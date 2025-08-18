Hamilton open voor vernieuwing: "Wacht maar tot je ermee rijdt"

Lewis Hamilton heeft sinds het tijdperk van het ground effect niet meer zijn vorm van voorheen kunnen vinden. De zevenvoudig wereldkampioen deed bovenaan mee van 2007 tot en met 2021, maar sinds de veranderingen is de Brit minder competitief.

Komend seizoen gaan de nieuwe reglementen in. Lewis Hamilton kijkt uit naar de nieuwe uitdagingen, maar stelt wel dat bepaalde eigenschappen lastiger zijn geworden.

'Dit vind ik geweldig'

"Wat ik zo geweldig vind aan Formule 1 is dat er telkens dit soort veranderingen komen", zo meldt GPBlog. "Er is zoveel innovatie en ontwikkeling. En elke keer dat ze dit soort veranderingen doen, is de leercurve zo steil voor iedereen binnen het team. Het daagt ons dus allemaal uit om hard te werken en te innoveren."

Volgens Hamilton hebben nieuwe reglementen de sport alleen maar vooruit geholpen, maar is het uitdagingsniveau veel lastiger geworden voor coureurs. Lewis Hamilton heeft ieder seizoen dat hij heeft deelgenomen een race gewonnen, maar dit seizoen is het nog geen zekerheid dat de Brit een race gaat winnen. Met al veertien races te hebben gereden en nog maar tien te gaan, gaat de tijd tikken voor Hamilton.

Perspectief van de coureur

"Vanuit het perspectief van een coureur is het in de loop der jaren steeds ingewikkelder geworden. Zoals Carlos al zei: de volgende stap geeft waarschijnlijk nog meer inbreng van de coureur wat betreft de ontwikkeling - vooral met de nieuwe motor en hoe je de krachtbron daadwerkelijk gebruikt."

Max Verstappen, Charles Leclerc en Lance Stroll zijn nog niet onder de indruk van de nieuwe auto's. De coureurs zijn er nog zeker niet tevreden mee. Hamilton denkt daar anders over: "Wacht maar tot je ermee rijdt."

"Ik wil de nieuwe regels niet gelijk afkeuren, want misschien zullen dingen goed zijn, maar laten we dat maar kijken als we het volgende seizoen ingaan. Het kan beide kanten opgaan, goed of slecht."