Antonelli voelt complete steun Mercedes: "Ze verwachtte dit al"

Andrea Kimi Antonelli ging niet in de beste vorm de zomerstop in. De jonge Italiaan begon ijzersterk aan het seizoen, maar is nu toch iets afgezwakt. Hoewel de rookie eerst nog mee kon met de subtop, blijft hij nu af en toe in het middenveld steken. Ondanks alle pech die de jonge Italiaan ervaarde, heeft hij toch genoeg steun van Mercedes gehad.

In de eerste zeven races van het debuutseizoen van Antonelli scoorde hij 48 punten. In de zeven races daarna maar zestien punten. Daarmee staat Antonelli na veertien races op 64 punten en de zevende plek in het wereldkampioenschap. De nog maar 18-jarige rookie had moeite met de nieuwe wielophangingen.

Gemengde resultaten

Antonelli had als hoogtepunt de derde plaats in Canada. Na een tijdje met een andere wielophangingsysteem te hebben gereden, heeft Mercedes de jonge Italiaan weer zijn oude exemplaar teruggegeven. De rookie eindigde als tiende in Hongarije. Het is in de punten, maar nog niet om over naar huis te schrijven.

"Toto is erg ondersteunend geweest", zegt Antonelli tegen internationale media. "Ik denk dat hij verwachtte dat er moeilijke momenten zouden komen, vooral voor mij in deze fase van het seizoen. Dus hij is altijd erg ondersteunend geweest en hij was ook blij om te zien dat het tempo terugkwam. Hij weet dat zodra alles op z'n plek valt en alles samenkomt, we ons volledige potentieel kunnen laten zien."

Oud exemplaar

Sinds de Grand Prix van Hongarije beschikt Antonelli weer over zijn oude wielophangingsysteem: "Nu ga ik de zomerstop in, terugkijken op de dingen – wat goed ging en wat fout ging – en ik ga uitrusten, trainen en dan sterker en fitter terugkomen. De auto is veel sterker geworden en heeft me veel meer vertrouwen gegeven. Daardoor kon ik ook harder pushen. En ik kon die lange stint rijden, omdat de auto me goed vertrouwen gaf. Dus het was zeker een grote stap vooruit."

Antonelli staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 64 punten. Albon staat achter de rookie met 54 punten, dus hij kan de tweede seizoenshelft niet achterover gaan leunen.