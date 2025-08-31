user icon
Tsunoda kijkt uit naar 'unieke' ervaring op Zandvoort naast Verstappen
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 10:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor Red Bull Racing wordt het een belangrijk weekend, aangezien het de thuisrace van Max Verstappen is. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda heeft er veel zin in.

De eerste seizoenshelft verliep niet naar wens voor het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen, en de kans is klein dat Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. De Nederlander zal zich moeten richten op dagresultaten, en in Zandvoort hopen de aanwezige fans op een wonder. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had het in de eerste seizoenshelft nog zwaarder, maar ook hij hoopt op een resultaat.

'Heel erg uitdagend circuit'

De Japanner heeft vooral heel erg veel zin in de aanstaande Grand Prix van Nederland. Bij Viaplay liet hij zich licht schijnen op de aankomende race: "Ik vind Zandvoort echt heel erg leuk. Het is een heel uniek circuit en het is ook heel erg uitdagend. Je moet je goed voorbereiden, ook op fysiek gebied. Dat is daar heel erg belangrijk. Er is gelukkig nog wel wat tijd om dat voor te bereiden."

Nieuwe ervaring voor Tsunoda

Tsunoda zal dit weekend vooral in de schaduw van zijn teamgenoot Verstappen staan. Het is de verwachting dat er weer tienduizenden oranjefans zullen afreizen naar het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Ze zullen zich vooral focussen op Verstappen, en Tsunoda zal minder aandacht krijgen.

De Japanner haalt daar echter zijn schouders over op. Tsunoda maakt zich geen zorgen, en is vooral heel erg benieuwd naar de ervaring op Zandvoort: "Het zal interessant zijn om daar de teamgenoot te zijn van de persoon die er zijn thuisrace rijdt."

Voor Tsunoda is een goed resultaat in ieder geval broodnodig. Hij kent tot nu toe een rampzalig seizoen en staat slechts op de achttiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij kwalificeerde zich als twaalfde voor de race van vandaag.

NicoS

Posts: 19.263

Gloot…..

  • 1
  • 31 aug 2025 - 10:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.212

    Yuki: "Het is fijn lijden tussen deze hoge belgen."
    Journalist: "Nou Yuki, het zijn maar duinen hoor."
    Yuki: " Vanuit jouw pelspectief wel meneel de joulnalist, maal vool mij zijn het hele hoge belgen."
    Journalist: "Komt het dan mss omdat je zo klein bent?"
    Yuki: "Jij glote lacist, ik ben niet klein, maal jullie zijn zo groot!"

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 10:15
  • harry stotter

    Posts: 1.061

    Naast Verstappen.. als hij op een ronde wordt gezet.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 10:19
  • StompyChar

    Posts: 8

    Nou ja 'naast' meer 'er flink achter'.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 10:37
  • jd2000

    Posts: 7.268

    Naast Verstappen....... Hij bedoelt achter Verstappen.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:05
  • snailer

    Posts: 29.420

    Laat hem nog lekker een jaar bij RBR blijven. Volgend jaar is de motor belangrijk. Vervolgens is het 1 en al lift and coast. Dus Tsunoda zal er wel dichter op zitten. De rijder maakt veel minder het verschil.

    De nieuwe F1 gaat meer en meer een Formule 2+FE klasse worden.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 99
  • Podiums 0
  • Grand Prix 104
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
