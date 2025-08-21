user icon
Safety car-coureur lovend over Verstappen: "Daar houd ik van"

Safety car-coureur lovend over Verstappen: "Daar houd ik van"
  Gepubliceerd op 21 aug 2025 12:09
  • comments 3
  Door: Jesse Jansen

Bernd Mayländer rijdt al jaren in de Formule 1. Niet als coureur, maar als bestuurder van de safety car. Hij prijst Max Verstappen enorm en heeft dan ook vaak voor de Nederlander gereden. 

Bernd Mayländer is al sinds 2000 bestuurder van de safety car. De Duitser komt de baan op als er een ongeluk gebeurt en de safety car wordt uitgeroepen. Soms is dat een paar keer per race, maar soms helemaal niet. 

Safety car

De safetycar komt naar buiten als een auto een ongeluk heeft gehad, er rommel op de baan ligt of als een auto is stilgevallen. Het is dan gevaarlijk om vol gas te gaan, dus moet iedere auto achter de safety car blijven rijden. Zo rijdt iedereen met gepaste snelheid en is er weinig tempoverschil.

Mayländer is uitgekomen in de Formule Ford, Porsche Carrera Cup en de DTM. Sinds 2000 is hij coureur van de safety car, dus hij heeft al heel wat Grands Prix gehad. Hij heeft ook al heel wat coureurs voorbij zien komen, maar Max Verstappen viel in zekere mate op. 

'Ik spreek iedereen wel eens'

Mayländer sprak met Formule1.nl over zijn band met Verstappen en andere coureurs: "Ik heb met iedereen weleens contact, maar met betrekking tot de safety car is Max een van de coureurs die van tijd tot tijd vraagt waarom iets ging zoals het ging, of het een volgende keer anders kan, et cetera."

"Hij is open, ik kan er met hem goed over praten. Daar houd ik van. Dat geldt wel voor meer coureurs. Vergeet ook niet dat ik veel coureurs ook vaak al ken vanuit Formule 2 en 3", vertelde Mayländer. Max Verstappen staat dit jaar derde in het wereldkampioenschap. De coureur ligt al het gehele seizoen achter de McLaren-coureurs en de afstand lijkt alleen maar groter te worden. Momenteel verschilt Verstappen 97 punten van kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Ernie5335

Posts: 5.590

In dit verhaal heeft het weinig zin om over het verloop van het seizoen van Max te berichten (laatste vier zinnen). Dat weten we al lang uit andere verhalen...

  • 1
  • 21 aug 2025 - 14:22
Reacties (3)

    • AUDI_F1

      Posts: 3.261

      Anders is het artikel te kort. Moest nog wat bij gezet worden.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 16:10
  • Onsje worst

    Posts: 113

    Ja dat moet omdat google dat wil ivm hoger op lijstjes te komen dus, max lager en de site hoger is het motto.

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 14:32

