Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 13:42
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Coureurs moeten weleens in de helm niezen. Lando Norris neemt ons mee in hoe coureurs dat doen. Vaak sluit je je ogen als je niest. Dat is een reflex die mensen hebben. Norris laat weten dat dat best eng is. 

Stel je voor: je rijdt met 250 kilometer over een circuit en moet ineens niezen. Lando Norris stelt dat dat nou niet de leukste ervaring is die je kan meemaken. Het zorgt zelfs voor angst. 

Voor het eerst

Lando Norris moest voor het eerst in zijn carrière niezen in de auto. De coureur deed dit tijdens de sprintrace van Miami. In de Quadcast-podcast zei Norris: "Ja, zowaar onlangs nog." Gevraagd of Norris bang was toen het gebeurde, antwoordde hij: "Ja, omdat je je ogen sluit... Ik denk dat het achter de safety car was."

"Het was in Miami, achter de safety car. De auto van Fernando stond in de muur. We reden achter de safety car, onder dubbel geel. Dus je gaat superlangzaam en je zit heel dicht op de coureur voor je." De McLaren-coureur vond het geen pretje. 

Niet prettig

 "Je weet hoe het voelt als je het voelt opkomen. Ik dacht: 'Oh mijn God, er zit een auto vlak achter me'. En ik had niet eens de reactie om te remmen, omdat je je ogen gewoon dichtdoet. Ik was bang dat ik van achteren aangereden zou worden. Maar ja, ik denk dat het een van de eerste keren was dat me dat ooit is overkomen", sluit Norris af.

Lando Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en zit achter zijn teamgenoot Oscar Piastri aan. De McLaren-coureurs schelen negen punten van elkaar. Momenteel is dus iedere race belangrijk voor de coureurs. Ze moeten allebei goed presteren en gaan elkaar nog vaak tegenkomen op de baan. Lando Norris won drie van de laatste vier races.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.151

Als ik moet niezen ga ik altijd op m'n tenen staan en knijp ik het velletje van m'n voorhuid dicht.
Dat laatste doe ik pas 'n jaar of drie hoor.
Ik denk dat Larry daar ook last van heeft...

  • 7
  • 24 aug 2025 - 13:52
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.150

    Als ik moet niezen ga ik altijd op m'n tenen staan en knijp ik het velletje van m'n voorhuid dicht.
    Dat laatste doe ik pas 'n jaar of drie hoor.
    Ik denk dat Larry daar ook last van heeft...

    • + 7
    • 24 aug 2025 - 13:52
    • Larry Perkins

      Posts: 59.350

      Dergelijke vunzige grappen zijn niet aan @Larry besteed!

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 17:42
    • Sambalbei

      Posts: 1.807

      Vertel eens, hoe moet hij dat doen in de auto, op zijn tenen gaan staan en het velletje van zijn voorhuid dichtknijpen? ;-)

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 19:44
  • Larry Perkins

    Posts: 59.350

    Gelukkig moet Lando alleen niezen als Alonso in de muur staat, het wordt pas bloedlink als hij ook elke keer moet niezen als Colapinto in de muur staat...

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 17:46
  • meister

    Posts: 4.053

    Ik als motorrijder geef vooraf de nies al extra spierspanning aan mij ogen wat het sluiten belet maar ideaal is het nooit

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 59.350

      Jij kunt natuurlijk ook al in je glazen bol kijken wanneer je gaat niezen...

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:33
  • mario

    Posts: 14.001

    Als ik moet niezen op zo'n moment, dan zou ik ten eerste heel m'n helm vol snot hebben en niets meer kunnen zien en door het hevige niezen de auto niet meer onder controle hebben en 'm rechtstreeks in de vangrail rijden....

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 19:35

