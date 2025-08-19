Clarkson hekelt veelbesproken F1-probleem: "In godsnaam!"

Jeremy Clarkson was verbaasd. De Grand Prix van Hongarije leek een walk in the park te worden voor McLaren. De coureurs van McLaren waren in alle drie de vrije trainingen bovenaan de tijdenlijst te zien. Ook in Q3 zou het niet spannend worden, zo dacht menig fan. Jeremy Clarkson hekelt een probleem van de Formule 1.

Toch kwam daar op het einde Charles Leclerc. De Monegask parkeerde zijn Ferrari op poleposition en dat verbaasde iedereen, zelfs Leclerc zelf. Na een razendsnelle ronde wist Charles Leclerc zichzelf boven de McLarens te zetten.

De wind

Door de wind wist Charles Leclerc net wat sneller te zijn dan de McLaren-coureurs. In de slotfase van Q3 wist Leclerc een bepaalde bocht net iets beter te nemen en pakte hij poleposition. Jeremy Clarkson baalt van dit soort aspecten. In zijn column voor de Sunday Times legt hij uit waarom.

"Kijk naar de Formule 1... We zijn nu op een punt aangekomen waar zes coureurs in zes verschillende auto's binnen één tiende van een seconde kunnen zitten. Maar dan is de winnaar ineens de coureur die het minste last heeft van een windvlaag die bocht zes op die dag ineens teistert! Maar de wind zou helemaal geen factor moeten zijn in deze sport, in godsnaam!", zo laat Clarkson zijn mening duidelijk gelden.

Prestaties

Charles Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap met 151 punten. De Monegask heeft momenteel al vijf podiums in de 2025-campagne. De Monegask staat maar liefst 42 punten boven teamgenoot Lewis Hamilton, die zesde staat. George Russell staat vierde in het wereldkampioenschap. Leclerc scheelt momenteel 21 punten. De vierde plek en zelfs de derde plek is voor Charles Leclerc nog binnen handbereik. George Russell en Max Verstappen zijn nog niet zeker van hun positie op de ranglijst.

Leclerc staat met Ferrari tweede in het wereldkampioenschap, maar staat maar liefst 299 punten achter McLaren. De Scuderia heeft nog geen overwinningen te pakken.