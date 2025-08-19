user icon
icon

Clarkson hekelt veelbesproken F1-probleem: "In godsnaam!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Clarkson hekelt veelbesproken F1-probleem: "In godsnaam!"
  • Gepubliceerd op 19 aug 2025 10:46
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Jeremy Clarkson was verbaasd. De Grand Prix van Hongarije leek een walk in the park te worden voor McLaren. De coureurs van McLaren waren in alle drie de vrije trainingen bovenaan de tijdenlijst te zien. Ook in Q3 zou het niet spannend worden, zo dacht menig fan. Jeremy Clarkson hekelt een probleem van de Formule 1.

Toch kwam daar op het einde Charles Leclerc. De Monegask parkeerde zijn Ferrari op poleposition en dat verbaasde iedereen, zelfs Leclerc zelf. Na een razendsnelle ronde wist Charles Leclerc zichzelf boven de McLarens te zetten. 

Meer over Ferrari Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

10 aug

De wind

Door de wind wist Charles Leclerc net wat sneller te zijn dan de McLaren-coureurs. In de slotfase van Q3 wist Leclerc een bepaalde bocht net iets beter te nemen en pakte hij poleposition. Jeremy Clarkson baalt van dit soort aspecten. In zijn column voor de Sunday Times legt hij uit waarom.

"Kijk naar de Formule 1... We zijn nu op een punt aangekomen waar zes coureurs in zes verschillende auto's binnen één tiende van een seconde kunnen zitten. Maar dan is de winnaar ineens de coureur die het minste last heeft van een windvlaag die bocht zes op die dag ineens teistert! Maar de wind zou helemaal geen factor moeten zijn in deze sport, in godsnaam!", zo laat Clarkson zijn mening duidelijk gelden.

Prestaties

Charles Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap met 151 punten. De Monegask heeft momenteel al vijf podiums in de 2025-campagne. De Monegask staat maar liefst 42 punten boven teamgenoot Lewis Hamilton, die zesde staat. George Russell staat vierde in het wereldkampioenschap. Leclerc scheelt momenteel 21 punten. De vierde plek en zelfs de derde plek is voor Charles Leclerc nog binnen handbereik. George Russell en Max Verstappen zijn nog niet zeker van hun positie op de ranglijst. 

Leclerc staat met Ferrari tweede in het wereldkampioenschap, maar staat maar liefst 299 punten achter McLaren. De Scuderia heeft nog geen overwinningen te pakken. 

Snelle Eddy

Posts: 5.846

Clarkson heeft een punt. Als een windvlaag de uitslag beïnvloedt in de meest technologisch geavanceerde sport ter wereld, dan heb je wel wat bijzonders met elkaar gecreëerd. Het is toch niet het WK vliegeren..

Ik las het artikel wel. Tenminste het gedeelte waarin de quote staat. Alleen doen ik... [Lees verder]

  • 6
  • 19 aug 2025 - 11:29
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.215

    Dat is ook weer duidelijk. Clarkson wordt betaald door de fia en door de Yanks.

    *** disclaimer. Ik las alleen de header.

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 11:17
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.846

      Clarkson heeft een punt. Als een windvlaag de uitslag beïnvloedt in de meest technologisch geavanceerde sport ter wereld, dan heb je wel wat bijzonders met elkaar gecreëerd. Het is toch niet het WK vliegeren..

      Ik las het artikel wel. Tenminste het gedeelte waarin de quote staat. Alleen doen ik dat met alle stukjes hier. Al die brij eromheen is namelijk precies dat; nietszeggende woordenbrij.

      • + 6
      • 19 aug 2025 - 11:29
  • jd2000

    Posts: 7.243

    Straks moeten we nog op de kartbaan van Coronel gaan racen... Ja, in de buitenlucht heb je wind. Knap hoor van Jeremy dat hij daar achter is gekomen.

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 11:30

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.581
  • Podiums 48
  • Grand Prix 163
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar