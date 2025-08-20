user icon
Mercedes bevestigt toekomst: "We hebben geen deadline"

Mercedes bevestigt toekomst: "We hebben geen deadline"
  Gepubliceerd op 20 aug 2025 10:09
  comments 1
  Door: Jesse Jansen

Mercedes heeft nog geen coureurs aangewezen voor volgend seizoen. Momenteel rijden Andrea Kimi Antonelli en George Russell voor de zilverpijlen, maar dat kan volgend seizoen nog steeds anders zijn. Mercedes ontkent dat het met een andere coureur bezig is. 

Teamvertegenwoordiger Bradley Lord zegt dat er nog geen deadline is. Er is dus nog alle ruimte voor onderhandeling met de coureurs. Momenteel staan Russell en Antonelli vierde en zevende in het wereldkampioenschap. 

Onzeker

Het is nog onzeker wie er voor Mercedes gaat rijden volgend seizoen. Max Verstappen blijft zeker bij Red Bull volgend seizoen, dus de kans is groot dat zowel George Russell als Kimi Antonelli een nieuw contract gaan tekenen. Beide coureurs presteren volgens de verwachting van Mercedes en Bradley Lord legt uit hoe het proces verloopt bij Mercedes.

"Het feit dat we nog niet hebben aangekondigd wat we in 2026 gaan doen, kan allerlei redenen hebben", legt Lord uit aan de internationale media. "Dat betekent dus niet automatisch: 'Wat zou de reden zijn dat het nog niet aangekondigd is?' Dat is geen onderwerp waar we over praten, laat staan dat we het überhaupt overwegen. Omdat er nog geen aankondiging is geweest, ga je ervan uit dat er twijfel of onzekerheid is, of dat er iets anders speelt."

Verschillende redenen

Volgens Lord kunnen er verschillende redenen achter zitten:  "Het feit dat we nog niet hebben aangekondigd wat we in 2026 gaan doen, kan allerlei redenen hebben", vertelt de vertegenwoordiger. "Dat betekent niet automatisch dat er twijfel is of dat we iets anders overwegen. Omdat er nog geen aankondiging is geweest, denken mensen dat er onzekerheid speelt, maar dat is niet het geval."

"Er is geen vast tijdschema, omdat zo’n schema alleen maar een lawine aan vragen oproept. Zeker als iets dan wel of niet op tijd komt. Dit soort zaken zijn van nature niet gebonden aan harde deadlines of iets dergelijks. Maar je kunt Toto’s woorden gerust op waarde schatten. Daar hoef ik eigenlijk niets meer aan toe te voegen."

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.110

    "De broer van Jon, Bradley Lord zegt dat er nog geen deadline is. Er is dus nog alle ruimte voor onderhandeling met de coureurs".

    Dit gaat natuurlijk niet om de munten, maar over de duur van het contract.
    De jongens willen een meerjaren contract en dat zal Toto mss niet willen geven.

    Om die reden moet vriend zo gauw mogelijk zijn biezen pakken en naar Aston Martin gaan.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 11:46

