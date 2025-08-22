'Verstappen is niet specialer dan coureurs uit het verleden'

Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van Max Verstappen. De Canadees stelt dat er meer coureurs zijn zoals de Nederlander. Villeneuve zegt dat het gehele veld veel slechter is vergeleken met vroeger.

Volgens de wereldkampioen van 1997 is Max Verstappen niet specialer dan andere coureurs uit een eerder tijdperk. Hij wijst naar meerdere verschillen in prestaties van nu en vroeger.

Verschil

Villeneuve is in gesprek met internationale media: "Tegenwoordig kan een 'gemiddelde' coureur er degelijk uitzien. Als je naar het verleden kijkt, zag je veel duidelijker het verschil tussen een goede en een matige coureur." Het verschil in tijd tussen de nummer één en de laatste was vroeger nog wel eens twee tot drie seconden. Momenteel is dat minder dan een seconde. Villeneuve vindt dat jammer.

"Als je terug in de tijd gaat, toen mannen als Ayrton Senna en Alain Prost in de Formule 1 reden, toen had je ieder jaar vijf coureurs zoals Max Verstappen", zo zegt Villeneuve tegenover Racingnews.

Het is anders

Villeneuve stelt dat dat vandaag de dag volledig anders is. "Tegenwoordig heb je alleen Max in een veld met goede coureurs. Toen had je een aantal extreem goede coureurs en een paar goede coureurs. De hele verhouding is in die zin veranderd. Max is niet beter dan de topcoureurs van vroeger, maar hij is de enige écht goede coureur in het huidige veld, dus hij springt eruit. Hij maakt het verschil. Hij is een pure racer, en daar zijn er tegenwoordig niet meer veel van."

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat achter beide McLaren-coureurs en komt 97 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Tussen de McLaren-coureurs gaat het nog spannend worden, want de mannen schelen negen punten van elkaar. Wie er kampioen gaat worden is dus nog lang niet zeker en elke fout kan de beslissing zijn.