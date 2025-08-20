user icon
Nederlandse FIA-topvrouw: "Max Verstappen redde de Nederlandse autosport"

Nederlandse FIA-topvrouw: "Max Verstappen redde de Nederlandse autosport"
  Gepubliceerd op 20 aug 2025 13:22
  comments 9
  Door: Jesse Jansen

De Nederlandse autosport is bekender dan ooit. Volgens FIA-topvrouw Claire Dubbelman komt dat vooral door de bekendheid van Max Verstappen. Het heeft volgens haar zelfs geleid tot de comeback van de Grand Prix van Nederland. 

Max Verstappen rijdt al sinds 2015 in de Formule 1. In deze tijd heeft de Nederlander maar liefst vier wereldkampioenschappen behaald. Max Verstappen heeft in die periode maar liefst 223 Grands Prix gereden en daarvan 65 overwinningen. 

Oranjezee

Eind deze maand komt de oranje zee weer tevoorschijn in de duinen van Zandvoort. Het circuit gaat weer bereden worden. Claire Dubbelman heeft daar erg veel zin in, net zoals veel Nederlandse fans. De Nederlandse FIA-topvrouw werkt al bijna twintig jaar in de autosport en begon dus in een tijd dat de autosport nog niet zo bekend was. 

"De laatste keer dat ik in Nederland woonde, was rond 2015. Toen ik naar Duitsland vertrok, waar ik teammanager werd van een groot endurance-team, was de autosport in Nederland in een ontzettend moeilijke positie. Veel nationale raceklassen hadden moeite om deelnemers te vinden en om het hoofd boven water te houden", vertelt Dubbelman in de Chequered Flag-podcast.

Max Verstappen

Max Verstappen heeft veel invloed gehad op de Nederlandse autosport, zo zegt Claire Dubbelman: "Hij is verantwoordelijk voor de wederopstanding van de autosport in Nederland. Ik woonde voordat ik naar Duitsland vertrok op een halve kilometer van circuit Zandvoort. Veel mensen die daar werkten, zijn hun carrière op ongeveer hetzelfde moment begonnen."

"We groeiden écht met elkaar op. Dus, om samen de terugkeer van de GP van Nederland te kunnen vieren met mijn 'racefamilie', was heel emotioneel. En natuurlijk, iedere keer dat ik weer terugkom, is het weer echt een feestje. Het is gewoon zo fijn om met al deze mensen, die ik als familie beschouw, weer te kunnen werken."

snailer

Posts: 29.240

Ik vind dat hij de hele F1 heeft gered. Overigens samen met Hamilton. Dat blijf ik zeggen

  • 1
  • 20 aug 2025 - 13:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.243

    Ik vind dat hij de hele F1 heeft gered. Overigens samen met Hamilton. Dat blijf ik zeggen

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 13:45
    • arone

      Posts: 1.119

      Eens. Het was wel precies op tijd met Hamolton!

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 15:47
  • Paulie

    Posts: 4.372

    Ik vind dit verhaal hele grote mooi ende verdrietig ende emotioneel, verder vind ik het ruk en interesseert het me geen zak, maar vind het ergens wel grappig, en geil, ook dat

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 14:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.118

      Helemaal eensch met je.
      Behalve met mooi, verdrietig, emotioneel, ruk, zak, grappig en geil.
      Voor de rest toppie!

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 16:01
  • Pietje Bell

    Posts: 30.509

    Sophie: "I was seventh, then fifth, then tirt .... and then I won"

    Nu weten we ook waar Max dat tirt vandaan heeft. Mooie video met mooie beelden
    van vroeger en Sophie aan het woord.

    www.instagram.com/p/DNk-pxMsMm4/

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 15:46
  • Pietje Bell

    Posts: 30.509

    Sophie: "I was seventh, then fifth, then tirt .... and then I won"

    Nu weten we ook waar Max dat tirt vandaan heeft. Mooie video met mooie beelden
    van vroeger en Sophie aan het woord.

    www.instagram.com/p/DNk-pxMsMm4/

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 17:51
  • Pietje Bell

    Posts: 30.509

    3e poging:

    Sophie: "I was seventh, then fifth, then tirt .... and then I won"

    Nu weten we ook waar Max dat tirt vandaan heeft. Mooie video met mooie beelden
    van vroeger en Sophie aan het woord.

    https://www.instagram(.)com/p/DNk-pxMsMm4/

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 18:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

