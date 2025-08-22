Wolff blijft overtuigd: "Hij wordt wereldkampioen"

Kimi Antonelli struggelt nogal met zijn Mercedes. De jonge Italiaan heeft toegegeven niet tevreden te zijn met zijn prestaties. Teambaas Toto Wolff weet wel hoe het komt dat de rookie moeite heeft met zijn auto.

Kimi Antonelli staat zevende in het wereldkampioenschap. De coureur heeft 64 punten behaald, met als hoogtepunt een podium. Toch loopt het niet zo lekker voor de Italiaan. In zijn laatste vier races heeft hij maar een punt weten te scoren.

Prestaties

Wolff ziet de mindere prestaties van Antonelli als onderdeel van een toekomstige wereldkampioen. De teambaas heeft nog steeds alle vertrouwen in de Italiaan en is niet van plan hem zomaar in de steek te laten.

Wolff prees Antonelli al snel als een wonderkind. De Italiaan zou wereldkampioen worden, zo zei Wolff. Antonelli heeft wat prestatieschommelingen. Antonelli heeft al zijn eerste podium behaald, maar behaalde daarna drie races geen punten. Veel critici vroegen daarom aan Wolff of hij de Italiaan niet te vroeg had gepromoveerd. Wolff is het daar niet mee eens.

Niet te vroeg

In gesprek met Gazetta dello Sport vertelt Wolff: "Kimi is een enorm talent: hij is snel, hij is intelligent. Ik heb het vanaf het begin gezegd: hij zal fouten maken, dat weten we, en we zouden hem niet hebben aangenomen als we ons daar niet van bewust waren geweest", vervolgde Wolff. "Helaas hebben we een inconsistente auto, waardoor hij zich moeilijker kan aanpassen. Maar deze moeilijkheden doorstaan, hoort ook bij het proces om kampioen te worden."

Wolff zei eerder tegen de internationale media in Hongarije: "Ik denk dat het een leerzame ervaring is voor ons allemaal. We hebben nog nooit zo'n jonge coureur in het team gehad, en over het algemeen heeft de Formule 1 nog nooit een 18-jarige in een topteam gehad. We proberen allemaal samen te werken, inclusief zijn familie, om een ​​omgeving te creëren waarin Kimi zijn beste beentje voor kan zetten op het circuit."