Barrichello trots op Verstappen: "Hij verdient dit"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn derde wereldtitel al op zak en hij verbreekt vrijwel elk raceweekend een nieuw record. Hij ontvangt veel complimenten, ook Rubens Barrichello is onder de indruk.

Verstappen kende vorige week in Brazilië een zeer goed Grand Prix-weekend. Hij was veel sneller dan zijn concurrenten en zowel in de sprintrace als de Grand Prix speelde hij met zijn concurrenten. In beide wedstrijden pakte hij al snel de leiding en deze gaf hij daarna eigenlijk niet meer uit handen. Verstappen verbrak in Sao Paulo ook nog het record van het hoogste winstpercentage in één seizoen.

Verstappens zegetocht werd van dichtbij bekeken door voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello. De Braziliaan keek zijn ogen uit en hij had veel complimenten klaarliggen voor Verstappen. In gesprek met Viaplay legde Barrichello zijn mening over de Nederlandse Red Bull-coureur uit: "Hij is de sport flink aan het domineren, maar hij verdient alles wat hem nu toekomt. Ten eerste is hij fantastisch en ten tweede doet zijn Red Bull-auto het geweldig. Het is een goede combinatie, dus het is moeilijk om het te verslaan. Aan het einde van de dag hoopt iedereen hem te verslaan."