bij elkaar. Die zouden ook een dergelijke oplossing hebben bedacht en niet even banden harder maken. Er was iets anders aan de hand. Of iets met een combinatie. Zelf ben in niet eenduidig uit gekomen wat de issue was bij Leclerc. Maar er was voor zeker een issue.

      O en wat Red Bull in 2023 betreft. Ook Perez moest liften in eau rouge. Ze hadden met de twee auto's de zelfde fout gemaakt. Of wat ik ook niet uitsluit. Ze hadden berekend dat het de snelste oplosssing was over een hele ronde. Liften in Eua Rouge en wat tijd verliezen, maar de rest van de ronde wel dichter op het asvalt en veel betere grip hebben.

      WIj gewone stervelingen zullen er nooit achterkomen.

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 18:35
    • da_bartman

      Posts: 6.032

      Russell heeft een poosje achter die Ferrari gereden. Hij kon dus precies zien hoe die Ferrari zich gedroeg, zeker in verhouding tot zijn eigen wagen. De ineenstorting was gewoon heel opmerkelijk, zeker als je beschouwt dat Leclerc vanaf de start Piastri met gemak achter zich kon houden. Ook met de wazige boardradio richting zijn engineer, denk ik dat Russell niet ver van de waarheid zat. Hij had sowieso meer info dan Anderson

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 18:45
    • MustFeed

      Posts: 10.079

      Laat ik het zo zeggen, ik heb nog nooit gezien dat je ten opzichte van de concurrentie ineens bijna 2 seconden per ronde verliest aan performance na de laatste pitstop. Zoiets zou ik niet snel vergeten.

      Teams willen in principe altijd met een zo laag mogelijke bandenspanning rijden omdat je dan meer rubber op het asfalt hebt. De enige uitzondering is als je rijdt in de regen.

      Teams hebben ook allerlei trucjes geprobeerd om onder de minimale vereiste spanning te kunnen rijden. Dat is de reden dat er nu gebruik wordt gemaakt van TPMS sensoren door de FIA. Ik vind het heel lastig te geloven dat Ferrari nu ineens bewust met een te hoge spanning aan het rijden was.

      Zoals Gary Anderson en jij ook terecht opmerken, er zijn betere manieren om slijtage aan de plank te voorkomen dan rijden met een te hoge bandenspanning. Onder andere inderdaad door wat Red Bull deed in Spa. Iets wat je in de telemetrie ook duidelijk kon zien.

      Wat dat betreft zijn er wel wat vergelijkingen. Red Bull was heel cryptisch, net zoals dat Ferrari heel cryptisch was. Ook blijkt het dat je wel tijd kan winnen door de wagen lager te hangen dan de slijtage van de plank toelaat. Bandenspanning lijkt een logische gedachte aangezien daar de grootste aanpassing zit die je tijdens een pitstop kan maken.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 18:58
    • da_bartman

      Posts: 6.032

      @Snailer, "Ze hadden met de twee auto's de zelfde fout gemaakt. Of wat ik ook niet uitsluit. Ze hadden berekend dat het de snelste oplosssing was over een hele ronde". Dat was echt geen fot maar idd een berekende oplossing.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 19:00
  • schwantz34

    Posts: 40.711

    'Ferrari neemt soms vreemde beslissingen'

    Ja, maar dat is ook niet zo gek als je elke race onder hoogspanning razendsnel moet kiezen tussen plan A t/m Z. In de laatste stint van LeClerc kozen ze in Hongarije overduidelijk voor plan H(andrem). Waarom? Omdat dat typisch iets voor Ferrari is natuurlijk!

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 18:05

