Zoon van Barrichello tekent WEC-contract

De naam Barrichello keert in 2025 terug in een officieel wereldkampioenschap. De zoon van Rubens Barrichello heeft namelijk een contract getekend in het World Endurance Championship. Hij gaat volgend jaar een Aston Martin besturen in de LMGT3-klasse.

De zoon van voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello timmert al een aantal jaren aan de weg. Eduardo Barrichello reed in de afgelopen jaren in de Braziliaanse Stock Car-klasse. Daar was hij redelijk succesvol en bereikte hij dit jaar de derde plaats in het kampioenschap. Nu gaat de 23-jarige Braziliaan zijn debuut maken in de enduranceracerij. Hij gaat rijden voor het team van Spirit of Léman, en hij deelt de Aston Martin met startnummer 20 met de Amerikaan Derek Deboer en de Fransman Valentin Hasse Clot.