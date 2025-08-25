Russell met de grond gelijk gemaakt: "Gek en vergezocht"

George Russell zorgde voor de zomerstop voor de nodige ophef. Hij plaatste vraagtekens bij de auto's van Ferrari, en stelde dat ze bijna illegaal waren. Een expert op technisch gebied van de sport plaatst nu op zijn beurt vraagtekens bij deze uitingen van Russell.

Russell viel het een en ander op tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hij zag hoe Charles Leclerc in de slotfase van de race steeds verder terugviel, en volgens Russell had dit mogelijk te maken met het feit dat de auto laag bij de grond stond en dat ze de bandenspanning voor de laatste stint moesten verhogen. Zijn uitspraken waren gericht op het feit dat de bodem van de auto te ver kan afsluiten.

Gek en vergezocht

De woorden van Russell zorgden voor twijfels bij experts. Technisch analist Gary Anderson is er heel erg duidelijk over bij The Telegraph: "Wat Russell voorstelt, vind ik een beetje gek en vergezocht. Een team zou zijn prestaties niet op deze manier verminderen alleen maar om slijtage aan de plank te voorkomen."

"Er zijn tal van andere, betere en minder ingrijpende oplossingen. Als je de bandenspanning achter verhoogt, dan verlies je gegarandeerd prestaties door oververhitting van de achterbanden. Dit doen op een circuit waar tractie absoluut cruciaal is, is waanzin."

'Ferrari neemt soms vreemde beslissingen'

Anderson geeft toe dat er soms vreemde dingen gebeuren, maar deze verhalen gaan hem iets te ver. Hij gaat verder met zijn verhaal over Russell: "Zoals we in het verleden al eerder hebben gezien, neemt Ferrari soms vreemde beslissingen. Ik geloof echter niet dat George Russell hier echt iets op het spoor is. Deze veranderingen vormen een te grote compromis."

Bij Ferrari weten ze dat ze moeten opletten, want eerder dit jaar liepen ze in China tegen een diskwalificatie aan vanwege een te ver afgesleten bodemplaat.