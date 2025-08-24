user icon
Wolff doet bizarre onthulling over nieuwe Formule 1-wagens van 2026

Wolff doet bizarre onthulling over nieuwe Formule 1-wagens van 2026
  Gepubliceerd op 24 aug 2025 12:41
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. Volgend jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels geleden in de sport, en dat kan voor enorme veranderingen gaan zorgen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kunnen de wagens voor 2026 bizarre snelheden bereiken.

De nieuwe regels van 2026 zorgen al geruime tijd voor onrust onder de teams en de coureurs. Op de simulator merkten veel coureurs dat er de nodige problemen waren. Aangezien de batterijen een grotere rol gaan spelen bij de nieuwe motoren, zouden de auto's op rechte stukken vermogen inleveren. Dit zorgde ervoor dat coureurs tijdens de eerste tests moesten terugschakelen op rechte stukken.

Inmiddels lijkt dit erop dat dit euvel is verholpen, maar toch bestaan er nog veel zorgen. De coureurs moeten namelijk goed op de batterij gaan letten, en het is nog maar de vraag of ze de snelheid van de huidige auto's kunnen gaan matchen. Het wordt dus een bijzonder jaar, en de teams zijn achter de schermen al geruime tijd bezig met de voorbereidingen.

De onthulling van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al een aantal zeer bijzondere zaken gezien tijdens de tests. In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport legt Wolff uit wat hij heeft gezien: "Als het volledige vermogen wordt benut, zullen we de limiet van 400 kilometer per uur gaan overschrijden. En hoe kun je iets afkraken dat nog niet echt is geboren?"

Is het echt mogelijk?

Het is echter wel zo dat de auto's deze topsnelheden pas bereiken als het volledige vermogen wordt benut. Of dat gaat lukken, blijft nog zeer onduidelijk. Vooral in de beginfase van 2026 zullen de auto's waarschijnlijk veel snelheden gaan inboeten. Of de 400 kilometer per uur zal worden aangetikt, zal volgend jaar duidelijk worden. Als dat gebeurt, dan is het direct de hoogste topsnelheid die is bereikt in de sport.

Polleken

Posts: 948

Jij weet dus nu al dat RBR / Ford een gare motor heeft .

  • 10
  • 24 aug 2025 - 13:03
  • Rimmer

    Posts: 12.728

    Met de Mercedes powerunit misschien wel maar die gare RBR/Ford van de hand van Wache haalt de 400 zeker niet!

    • + 5
    • 24 aug 2025 - 12:55
    • Polleken

      Posts: 948

      Jij weet dus nu al dat RBR / Ford een gare motor heeft .

      • + 10
      • 24 aug 2025 - 13:03
    • Knalpijp

      Posts: 2.024

      Polleke@ Rimmer heeft dat goed gezien!! Zolang die Waché daar zit komt het niet meer goed.

      • + 3
      • 24 aug 2025 - 14:36
    • snailer

      Posts: 29.303

      Inderdaad spreekt Rimmer niet over de RBPT motor. Hij spreekt over de auto zelf.

      Wache toont nu al sinds de zomerstop van 2023 dat zijn updates niet werken en zelfs slechter maken. Het viel niet zo zeer op omdat de anderen het grondeffect nog niet in de vingers hadden. En waarschijnlijk ook omdat het meeste van de auto nog Newey schreeuwde.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 17:42
    • monzaron

      Posts: 539

      Ik denk dat het powertrain project op den duur als naam gaat verdwijnen. Ik las ergens dat Ford meer macht binnen het motorgebeuren van Red Bull naar zich toe trekt.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 21:54
  • jd2000

    Posts: 7.255

    Vreemd, we zijn naar die naaimachine motoren gegaan ondermeer om de snelheid in de hand te houden. Geloof het ook niet. Ken ook geen circuit in de F1 wat daarvoor geschikt is. Gezien de armzalige rubbertjes die Pirelli nu produceert,klinkt het helemaal ongeloofwaardig.

    • + 2
    • 24 aug 2025 - 13:16
    • snailer

      Posts: 29.303

      Baku, Monza.
      Echter is het in een race niet vol te houden. Die 500 pk, 3 maal zo veel als nu, aan hybride, moet tijdens de ronde ook weer opgeladen worden. Lift and coast zal een paar honderd meter gaan beslaan.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 17:45
    • Larry Perkins

      Posts: 59.360

      Of anders op de AVUS, heeft Duitsland ook weer een GP...

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:22
  • OrangeArrows

    Posts: 3.252

    Drag neemt af. Z of X modus zullen ook wel zorgen voor hogere topsnelheden. 400 km is natuurlijk leuk voor de in media. 388 scoort niet

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 13:31
    • schwantz34

      Posts: 40.706

      400kmh klinkt allemaal supervet, en heel leuk en aardig, maar dat gaat natuurlijk never nooit gebeuren omdat dat simpelweg gewoon levensgevaarlijk is (voor zowel de coureurs als het publiek naast de baan) op het moment dat er ook maar iets fout gaat.

      Dat hebben we bijv gister nog kunnen zien toen Pedro Acosta crashte waarna zijn motor gigantische salto's begon te maken in de grindbak, en op een haar na een cameraman miste die nb in zo'n hokje van een meter of 4 hoog zat. Het is maar goed dat daar nog een extra hoog hekwerk voor die man stond anders was het gewoon r.i.p geweest.

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 13:57
    • skibeest

      Posts: 1.864

      Als je overdrijft doe het dan goed en ga meteen voor 500

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 19:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.152

    Oke.
    De volgende kampioen is al bekend nog voor er één race gereden is.

    "Dames en heren, mag ik u geven....de kampioen van 2026.....VRIEND!!!!!"

    • + 4
    • 24 aug 2025 - 13:47
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.034

      Als dat geen zuipen wordt vandaag @Ouw.

      Gefeliciteerd, alvast met de 1ste (van vele?) wereldtitels voor je Vriend.
      Ik las het hier als eerst 😉. Ook niet onbelangrijk.

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 17:20
    • skibeest

      Posts: 1.864

      Maar wie is volgend jaar je vriend? Of is dit een geval EKWW

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 19:21
    • SennaS

      Posts: 10.343

      Als Mercedes de beste motor heeft dan wordt Mclaren wk

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 00:20
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.272

    Ik heb vooral benieuwd naar het nieuwe MOM systeem.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 16:41
    • snailer

      Posts: 29.303

      Ik ken wel Mom. Manager of Managers. Maar ik vermoed dat je dit niet hier bedoelt.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 17:48
    • mario

      Posts: 14.002

      Ik moest het ook ff opzoeken, maar het is dus de vervanger van DRS waarvan we natuurlijk wel wisten dat het vervangen zou worden...
      BTW: Bij Manager of Managers denk ik dan meteen aan Capo di Tutti Capi... 😎

      Google AI zoekresultaat:
      Het MOM-systeem (Manual Override Mode) vervangt vanaf 2026 het DRS-systeem in de Formule 1 en is een elektronisch systeem dat coureurs een tijdelijke elektrische boost geeft om in te halen. In plaats van een beweegbare achtervleugel, ontvangt de achtervolgende coureur extra energie van de MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic) als die zich dicht bij een concurrent bevindt. Dit geeft de coureur een handmatige controle over extra elektrische kracht om te versnellen en in te halen.

      Hoe het werkt
      Activering: Als een coureur binnen een bepaalde afstand van de voorligger rijdt (bijvoorbeeld binnen een seconde), krijgt de achtervolgende coureur toegang tot meer batterijvermogen.
      Boost: De coureur kan deze extra elektrische energie gedurende een beperkte tijd gebruiken om een boost te krijgen, wat resulteert in snellere acceleratie dankzij het onmiddellijke koppel van de elektrische motor.
      Verdediger kan niet gebruiken: De verdedigende coureur kan deze boost niet gebruiken terwijl hij wordt aangevallen, wat de achtervolger een voordeel geeft.
      Doel: Het doel van MOM is om het inhalen makkelijker te maken door de elektrische component van de hybride aandrijflijn te gebruiken, in plaats van de aerodynamica te manipuleren zoals met DRS.

      Verschil met DRS
      MOM
      : Maakt gebruik van de elektrische energie van de hybride aandrijfeenheid om een vermogensboost te geven.
      DRS
      : Maakt gebruik van een beweegbare achtervleugel om de weerstand te verminderen en zo snelheid te winnen op rechte stukken.

      De 2026 regels
      Aero-veranderingen
      : Naast MOM is er ook sprake van veranderingen in de aerodynamica, waaronder een plattere vloer en smallere vleugels, wat zorgt voor minder downforce en sneller racen op rechte stukken.
      X-Mode en Z-Mode
      : Het MOM-systeem wordt gecombineerd met andere systemen zoals de X-Mode (low drag) voor maximale snelheid op rechte stukken, en de Z-Mode voor aerodynamische instellingen in bochten.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.360

      Dit gaat over Gluiperige George: Matennaaier of Mercedes...

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 18:36
  • Larry Perkins

    Posts: 59.360

    400 kilometer per uur zou mooi zijn voor Lewis, hij is gewend aan een raketmotor...

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 18:26
    • SennaS

      Posts: 10.343

      Onze vaste Lewis troll

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 00:21

