Coulthard waarschuwt McLaren: "Piastri en Norris zijn geen vrienden"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 15:24
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri en Lando Norris strijden nog steeds met zijn tweeën om het wereldkampioenschap. De twee McLaren-coureurs zijn maar negen punten van elkaar verwijderd, dus het gaat nog een spannende tweede seizoenshelft worden. David Coulthard waarschuwt de twee coureurs.

Piastri en Norris zijn nu drie jaar teamgenoten, maar strijden vanaf dit jaar pas echt tegen elkaar. Norris had vaak de overhand, maar dit seizoen is het Piastri die het wereldkampioenschap leidt. 

Lando Norris zei eerder al: "Over 200 jaar zal het niemand meer iets kunnen schelen, dan zijn we allemaal dood", zo zei hij over de toekomst, meldt PlanetF1. "Ja", vervolgde hij over Piastri, "hij is degene die ik het liefst wil verslaan. Maar als ik hem niet versla, dan komt dat alleen maar doordat hij het beter heeft gedaan."

David Coulthard zei over de twee titelkandidaten: "Teamgenoten, het is 100 procent een verkeerde benaming", vertelde de voormalige McLaren-coureur aan de Indo Sport-podcast. "Hij is niet je vriend. Hij is je grootste rivaal. Hij is degene die jouw succes zijn falen noemt en andersom. En jij geniet van hun falen. Zo simpel is het, want het leidt en bouwt op. Je hoopt dat het psychologisch een probleem voor hen creëert dat jou een voorsprong geeft."

Successen van iemand anders

"Dus in dat opzicht zal elke sporter volledig begrijpen dat je geen plezier kunt beleven aan het succes van iemand anders wanneer je probeert diegene te verslaan. Je kunt ze bewonderen, je kunt ze de hand schudden en je sportieve respect tonen, maar als je blij bent dat je tegenstander je verslaat, zit je niet goed in elkaar."

"Het is een zeer onstabiele relatie om te managen, en het is een van de moeilijkste rollen voor de teambaas, of het nu Ron Dennis was voor Alain Prost en Senna, Nigel Mansell en Nelson Piquet onder Frank Williams, Nico Rosberg en Lewis Hamilton bij Mercedes. Dit zijn lastige situaties die we onvermijdelijk zullen zien uitbarsten bij McLaren, net als bij Lando en Oscar."

"We hebben er weinig tekenen van gezien. Een van die jongens wordt dit jaar wereldkampioen, en het is misschien wel de enige kans die ze krijgen. Volgend jaar is McLaren misschien niet goed genoeg. Het is een compleet andere sport volgend jaar. Het heet nog steeds Formule 1, maar dit zou hun enige kans kunnen zijn."

Paulie

Posts: 4.372

Zijn zeker geen vrienden, dat gebroederlijk lachen en elkaar dehand schudden, geen onvertogen woord over elkaar, het zijn de gebruikelijke toneelstukjes, team heeft voor nu de regie nog stevig in handen, gaat tegen einde jaar wel veranderen als ze beide nog kans maken, dan wordt dat toneelstuk on... [Lees verder]

  • 1
  • 20 aug 2025 - 15:30
Reacties (3)

  • Paulie

    Posts: 4.372

    Zijn zeker geen vrienden, dat gebroederlijk lachen en elkaar dehand schudden, geen onvertogen woord over elkaar, het zijn de gebruikelijke toneelstukjes, team heeft voor nu de regie nog stevig in handen, gaat tegen einde jaar wel veranderen als ze beide nog kans maken, dan wordt dat toneelstuk onhoudbaar..

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 15:30
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.118

    "David Coulthard zegt over de twee titelkandidaten: "Teamgenoten, het is 100 procent een verkeerde benaming",

    Oke, dat David 'n Schot is vergeven we hem, daar kan hij ook niets aan doen.....maar dat hij teamgenoten geen teamgenoten noemt, dat is wel 'n beetje raar toch?

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 15:55
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.844

      Het schoothondje van Mika was het.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 16:23

