Wolff blijft overtuigd: "Hij wordt wereldkampioen"

Wolff blijft overtuigd: "Hij wordt wereldkampioen"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 12:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli struggelt nogal met zijn Mercedes. De jonge Italiaan heeft toegegeven niet tevreden te zijn met zijn prestaties. Teambaas Toto Wolff weet wel hoe het komt dat de rookie moeite heeft met zijn auto.

Kimi Antonelli staat zevende in het wereldkampioenschap. De coureur heeft 64 punten behaald, met als hoogtepunt een podium. Toch loopt het niet zo lekker voor de Italiaan. In zijn laatste vier races heeft hij maar een punt weten te scoren. 

Prestaties

Wolff ziet de mindere prestaties van Antonelli als onderdeel van een toekomstige wereldkampioen. De teambaas heeft nog steeds alle vertrouwen in de Italiaan en is niet van plan hem zomaar in de steek te laten. 

Wolff prees Antonelli al snel als een wonderkind. De Italiaan zou wereldkampioen worden, zo zei Wolff. Antonelli heeft wat prestatieschommelingen. Antonelli heeft al zijn eerste podium behaald, maar behaalde daarna drie races geen punten. Veel critici vroegen daarom aan Wolff of hij de Italiaan niet te vroeg had gepromoveerd. Wolff is het daar niet mee eens. 

Niet te vroeg

In gesprek met Gazetta dello Sport vertelt Wolff: "Kimi is een enorm talent: hij is snel, hij is intelligent. Ik heb het vanaf het begin gezegd: hij zal fouten maken, dat weten we, en we zouden hem niet hebben aangenomen als we ons daar niet van bewust waren geweest", vervolgde Wolff. "Helaas hebben we een inconsistente auto, waardoor hij zich moeilijker kan aanpassen. Maar deze moeilijkheden doorstaan, hoort ook bij het proces om kampioen te worden."

Wolff zei eerder tegen de internationale media in Hongarije: "Ik denk dat het een leerzame ervaring is voor ons allemaal. We hebben nog nooit zo'n jonge coureur in het team gehad, en over het algemeen heeft de Formule 1 nog nooit een 18-jarige in een topteam gehad. We proberen allemaal samen te werken, inclusief zijn familie, om een ​​omgeving te creëren waarin Kimi zijn beste beentje voor kan zetten op het circuit."

SennaDaSilva

Posts: 4.040

Vreemd dat hij dat nu al kan zeggen.
Alleen talent en snelheid maakt je nog geen wereldkampioen.

Je weet nooit hoe een jonge rijder zich gaat ontwikkelen. Misschien zit Antonelli al aan zijn tax.

Verder moet je ook constant kunnen zijn en de druk van een titelgevecht aan kunnen.

Toen Jean Al...

  • 1
  • 22 aug 2025 - 13:32
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.040

    Vreemd dat hij dat nu al kan zeggen.
    Alleen talent en snelheid maakt je nog geen wereldkampioen.

    Je weet nooit hoe een jonge rijder zich gaat ontwikkelen. Misschien zit Antonelli al aan zijn tax.

    Verder moet je ook constant kunnen zijn en de druk van een titelgevecht aan kunnen.

    Toen Jean Alesi net F1 kwam en vocht in Phoenix met Senna in de Tyrrell dacht iedereen ook: dat wordt een wereldkampioen. Maar de Fransman maakte een verkeerde keuze door naar Ferrari te gaan. Een op dat moment begrijpelijke keuze maar Williams had hem eigenlijk ook al onder contract en was de jaren erna het te kloppen team en Ferrari maakte een vrije val.

    Uiteindelijk won hij maar 1 GP en bleek niet altijd even constant of stabiel. Het was een rijder die geliefd was onder veel fans, en zijn rijstijl was spectaculair maar de grote belofte in zijn Tyrrell zou nooit kampioen worden.

    En zo zou je nog een paar andere beloftes kunnen noemen...

    Nee het is nog te vroeg om deze uitspraak te kunnen doen meneer Wolff...

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 13:32

