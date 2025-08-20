Nederlandse FIA-topvrouw: "Max Verstappen redde de Nederlandse autosport"

De Nederlandse autosport is bekender dan ooit. Volgens FIA-topvrouw Claire Dubbelman komt dat vooral door de bekendheid van Max Verstappen. Het heeft volgens haar zelfs geleid tot de comeback van de Grand Prix van Nederland.

Max Verstappen rijdt al sinds 2015 in de Formule 1. In deze tijd heeft de Nederlander maar liefst vier wereldkampioenschappen behaald. Max Verstappen heeft in die periode maar liefst 223 Grands Prix gereden en daarvan 65 overwinningen.

Oranjezee

Eind deze maand komt de oranje zee weer tevoorschijn in de duinen van Zandvoort. Het circuit gaat weer bereden worden. Claire Dubbelman heeft daar erg veel zin in, net zoals veel Nederlandse fans. De Nederlandse FIA-topvrouw werkt al bijna twintig jaar in de autosport en begon dus in een tijd dat de autosport nog niet zo bekend was.

"De laatste keer dat ik in Nederland woonde, was rond 2015. Toen ik naar Duitsland vertrok, waar ik teammanager werd van een groot endurance-team, was de autosport in Nederland in een ontzettend moeilijke positie. Veel nationale raceklassen hadden moeite om deelnemers te vinden en om het hoofd boven water te houden", vertelt Dubbelman in de Chequered Flag-podcast.

Max Verstappen

Max Verstappen heeft veel invloed gehad op de Nederlandse autosport, zo zegt Claire Dubbelman: "Hij is verantwoordelijk voor de wederopstanding van de autosport in Nederland. Ik woonde voordat ik naar Duitsland vertrok op een halve kilometer van circuit Zandvoort. Veel mensen die daar werkten, zijn hun carrière op ongeveer hetzelfde moment begonnen."

"We groeiden écht met elkaar op. Dus, om samen de terugkeer van de GP van Nederland te kunnen vieren met mijn 'racefamilie', was heel emotioneel. En natuurlijk, iedere keer dat ik weer terugkom, is het weer echt een feestje. Het is gewoon zo fijn om met al deze mensen, die ik als familie beschouw, weer te kunnen werken."