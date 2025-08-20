user icon
icon

Albon over vergelijking teamgenoot: "Ik heb altijd sterk gepresteerd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon over vergelijking teamgenoot: "Ik heb altijd sterk gepresteerd"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 09:26
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Alex Albon heeft sinds dit seizoen een nieuwe teamgenoot. Albon rijdt samen met Carlos Sainz bij Williams, maar de vergelijkingen kunnen hem niets schelen. De Thai heeft naar eigen zeggen altijd al in zichzelf geloofd. 

Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap en teamgenoot Carlos Sainz zestiende. De Spanjaard heeft maar zestien punten en Alex Albon 54. De Thai behaalt dit seizoen betere prestaties dan zijn Spaanse teamgenoot. 

Meer over Alexander Albon Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"

Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"

17 aug
 Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

16 aug

Prestaties

"Misschien geeft het meer bevestiging aan jullie dan aan mijzelf", zegt Albon tegenover Motorsport.com. "Ik heb het gevoel dat ik bij Williams altijd al sterk gepresteerd heb. Ik voelde me er vrij snel thuis. Ik heb veel geleerd in mijn tijd bij Red Bull en daarna heb ik gewoon ervaring opgedaan en ben ik elk jaar sterker geworden. Dit jaar springt eruit."

"Ik zeg het vaak, maar ik vind dat het team fantastisch werk heeft geleverd door mij een auto te geven waarmee ik kan presteren. Op dit moment loopt alles gewoon lekker. Ik voel me comfortabel in de auto en ik vind dat de auto's nu veel voorspelbaarder zijn om te rijden."

Plotselinge momenten

Albon moet wel toegeven dat de Williams-auto verbeterd is: "We hebben niet meer die plotselinge overstuurmomenten zoals vorig jaar, die ons soms letterlijk in de muur zetten", zo legt de Thai uit. "Dat geeft vertrouwen en dan kun je de auto steeds beter benutten. Als je echt comfortabel bent met de auto, kun je goede races rijden, consistent presteren – en dat is precies wat we dit jaar doen."

Alex Albon staat achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten. De coureur scheelt maar tien punten met nummer zeven Andrea Kimi Antonelli. Iedere race kunnen de rollen dus omgedraaid zijn. De hoogste positie die Albon dit seizoen heeft gehaald is de vijfde positie. Teamgenoot Carlos Sainz is nog niet hoger dan de achtste plek geëindigd.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 222
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (30)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar