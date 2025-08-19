Russell grapt over zijn teamgenoot: "Hij is langzamer"

George Russell grapte dat hij betere resultaten kon behalen dan Kimi Antonelli. Russell en Antonelli reden beide met een geüpdatete ophangingsysteem. De jonge Italiaan switchte van ophanging, omdat hij geen goede resultaten behaalde. Russell grapt nu dat hij beter is dan Antonelli.

Antonelli is weer terug in de oude situatie en heeft veel meer vertrouwen in de auto. Russell vindt dat heel fijn voor de Italiaan. De jonge Italiaan staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en George Russell staat vierde.

'We proberen hem te helpen'

George Russell zegt tegenover PlanetF1: "Ik denk dat we hebben geprobeerd een probleem met de Imola-upgrade op te lossen, met een mechanische upgrade," zei hij. "Dat heeft misschien wel of niet een probleem opgelost, maar het zorgde ervoor dat er iets anders in de auto sluipt.

"Dat was een instabiliteit die de coureurs in feite al hun vertrouwen ontnam, en het kostte ons een paar races om dat te doorgronden. Natuurlijk werden we ook een beetje misleid door de overwinning in Montreal. We dachten dat het misschien niet zo erg was, en we kwamen tot de conclusie dat het eraf moest. Het ging eraf, en de auto is weer in topvorm."

'Hij is langzamer'

"Omdat hij langzamer is!" grapte Russell, toen hem naar zijn teamgenoot werd gevraagd. "Zo simpel is het. Kimi heeft meer moeite gehad met de vering dan ik, maar mijn resultaten als geheel waren ook slechter. De laatste zes races waren de slechtste races van ons seizoen."

"Aan het begin van het jaar had ik veel meer vertrouwen. De ronden gingen gemakkelijk, terwijl het nu veel uitdagender is, dus er zijn nooit garanties, maar ik denk dat dat een klein, heel klein beetje kan zijn."

Het is heel lastig

"Het was een heel lastige periode qua vorm voor ons", zei hij. "Je probeert altijd de prestaties van de auto te verbeteren, en je doet dingen waarvan je hoopt of verwacht dat ze je een stap vooruit brengen. Maar zo werkt het niet altijd. Je moet het altijd een paar races de tijd geven om te zien of de reden waarom je zo snel bent, te maken heeft met deze upgrade of niet."

"Want je zou precies dezelfde auto of hetzelfde seizoen kunnen hebben. Sommige circuits zijn goed, andere niet. En ik denk dat we misschien iets te traag reageerden op een terugkeer naar iets dat we kenden, maar je moet het ook die kans geven in de hoop dat het iets oplevert."