'Sergio Perez hoeft niet goed te presteren bij Cadillac'
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 09:38
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het lijkt er sterk op dat Sergio Perez volgend jaar weer op de Formule 1-grid staat. De Mexicaan wordt naar verwachting snel gepresenteerd door het team van Cadillac. Het lijkt er op dat de Mexicaan een opvallend contract heeft getekend.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De voorbereidingen van de Amerikaanse renstal zijn al geruime tijd in volle gang, en ze hebben al veel grote namen gepresenteerd. Een officiële aankondiging van de coureurs is echter nog uitgebleven, maar daar lijkt snel verandering in te komen. In de afgelopen weken werden Sergio Perez en Valtteri Bottas in verband gebracht met het team.

Comeback voor Perez

Volgens meerdere media is het een kwestie van dagen voordat Perez en Bottas worden gepresenteerd. Voor Perez betekent dit zijn comeback in de Formule 1-paddock, want sinds zijn vertrek bij Red Bull eind vorig jaar zette hij geen stap meer op de circuits. Hij lijkt nu te gaan terugkeren, en Cadillac lijkt hem een goede deal te hebben voorgeschoteld.

Gunstige deal

Volgens Motorsport.com gaat het namelijk om een deal die heel erg gunstig is voor Perez. Hij zou een contractaanbod van twee tot drie seizoenen hebben geaccepteerd. Hierdoor zullen de prestaties niet de hoogste prioriteit hebben in zijn eerste seizoen. De focus zal hier voornamelijk liggen op het ontwikkelen van de auto.

Slechte prestaties zorgen niet voor zorgen

De toekomst van Perez komt hierdoor niet onder druk te staan bij tegenvallende resultaten in zijn eerste jaar. Volgens Motorsport.com zal de planning voor Perez niet nieuw zijn, en is het vergelijkbaar met zijn jaren bij Force India. Het medium stelt dat Perez voor de Grand Prix van Italië zal worden gepresenteerd. Dit betekent dat er in de komende weken een aankondiging zal komen. Dit ligt in lijn met eerdere uitspraken van teambaas Graeme Lowdon.

Damon Hill

Posts: 19.223

@MLTG,
Waarom is het nou zo lastig te begrijpen?
Zie je dan echt niet in dat een nieuw team als Cadillac het niet voor het uitkiezen heeft? Goede coureurs willen niet voor een nieuw team rijden, dus moet Cadillac kiezen uit B of zelfs C-garnituur. Namen zoals:
Perez
Bottas
Ricciardo
Mick Schumac... [Lees verder]

  • 5
  • 24 aug 2025 - 10:28
F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (9)

Login om te reageren
  • MLTG

    Posts: 1.089

    Toch snap ik de keuze voor Perez niet, en die voor Bottas ook niet. Ja, ze hebben ervaring. Maar is de Sauber beter geworden door Bottas. Is de RBR beter geworden door Perez? Waarom dan juist deze 2 kiezen

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 09:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.223

      @MLTG,
      Waarom is het nou zo lastig te begrijpen?
      Zie je dan echt niet in dat een nieuw team als Cadillac het niet voor het uitkiezen heeft? Goede coureurs willen niet voor een nieuw team rijden, dus moet Cadillac kiezen uit B of zelfs C-garnituur. Namen zoals:
      Perez
      Bottas
      Ricciardo
      Mick Schumacher
      Zhou
      Drugovic
      Sargeant
      Herta

      En dat is het zo een beetje. Dus ja, dan kun je in ieder geval nog beter voor Perez en Bottas gaan die betrouwbaar en ervaren zijn, dan dat je een bewezen crashkid of oninteressante rookie erin zet. We hebben dit jaar bijvoorbeeld alweer gezien hoe matig Herta in de IndyCar is, laat staan hoe slecht die in F1 zou zijn.

      Met terugwerkende kracht zie je ook dat Perez nog niet eens zo slecht was bij Red Bull. Wache heeft er een horror auto van gemaakt waar iedere tweede coureur niets mee kan. Zelfs Verstappen kan de auto niet meer beter maken, dus nee dat gaan we Perez niet aanrekenen.

      Maar wat mensen hier is in moeten zien is dat Cadillac het voor het uitkiezen heeft. Mensen doen net alsof dit nieuwe team kan kiezen uit de Verstappens, Leclercs en Russels van deze wereld. Dat kunnen ze niet!

      • + 5
      • 24 aug 2025 - 10:28
    • Ribo89

      Posts: 202

      Eens met Damon. Daarnaast wil Cadillac vast ook wel een paar auto's verkopen Mexico.

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 11:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.223

      Moest natuurlijk zijn: "niet voor het uitkiezen".

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 11:58
  • Skoda F1

    Posts: 256

    Nice target!... Dat zou Sergio toch wel moeten lukken lijkt me.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:31
  • Larry Perkins

    Posts: 59.335

    Presteren of resultaten behalen...

    In het originele stuk wordt niet gesproken over niet hoeven te presteren maar wel dat de resultaten in het eerste jaar minder van belang zijn.
    Presteren - het maximale uit de wagen halen en bijdragen aan de ontwikkeling van de auto - zal zeker wel van Perez worden verwacht, maar resultaten - puntenfinishes - zijn in 2026 nog wat minder van belang.

    • + 4
    • 24 aug 2025 - 10:36
  • HarryLam

    Posts: 4.824

    Ze gaan met Ferrari motor beginnen, dus ook met de achterwielophanging van Ferrari lijkt mij.
    Dan heb je al goede spullen waar weinig aan te ontwikkelen valt.
    Ben benieuwd wie de monoqoque gaat maken of doen ze dat zelf.
    Zou in het begin maar beetje de Haas formule volgen.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.223

      Ironisch genoeg had Haas veel meer punten in hun eerste seizoen kunnen scoren als ze twee ervaren coureurs hadden gekozen ipv één. De eerste Haas was echt verdienstelijk en Grosjean pakte veel punten. Maar Gutierrez was hopeloos traag én crashte ook nog eens vaak. Hadden ze niet Gutierrez maar een betrouwbare ervaren coureur gekozen, dan hadden ze meer gescoord want slechter dan Gutierrez kon haast niet.

      Als de eerste Cadillac best goed is heb je aan Perez en Bottas iig wel twee mannen die dat ding gewoon de punten in rijden en hem niet steeds in de muur knallen.

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 12:01

