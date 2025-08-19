Ferrari erkent groot probleem: "We zijn de draad kwijtgeraakt"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur bevestigt nu voor het eerst dat Ferrari grote problemen had. Het ging vooral om de wegligging. Ferrari heeft nog niet de prestaties behaald die van hen gewend was. Ze eindigden 2024 als titelkandidaat, maar staan nu 299 punten achter McLaren.

De tegenvallende prestaties van Ferrari zouden de oorzaak zijn van de slechte wegligging. De Scuderia staat wel tweede in het wereldkampioenschap, maar heeft nog geen overwinning geboekt.

Matig seizoen van Ferrari

"De afgelopen drie à vier weekenden hebben we het gat tot twee tienden kunnen dichten", vertelt Vasseur tegenover Auto, Motor und Sport. "Aan het begin van het seizoen hadden we veel problemen met de wegligging op het circuit. Er waren kwaliteitsproblemen en daarna de diskwalificaties."

Al deze problemen hadden impact op Ferrari: "Daardoor zijn we een beetje de draad kwijtgeraakt. Het hangt zo sterk af van details, en de kwalificatie in Boedapest was daar een goed voorbeeld van. Als je je op de verkeerde dingen concentreert, verlies je meteen veel terrein. Als Charles twee tienden langzamer was geweest, was hij zesde geworden in plaats van eerste. Het is erg moeilijk om te zien wat op elk moment belangrijk is om snel te zijn."

Ontwerp veranderen

Het leidde tot het veranderen van het ontwerp. Vasseur zegt dat dit de juiste beslissing was: "Het was de juiste beslissing. In het begin moesten we leren hoe we onze auto aan het nieuwe ontwerp moesten aanpassen."

Ferrari staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 299 punten achter McLaren. Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan vijfde en zesde, waarvan alleen Leclerc op het podium heeft gestaan. De twee coureurs schelen 42 punten met elkaar. In de Grand Prix van Hongarije wist Charles Leclerc poleposition te pakken, terwijl Lewis Hamilton Q3 niet inkwam. De Brit stelde daarna dat Ferrari hem moest gaan vervangen.