'Verstappen is niet specialer dan coureurs uit het verleden'

  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 08:48
  • Door: Jesse Jansen

Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van Max Verstappen. De Canadees stelt dat er meer coureurs zijn zoals de Nederlander. Villeneuve zegt dat het gehele veld veel slechter is vergeleken met vroeger. 

Volgens de wereldkampioen van 1997 is Max Verstappen niet specialer dan andere coureurs uit een eerder tijdperk. Hij wijst naar meerdere verschillen in prestaties van nu en vroeger.

Verschil

Villeneuve is in gesprek met internationale media: "Tegenwoordig kan een 'gemiddelde' coureur er degelijk uitzien. Als je naar het verleden kijkt, zag je veel duidelijker het verschil tussen een goede en een matige coureur." Het verschil in tijd tussen de nummer één en de laatste was vroeger nog wel eens twee tot drie seconden. Momenteel is dat minder dan een seconde. Villeneuve vindt dat jammer. 

"Als je terug in de tijd gaat, toen mannen als Ayrton Senna en Alain Prost in de Formule 1 reden, toen had je ieder jaar vijf coureurs zoals Max Verstappen", zo zegt Villeneuve tegenover Racingnews. 

Het is anders

Villeneuve stelt dat dat vandaag de dag volledig anders is. "Tegenwoordig heb je alleen Max in een veld met goede coureurs. Toen had je een aantal extreem goede coureurs en een paar goede coureurs. De hele verhouding is in die zin veranderd. Max is niet beter dan de topcoureurs van vroeger, maar hij is de enige écht goede coureur in het huidige veld, dus hij springt eruit. Hij maakt het verschil. Hij is een pure racer, en daar zijn er tegenwoordig niet meer veel van."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat achter beide McLaren-coureurs en komt 97 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Tussen de McLaren-coureurs gaat het nog spannend worden, want de mannen schelen negen punten van elkaar. Wie er kampioen gaat worden is dus nog lang niet zeker en elke fout kan de beslissing zijn.

oale

Posts: 775

Niets vervelender dan oud sporters die hedendaagse prestaties bagatelliseren onder het mom dat de tegenstander vroeger beter en sterker was.

Hetzelfde gebeurd met Rico Verhoeven.

Afgunst. Laat ik het daar maar onder scharen

  • 5
  • 22 aug 2025 - 08:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 79

      Hij bagetelliseert toch niets?

      Wat hij zegt is dat Max de beste coureur van het veld is maar dat hem dat niet specialer (of beter) maakt dan alle groten uit het verleden.

      En daar zit een grond van waarheid in.

      In zijn hoogdagen liep iedereen te roepen dat Hamilton "de beste ooit was, hij is degene die de onaantastbare records van Schumacher uit de boeken rijdt"

      Vettel is misschien nog wel een beter voorbeeld, in zijn hoogdagen de nieuwe Schumacher, het godenkind terwijl nu nog geen 20 jaar later iemand hem nog in zijn top 10 beste rijders ooit zet


      Ik wil Max daarom niet over eenzelfde kam scheren als Hamilton/Vettel (die discussie -hier- aangaan is onbegonnen werk). Ik wil alleen maar zeggen dat "op het moment zelf" prestaties altijd grootser zijn of als grootster worden gepercipieerd dan wat het over de hele geschiedenis is of gaat zijn.

      Er komt een dag dat Max weg is, en er iemand anders zal opstaan die door de fans van dan "de beste" zal genoemd worden. Roem is zeer tijdelijk

      (Dus qua "nieuwswaarde" of "inzicht" is dit eigenlijk een vrij inhoudsloze uitspraak van Jacques maar zo kennen we hem he )

      • + 2
      • 22 aug 2025 - 09:16
    • NicoS

      Posts: 19.213

      Cruijff is nog steeds de beste voetballer die Nederland heeft gekend, en ook wereldwijd nog steeds gezien wordt als iemand die het voetbal heeft veranderd.
      Dus roem is niet slechts tijdelijk, dit geldt voor elke grote sporter in zijn discipline. Mohammed Ali zal altijd worden gezien als de beste boxer, puur omdat hij speciaal was.
      En zo zijn er nog tal van grootheden…..

      • + 4
      • 22 aug 2025 - 09:40
    • snailer

      Posts: 29.265

      Roem is voor een groot deel gemaakt door buitenstaanders.
      Cruijff als voorbeeld. Ik kan iedereen aanraden eens alle goals van Nederland te bekijken in 1974. 1 man was betrokken bij alle doelpunten. Op 1 na. Dat was de goal van Nederland in de finale. Dat was een individuele actie van Cruijff die tot de penalty leidde. Dacht dat Neeskens die er in plofte. Niet zeker van. Die speler wordt in overzichten niet eens genoemd als 1 van de 20 beste Nederlandse spelers ooit. En dat terwijl hij op alle gebieden even veel top resultaten heeft gehaald. Nu zeg ik natuurlijk niet dat hij beter was als Cruijff. Want dat was hij niet. Maar hij hoort minstens binnen de top 5. En ik denk dat hij na cruijff de beste was uit Nederland.
      Hoe dan ook. Het heeft allemaal met perceptie te maken. En die wordt enorm beinvloed doot de media. Beluister nu maar eens commentaren. Als er een rijder iets geweldigs doet, dan wordt nog steeds de klasse van Hamilton ook even aangehaald. Dat die zo geweldig en exceptioneel is. Dat Hamilton ophemelen is al begonnen vanaf de eerste race die Hamilton reed. Dat was terecht. Echter worden alle fouten volledig verzwegen en als hij 1 keer pech heeft dan verliest hij omdat hij zo'n enorme pechvogel is. Kijk maar naar 2007 en 2016. Hij verloor daar volgens de opinie door pech. De waarheid is dat hij nooit meer pech had dan zijn oppositie.

      Ik denk dat roem als basis goed presteren heeft, maar vereeuwigd door inprenting van media.
      Over 50 jaar spreekt niemand over Verstappen. Wel over Schumacher en Hamilton. Die hebben de meeste kampioenschappen gewonnen. Niemand gaat elke race terugkijken om eens na te gaan wat er werkelijk is gebeurd.

      Overigens denk ik dat Verstappen er niet wakker van zal liggen.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 10:20
    • NicoS

      Posts: 19.213

      @snailer,
      Senna heeft “maar” drie titels, maar toch ziet men hem als de beste ooit…..
      Het aantal titels is niet persé een maatstaf.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 10:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.128

    Er is wel degelijk verschil tussen de "ouwe" coureurs en die hedendaagse.
    Kijk maar naar de foto boven het item.
    Zo zagen "ze" er vroeger niet uit.

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 09:40
  • jd2000

    Posts: 7.250

    Ja, vroeger was alles beter. Zucht. Als je dit soort teksten gebruikt, dan ben je echt een ouwe L*L geworden.

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 09:45
    • misstappen

      Posts: 3.302

      wil niet zeggen dat het niet waar is... uit de tijd dat de mannen nog van staal waren en de boten hout... nu hebben mannen in jurken die naar praatgroepen gaan.. tja..

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 10:14
    • snailer

      Posts: 29.265

      Alles dat nu gebeurt is later verleden.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 10:28
  • Pietje Bell

    Posts: 30.529

    Terwijl Max nog steeds in Porto Cervo vertoeft met Vic en haar gezin en Stan en Coco
    is zijn nieuwste bestie gistermorgen weer in Monaco gearriveerd.
    Hij heeft even na vertrek op woensdagavond de transponder weer aangezet en zo is
    dus te zien dat ze gistermorgen vroeg weer in Monaco waren.

    Op de 2e afbeelding is te zien waar Leclerc en Max hun nieuwe appartement hebben
    en helemaal bovenaan waar Toto woont in het schitterende Palais De La Plage
    on Avenue Princesse Grace. Hamilton was daar afgelopen zomer op zijn motor op
    bezoek en toen werd erbij verteld dat daar Toto zijn residentie was.
    Een leuk weetje is dat Max zijn andere bestie Samy Sass van Sass Café sinds 2022
    zijn Japanse Niwaki restaurant in datzelfde peperdure complex heeft:
    The Niwaki. Adres: Le Palais de la Plage, 37 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco
    Ontdekte het net op Google Maps op streetview.

    https://postimg.cc/nsCFK1bV

    https://postimg.cc/6TDMB65M

    Info Palace de la Plage: https://ageprim(.)com/development/palais-de-la-plage/

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 10:13
  • Piccachu

    Posts: 481

    Wat klopt er feitelijk aan de tekst?

    Villeneuve’s uitspraken zijn correct geciteerd
    De Canadese oud-wereldkampioen staat bekend om zijn uitgesproken meningen en heeft zich vaker kritisch uitgelaten over hedendaagse coureurs. De opmerkingen over Verstappen en het verschil met vroegere tijden sluiten aan bij eerdere interviews die hij heeft gegeven.

    Historische vergelijking is herkenbaar
    In de jaren ’80 en ’90 waren er inderdaad grotere tijdsverschillen tussen de kop en de staart van het veld. Twee tot drie seconden was geen uitzondering in kwalificatiesessies. Tegenwoordig zit het veld veel dichter op elkaar, soms met slechts één seconde verschil tussen P1 en P20.

    Max Verstappen staat momenteel derde in het kampioenschap
    Aangenomen dat deze tekst recent is (eind augustus 2025), en Max werkelijk achter beide McLarens staat met 97 punten achterstand op Oscar Piastri, klopt dit ook – maar dat moeten we altijd even verifiëren met de meest actuele stand (kan indien gewenst via een webzoekactie).

    Wat is subjectief of discutabel?

    "Max is niet beter dan de topcoureurs van vroeger"
    Dit is een mening van Villeneuve. Hoewel sommigen dit kunnen beamen, is het niet objectief meetbaar, omdat auto's, circuits en technologie drastisch veranderd zijn. Het is appels met peren vergelijken.

    "Vroeger had je vijf coureurs zoals Max per seizoen"
    Dit is sterk overdreven. Grote namen als Senna, Prost, Schumacher of Hakkinen waren uitzonderingen. Elk tijdperk heeft slechts een paar echt dominante of unieke coureurs. De suggestie dat vijf “Verstappens” per jaar normaal waren, is historisch gezien niet houdbaar.

    "Tegenwoordig heb je alleen Max in een veld met goede coureurs"
    Ook dit is een persoonlijke visie. Veel kenners beschouwen ook coureurs als Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Oscar Piastri als bijzonder talentvol. De dominantie van Verstappen komt deels ook door het team (Red Bull) en minder door gebrek aan concurrentie.

    Conclusie
    De tekst is grotendeels feitelijk juist, vooral als we het hebben over de context en de citaten. Maar de kern van het betoog – dat Max Verstappen niet bijzonderder is dan vroegere coureurs – is puur de mening van Jacques Villeneuve. Of dat klopt, hangt af van je eigen perspectief op de sportgeschiedenis.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 10:27

