user icon
icon

Leclerc openhartig over teamgenoot: "Hij laat mij en het team groeien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc openhartig over teamgenoot: "Hij laat mij en het team groeien"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Ferrari reed in 2025 voor het eerst met het duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De twee coureurs hadden nooit eerder samengewerkt. Het team kwam ook in een andere situatie terecht. Het voldoet nog steeds niet aan de hoge verwachtingen die ze hadden. 

De zevenvoudig wereldkampioen wordt gezien als aanwinst, maar de prestaties vallen tegen. Charles Leclerc deelt daar nu zijn mening over. De Monegask laat weten wat hij van zijn nieuwe teamgenoot vindt. 

Meer over Charles Leclerc Leclerc ontevreden bij Ferrari: "Hij zit er al zeven jaar"

Leclerc ontevreden bij Ferrari: "Hij zit er al zeven jaar"

17 aug
 Clarkson hekelt veelbesproken F1-probleem: "In godsnaam!"

Clarkson hekelt veelbesproken F1-probleem: "In godsnaam!"

19 aug

Vaste waarde

Charles Leclerc kwam in 2019 binnen bij Ferrari. De Monegask kent het team door en door, maar zijn teamgenoot Lewis Hamilton nog niet. De afgelopen vier jaar had Leclerc samengewerkt met Carlos Sainz, maar de zevenvoudig wereldkampioen werkt toch anders dan de Spanjaard. De verwachtingen waren hoog, maar de combinatie Hamilton met Ferrari werkt nog niet helemaal. 

In gesprek met Autosprint legt Charles Leclerc uit: "Met Sainz had ik het heel goed, maar ik wil niet spreken over het missen van dingen. Dat zou betekenen dat het met Hamilton anders is. Met Carlos ging het heel goed. We konden altijd groeien in een omgeving waarin we wisten dat een teamgenoot niet voor altijd is. We waren voorbereid op het moment dat één van ons een andere weg in zou slaan. Alles eindigt, daar zijn we aan gewend. Ik had het goed met Carlos."

Hamilton als teamgenoot

Nu Hamilton de teamgenoot is van Charles Leclerc, zit het heel wat anders: "Net zoals ik het nu goed heb met Hamilton. De situatie is nu natuurlijk anders. Carlos en ik zaten beiden in een vergelijkbare periode in onze carrière, maar Lewis kwam naar Ferrari nadat hij bijna alles al had gewonnen. Hij gebruikt zijn schat aan ervaring nu om het team en mij te helpen groeien."

De twee Ferrari-coureurs staan momenteel vijfde en zesde in het wereldkampioenschap en schelen 42 punten van elkaar. Charles Leclerc leidt Ferrari en heeft al meerdere podiums behaald.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.235

    Leclerc denkt: "Straks komt Verstappen over..."

    Effe slijmen.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 10:52

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar