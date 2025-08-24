Wolff doet bizarre onthulling over nieuwe Formule 1-wagens van 2026

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. Volgend jaar gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels geleden in de sport, en dat kan voor enorme veranderingen gaan zorgen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kunnen de wagens voor 2026 bizarre snelheden bereiken.

De nieuwe regels van 2026 zorgen al geruime tijd voor onrust onder de teams en de coureurs. Op de simulator merkten veel coureurs dat er de nodige problemen waren. Aangezien de batterijen een grotere rol gaan spelen bij de nieuwe motoren, zouden de auto's op rechte stukken vermogen inleveren. Dit zorgde ervoor dat coureurs tijdens de eerste tests moesten terugschakelen op rechte stukken.

Inmiddels lijkt dit erop dat dit euvel is verholpen, maar toch bestaan er nog veel zorgen. De coureurs moeten namelijk goed op de batterij gaan letten, en het is nog maar de vraag of ze de snelheid van de huidige auto's kunnen gaan matchen. Het wordt dus een bijzonder jaar, en de teams zijn achter de schermen al geruime tijd bezig met de voorbereidingen.

De onthulling van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al een aantal zeer bijzondere zaken gezien tijdens de tests. In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport legt Wolff uit wat hij heeft gezien: "Als het volledige vermogen wordt benut, zullen we de limiet van 400 kilometer per uur gaan overschrijden. En hoe kun je iets afkraken dat nog niet echt is geboren?"

Is het echt mogelijk?

Het is echter wel zo dat de auto's deze topsnelheden pas bereiken als het volledige vermogen wordt benut. Of dat gaat lukken, blijft nog zeer onduidelijk. Vooral in de beginfase van 2026 zullen de auto's waarschijnlijk veel snelheden gaan inboeten. Of de 400 kilometer per uur zal worden aangetikt, zal volgend jaar duidelijk worden. Als dat gebeurt, dan is het direct de hoogste topsnelheid die is bereikt in de sport.