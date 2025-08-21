Het seizoen 2021 was een van de prachtigste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Max Verstappen streed dat seizoen tot en met de laatste race tegen Lewis Hamilton. De twee coureurs gingen tot het uiterste. De oud-trainer en fysio van Verstappen, Bradley Scanes, legt uit hoe dat precies ging.

Red Bull en Mercedes zaten elkaar uit te lokken. Ze deden dat door kleine tikjes aan elkaar uit te delen, zowel op de baan als in de paddock. Ook in de cooldown-room waren er heel wat momentjes. Daar gaan de top 3-coureurs heen na afloop van de kwalificatie of race. Hamilton stond bekend om altijd langzaam om te kleden daar, maar Verstappen wist daar wat op.

Trucjes

Bradley Scanes was te gast in de High Performance-podcast: "Hamilton stond erom bekend dat hij daar veel tijd nam om zich om te kleden en zijn uiterlijk te verzorgen, voordat hij naar de persconferentie ging. Verstappen maakte er daarentegen in eerste instantie nooit een punt van en wachtte geduldig."

"Max begon steeds meer zijn tijd te nemen. Je kon zien hoe die dynamiek verschoof. Uiteindelijk was het juist Lewis die op Max moest wachten." Zo probeerde Max Verstappen Hamilton op te jagen.

'Het was oorlog'

Die kleine verandering was een boodschap. Verstappen liet zien dat hij ook meedeed om het kampioenschap en zich niet onder de duim liet houden door Hamilton. De Nederlander won uiteindelijk het kampioenschap: "Het was een pure machtsstrijd", zegt Scanes. "Het was echt puur om aan Lewis te laten zien: 'Weet je, we wachten niet meer op je. Die strijd is voorbij. Wij nemen het vanaf hier over'. Het was strijd, het was oorlog."

2021 zal voor altijd herinnerd blijven. Het was een superspeciale gebeurtenis. De twee gingen op gelijke punten de laatste Grand Prix in en uiteindelijk won Max Verstappen zijn allereerste wereldkampioenschap.