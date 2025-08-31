Tsunoda kijkt uit naar 'unieke' ervaring op Zandvoort naast Verstappen

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor Red Bull Racing wordt het een belangrijk weekend, aangezien het de thuisrace van Max Verstappen is. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda heeft er veel zin in.

De eerste seizoenshelft verliep niet naar wens voor het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen, en de kans is klein dat Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. De Nederlander zal zich moeten richten op dagresultaten, en in Zandvoort hopen de aanwezige fans op een wonder. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had het in de eerste seizoenshelft nog zwaarder, maar ook hij hoopt op een resultaat.

'Heel erg uitdagend circuit'

De Japanner heeft vooral heel erg veel zin in de aanstaande Grand Prix van Nederland. Bij Viaplay liet hij zich licht schijnen op de aankomende race: "Ik vind Zandvoort echt heel erg leuk. Het is een heel uniek circuit en het is ook heel erg uitdagend. Je moet je goed voorbereiden, ook op fysiek gebied. Dat is daar heel erg belangrijk. Er is gelukkig nog wel wat tijd om dat voor te bereiden."

Nieuwe ervaring voor Tsunoda

Tsunoda zal dit weekend vooral in de schaduw van zijn teamgenoot Verstappen staan. Het is de verwachting dat er weer tienduizenden oranjefans zullen afreizen naar het circuit aan de Noord-Hollandse kust. Ze zullen zich vooral focussen op Verstappen, en Tsunoda zal minder aandacht krijgen.

De Japanner haalt daar echter zijn schouders over op. Tsunoda maakt zich geen zorgen, en is vooral heel erg benieuwd naar de ervaring op Zandvoort: "Het zal interessant zijn om daar de teamgenoot te zijn van de persoon die er zijn thuisrace rijdt."

Voor Tsunoda is een goed resultaat in ieder geval broodnodig. Hij kent tot nu toe een rampzalig seizoen en staat slechts op de achttiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij kwalificeerde zich als twaalfde voor de race van vandaag.