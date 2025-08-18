user icon
Antonelli voelt complete steun Mercedes: "Ze verwachtte dit al"

Antonelli voelt complete steun Mercedes: "Ze verwachtte dit al"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 14:47
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Andrea Kimi Antonelli ging niet in de beste vorm de zomerstop in. De jonge Italiaan begon ijzersterk aan het seizoen, maar is nu toch iets afgezwakt. Hoewel de rookie eerst nog mee kon met de subtop, blijft hij nu af en toe in het middenveld steken. Ondanks alle pech die de jonge Italiaan ervaarde, heeft hij toch genoeg steun van Mercedes gehad. 

In de eerste zeven races van het debuutseizoen van Antonelli scoorde hij 48 punten. In de zeven races daarna maar zestien punten. Daarmee staat Antonelli na veertien races op 64 punten en de zevende plek in het wereldkampioenschap. De nog maar 18-jarige rookie had moeite met de nieuwe wielophangingen. 

Gemengde resultaten

Antonelli had als hoogtepunt de derde plaats in Canada. Na een tijdje met een andere wielophangingsysteem te hebben gereden, heeft Mercedes de jonge Italiaan weer zijn oude exemplaar teruggegeven. De rookie eindigde als tiende in Hongarije. Het is in de punten, maar nog niet om over naar huis te schrijven. 

"Toto is erg ondersteunend geweest", zegt Antonelli tegen internationale media. "Ik denk dat hij verwachtte dat er moeilijke momenten zouden komen, vooral voor mij in deze fase van het seizoen. Dus hij is altijd erg ondersteunend geweest en hij was ook blij om te zien dat het tempo terugkwam. Hij weet dat zodra alles op z'n plek valt en alles samenkomt, we ons volledige potentieel kunnen laten zien."

Oud exemplaar

Sinds de Grand Prix van Hongarije beschikt Antonelli weer over zijn oude wielophangingsysteem:  "Nu ga ik de zomerstop in, terugkijken op de dingen – wat goed ging en wat fout ging – en ik ga uitrusten, trainen en dan sterker en fitter terugkomen. De auto is veel sterker geworden en heeft me veel meer vertrouwen gegeven. Daardoor kon ik ook harder pushen. En ik kon die lange stint rijden, omdat de auto me goed vertrouwen gaf. Dus het was zeker een grote stap vooruit."

Antonelli staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 64 punten. Albon staat achter de rookie met 54 punten, dus hij kan de tweede seizoenshelft niet achterover gaan leunen. 

Paulie

Posts: 4.365

Toto dacht de nieuwe Maxi Verstapponelli in handen te hebben, helaas pindakaas

  • 1
  • 18 aug 2025 - 14:50
Reacties (4)

  • Paulie

    Posts: 4.363

    Toto dacht de nieuwe Maxi Verstapponelli in handen te hebben, helaas pindakaas

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 14:50
  • Canson Po

    Posts: 2.631

    Deze gaat er wel komen, het gaat natuurlijk allemaal zeer snel, Russell als teamgenoot is ook niet niks imo.

    Denk dat ze bij Merc ook gewoon een paar flashes willen zien dit jaar, komende 2 jaar zal hij zich wel verder ontplooien.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 14:55
    • Rimmer

      Posts: 12.719

      Er waren meerdere redenen om het zo te doen als ze gedaan hebben.
      Er was geen plek om hem rustig elders te stallen. Daarnaast doen ze nog niet mee om het WK dus er lag een kans om hem bij het hoofdteam te laten rijpen en het is ontegenzeglijk een groot talent. Hij is geen Max Verstappen maar dat is niemand.
      De beste rijder in het veld na Max is op dit moment ofwel Russell ofwel Piastri.
      Maar Piastri heeft het erg makkelijk met die mega dominante en simpel af te stellen McLaren dus dat is lastig afmeten.
      Russell was Lewis al de baas en kent dit seizoen wederom sterke optredens dus ik zet Russell op dit moment achter Max. Maar ook hij zit nog ver achter Max.
      Kimi hoort op dit moment nog lang niet bij de grote jongens. Misschien amper bij de top 10.
      Toch denk ik wel dat hij het potentieel heeft. Volgend seizoen kunnen we hem al iets beter gaan beoordelen en moet hij zichtbaar stappen hebben gezet om zijn talentenstatus waar te maken. Voor nu is het gewoon meer dan prima wat hij laat zien. Toto zal tevreden zijn en dat mag ook. Hij moest zelfs nog eindexamens doen eerder dit seizoen.
      Er zijn rijders die presteren al minder als ze een keer keelpijn hebben of een zere knie. Ik ben dan ook wel blij met wat Kimi tot nu toe laat zien.

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 15:12
    • Joeppp

      Posts: 8.013

      Denk dat Leclerc toch echt een klap beter is dan Russell. Russell is geen goede rijder, dat zie je aan zijn fouten die hij elk seizoen blijft maken en aan de verkeerde keuzes. Hij is niet voor niks zo lang bij Williams geparkeerd terwijl Bottas in de MB zat.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 16:49

