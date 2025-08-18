user icon
icon

Hamilton open voor vernieuwing: "Wacht maar tot je ermee rijdt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton open voor vernieuwing: "Wacht maar tot je ermee rijdt"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 16:09
  • comments 14
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft sinds het tijdperk van het ground effect niet meer zijn vorm van voorheen kunnen vinden. De zevenvoudig wereldkampioen deed bovenaan mee van 2007 tot en met 2021, maar sinds de veranderingen is de Brit minder competitief. 

Komend seizoen gaan de nieuwe reglementen in. Lewis Hamilton kijkt uit naar de nieuwe uitdagingen, maar stelt wel dat bepaalde eigenschappen lastiger zijn geworden. 

Meer over Lewis Hamilton Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

10 aug

'Dit vind ik geweldig'

"Wat ik zo geweldig vind aan Formule 1 is dat er telkens dit soort veranderingen komen", zo meldt GPBlog. "Er is zoveel innovatie en ontwikkeling. En elke keer dat ze dit soort veranderingen doen, is de leercurve zo steil voor iedereen binnen het team. Het daagt ons dus allemaal uit om hard te werken en te innoveren."

Volgens Hamilton hebben nieuwe reglementen de sport alleen maar vooruit geholpen, maar is het uitdagingsniveau veel lastiger geworden voor coureurs. Lewis Hamilton heeft ieder seizoen dat hij heeft deelgenomen een race gewonnen, maar dit seizoen is het nog geen zekerheid dat de Brit een race gaat winnen. Met al veertien races te hebben gereden en nog maar tien te gaan, gaat de tijd tikken voor Hamilton. 

Perspectief van de coureur

"Vanuit het perspectief van een coureur is het in de loop der jaren steeds ingewikkelder geworden. Zoals Carlos al zei: de volgende stap geeft waarschijnlijk nog meer inbreng van de coureur wat betreft de ontwikkeling - vooral met de nieuwe motor en hoe je de krachtbron daadwerkelijk gebruikt."

Max Verstappen, Charles Leclerc en Lance Stroll zijn nog niet onder de indruk van de nieuwe auto's. De coureurs zijn er nog zeker niet tevreden mee. Hamilton denkt daar anders over: "Wacht maar tot je ermee rijdt."

"Ik wil de nieuwe regels niet gelijk afkeuren, want misschien zullen dingen goed zijn, maar laten we dat maar kijken als we het volgende seizoen ingaan. Het kan beide kanten opgaan, goed of slecht."

MustFeed

Posts: 10.063

"Lewis Hamilton heeft ieder seizoen dat hij heeft deelgenomen een race gewonnen, maar dit seizoen is het nog geen zekerheid dat de Brit een race gaat winnen"

Hoeveel keer won Hamilton in 2022? Hoeveel keer won Hamilton in 2023?

  • 3
  • 18 aug 2025 - 16:21
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (14)

Login om te reageren
  • MustFeed

    Posts: 10.063

    "Lewis Hamilton heeft ieder seizoen dat hij heeft deelgenomen een race gewonnen, maar dit seizoen is het nog geen zekerheid dat de Brit een race gaat winnen"

    Hoeveel keer won Hamilton in 2022? Hoeveel keer won Hamilton in 2023?

    • + 3
    • 18 aug 2025 - 16:21
    • Paulie

      Posts: 4.365

      Hmm moeilijk, bij mijn weten was het in 2022 nul, en in 2023 noppes

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 16:39
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      Daar kunnen jullie wel grapjes over maken heren, maar in 2022 en 2023 leek Max heel erg op Lewis, zeker met zijn Ruud Gullit-pruik op...

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 18:29
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.948

      In 2022 won 1x een Mercedes: kon natuurlijk de rookie zijn die 7 WDC rijder versloeg...

      Oh wacht...

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 19:27
    • snailer

      Posts: 29.209

      Die race waar je op doelde was de Mercedes de snelste auto. En Hamilton moest zo nodig insturen op Verstappen waardoor hij eigenlijk zichzelf uitschakelde voor de overwinning. Hij beschadigde zijn auto er mee. En o ja. Verstappen kreeg de schuld. Onbegrijpelijk Hamilton sluit de deur terwijl Verstappen er tussen zat. Toevallig nog Die actie van Hamilton op Piastri gezien. Races later. Deed hij exact het zelfde. Toen kreeg hij wel de fout.

      Ik zeg gelukkig dat het hem de overwinning kostte, maar da is meer omdat hij zichzelf strafte. Ik had het mooi gevonden als hij die race had gewonnen. Maar nu niet.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 19:59
    • SennaS

      Posts: 10.326

      Goed jullie huiswerk doen.
      Hij heeft in 2023 2 races gewonnen en in een mindere mercedes Max achter zich gehouden in nota bene Silverstone dacht ik.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 22:17
  • Paulie

    Posts: 4.365

    Nieuwe regels zijn helemaal shit en gaan dwars tegen het racen in. Knudde. F1 gaat totaal de verkeerde kant op

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 16:40
    • Snork

      Posts: 21.632

      Ook weer de schuld van Russell!
      Hij heeft hier niks mee te maken, maar van mij krijgt hij altijd de schuld. Omdat het kan.

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 16:55
    • Paulie

      Posts: 4.365

      Ja oké vooruit, kun jij allemaal wel zeggen Snork, maar omdat die gluiperd zo ontzettend glibberig is, glijd iedere schuld zo van 'm af, dus heb je nog niks..

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      En ook al glijdt het dit keer niet van George af, het is ook de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 18:19
    • Snork

      Posts: 21.632

      En toch, Russell krijgt de aller aller aller aller áller meeste veulste schuld.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 19:50
    • snailer

      Posts: 29.209

      "En ook al glijdt het dit keer niet van George af, het is ook de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon..."

      En vervolgens krijgt Verstappen straf.

      Wel volledig zijn, he Larry.

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 20:00
    • Larry Perkins

      Posts: 59.218

      Had Verstappen er buiten gelaten @Snailer, omdat ik - zoals je weet - altijd neutraal en objectief ben in mijn reacties.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:53
  • Larry Perkins

    Posts: 59.218

    Logisch dat Lewis er anders overdenkt, als de 2026 auto's toevallig beter bij zijn rijstijl passen, betekent dat, dat hij zijn laatste reddingsboei zou kunnen pakken...

    Dat zeg ik voorzichtig want heb al eerder gelezen dat het (auto's die beter bij zijn rijstijl passen) niet het geval zal zijn.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 18:35

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar