Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

Coureurs moeten weleens in de helm niezen. Lando Norris neemt ons mee in hoe coureurs dat doen. Vaak sluit je je ogen als je niest. Dat is een reflex die mensen hebben. Norris laat weten dat dat best eng is.

Stel je voor: je rijdt met 250 kilometer over een circuit en moet ineens niezen. Lando Norris stelt dat dat nou niet de leukste ervaring is die je kan meemaken. Het zorgt zelfs voor angst.

Voor het eerst

Lando Norris moest voor het eerst in zijn carrière niezen in de auto. De coureur deed dit tijdens de sprintrace van Miami. In de Quadcast-podcast zei Norris: "Ja, zowaar onlangs nog." Gevraagd of Norris bang was toen het gebeurde, antwoordde hij: "Ja, omdat je je ogen sluit... Ik denk dat het achter de safety car was."

"Het was in Miami, achter de safety car. De auto van Fernando stond in de muur. We reden achter de safety car, onder dubbel geel. Dus je gaat superlangzaam en je zit heel dicht op de coureur voor je." De McLaren-coureur vond het geen pretje.

Niet prettig

"Je weet hoe het voelt als je het voelt opkomen. Ik dacht: 'Oh mijn God, er zit een auto vlak achter me'. En ik had niet eens de reactie om te remmen, omdat je je ogen gewoon dichtdoet. Ik was bang dat ik van achteren aangereden zou worden. Maar ja, ik denk dat het een van de eerste keren was dat me dat ooit is overkomen", sluit Norris af.

Lando Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap en zit achter zijn teamgenoot Oscar Piastri aan. De McLaren-coureurs schelen negen punten van elkaar. Momenteel is dus iedere race belangrijk voor de coureurs. Ze moeten allebei goed presteren en gaan elkaar nog vaak tegenkomen op de baan. Lando Norris won drie van de laatste vier races.