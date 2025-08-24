'Sergio Perez hoeft niet goed te presteren bij Cadillac'

Het lijkt er sterk op dat Sergio Perez volgend jaar weer op de Formule 1-grid staat. De Mexicaan wordt naar verwachting snel gepresenteerd door het team van Cadillac. Het lijkt er op dat de Mexicaan een opvallend contract heeft getekend.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen van de Amerikaanse renstal zijn al geruime tijd in volle gang, en ze hebben al veel grote namen gepresenteerd. Een officiële aankondiging van de coureurs is echter nog uitgebleven, maar daar lijkt snel verandering in te komen. In de afgelopen weken werden Sergio Perez en Valtteri Bottas in verband gebracht met het team.

Comeback voor Perez

Volgens meerdere media is het een kwestie van dagen voordat Perez en Bottas worden gepresenteerd. Voor Perez betekent dit zijn comeback in de Formule 1-paddock, want sinds zijn vertrek bij Red Bull eind vorig jaar zette hij geen stap meer op de circuits. Hij lijkt nu te gaan terugkeren, en Cadillac lijkt hem een goede deal te hebben voorgeschoteld.

Gunstige deal

Volgens Motorsport.com gaat het namelijk om een deal die heel erg gunstig is voor Perez. Hij zou een contractaanbod van twee tot drie seizoenen hebben geaccepteerd. Hierdoor zullen de prestaties niet de hoogste prioriteit hebben in zijn eerste seizoen. De focus zal hier voornamelijk liggen op het ontwikkelen van de auto.

Slechte prestaties zorgen niet voor zorgen

De toekomst van Perez komt hierdoor niet onder druk te staan bij tegenvallende resultaten in zijn eerste jaar. Volgens Motorsport.com zal de planning voor Perez niet nieuw zijn, en is het vergelijkbaar met zijn jaren bij Force India. Het medium stelt dat Perez voor de Grand Prix van Italië zal worden gepresenteerd. Dit betekent dat er in de komende weken een aankondiging zal komen. Dit ligt in lijn met eerdere uitspraken van teambaas Graeme Lowdon.