Albon over vergelijking teamgenoot: "Ik heb altijd sterk gepresteerd"

Alex Albon heeft sinds dit seizoen een nieuwe teamgenoot. Albon rijdt samen met Carlos Sainz bij Williams, maar de vergelijkingen kunnen hem niets schelen. De Thai heeft naar eigen zeggen altijd al in zichzelf geloofd.

Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap en teamgenoot Carlos Sainz zestiende. De Spanjaard heeft maar zestien punten en Alex Albon 54. De Thai behaalt dit seizoen betere prestaties dan zijn Spaanse teamgenoot.

Prestaties

"Misschien geeft het meer bevestiging aan jullie dan aan mijzelf", zegt Albon tegenover Motorsport.com. "Ik heb het gevoel dat ik bij Williams altijd al sterk gepresteerd heb. Ik voelde me er vrij snel thuis. Ik heb veel geleerd in mijn tijd bij Red Bull en daarna heb ik gewoon ervaring opgedaan en ben ik elk jaar sterker geworden. Dit jaar springt eruit."

"Ik zeg het vaak, maar ik vind dat het team fantastisch werk heeft geleverd door mij een auto te geven waarmee ik kan presteren. Op dit moment loopt alles gewoon lekker. Ik voel me comfortabel in de auto en ik vind dat de auto's nu veel voorspelbaarder zijn om te rijden."

Plotselinge momenten

Albon moet wel toegeven dat de Williams-auto verbeterd is: "We hebben niet meer die plotselinge overstuurmomenten zoals vorig jaar, die ons soms letterlijk in de muur zetten", zo legt de Thai uit. "Dat geeft vertrouwen en dan kun je de auto steeds beter benutten. Als je echt comfortabel bent met de auto, kun je goede races rijden, consistent presteren – en dat is precies wat we dit jaar doen."

Alex Albon staat achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. De coureur scheelt maar tien punten met nummer zeven Andrea Kimi Antonelli. Iedere race kunnen de rollen dus omgedraaid zijn. De hoogste positie die Albon dit seizoen heeft gehaald is de vijfde positie. Teamgenoot Carlos Sainz is nog niet hoger dan de achtste plek geëindigd.