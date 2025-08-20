Leclerc openhartig over teamgenoot: "Hij laat mij en het team groeien"

Ferrari reed in 2025 voor het eerst met het duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De twee coureurs hadden nooit eerder samengewerkt. Het team kwam ook in een andere situatie terecht. Het voldoet nog steeds niet aan de hoge verwachtingen die ze hadden.

De zevenvoudig wereldkampioen wordt gezien als aanwinst, maar de prestaties vallen tegen. Charles Leclerc deelt daar nu zijn mening over. De Monegask laat weten wat hij van zijn nieuwe teamgenoot vindt.

Vaste waarde

Charles Leclerc kwam in 2019 binnen bij Ferrari. De Monegask kent het team door en door, maar zijn teamgenoot Lewis Hamilton nog niet. De afgelopen vier jaar had Leclerc samengewerkt met Carlos Sainz, maar de zevenvoudig wereldkampioen werkt toch anders dan de Spanjaard. De verwachtingen waren hoog, maar de combinatie Hamilton met Ferrari werkt nog niet helemaal.

In gesprek met Autosprint legt Charles Leclerc uit: "Met Sainz had ik het heel goed, maar ik wil niet spreken over het missen van dingen. Dat zou betekenen dat het met Hamilton anders is. Met Carlos ging het heel goed. We konden altijd groeien in een omgeving waarin we wisten dat een teamgenoot niet voor altijd is. We waren voorbereid op het moment dat één van ons een andere weg in zou slaan. Alles eindigt, daar zijn we aan gewend. Ik had het goed met Carlos."

Hamilton als teamgenoot

Nu Hamilton de teamgenoot is van Charles Leclerc, zit het heel wat anders: "Net zoals ik het nu goed heb met Hamilton. De situatie is nu natuurlijk anders. Carlos en ik zaten beiden in een vergelijkbare periode in onze carrière, maar Lewis kwam naar Ferrari nadat hij bijna alles al had gewonnen. Hij gebruikt zijn schat aan ervaring nu om het team en mij te helpen groeien."

De twee Ferrari-coureurs staan momenteel vijfde en zesde in het wereldkampioenschap en schelen 42 punten van elkaar. Charles Leclerc leidt Ferrari en heeft al meerdere podiums behaald.