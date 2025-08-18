Russell blij met vertrek van Hamilton bij Mercedes

George Russell ziet het vertrek van Lewis Hamilton niet als een verlies. De Brit ziet het als een frisse start. Russell mist zijn oude teamgenoot niet bij Mercedes. Ondertussen verdedigt hij ook zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Volgens George Russell is het geen probleem dat Lewis Hamilton weg is bij Mercedes. De Brit vindt dat het goed is voor alle betrokkenen. Het is een frisse start en hij denkt dat het voor zowel Mercedes als Hamilton zelf een goede stap was.

Frisse start

"Soms moet je het patroon doorbreken om weer op de juiste weg te komen", zegt Russell in gesprek met Motorsport.com. "Het voelt anders binnen het team, maar uiteindelijk draait alles om prestaties. We begonnen goed dit seizoen, toen volgde een mindere fase. Dat hoort erbij, maar ik ben ervan overtuigd dat we weer kunnen terugkeren naar de juiste vorm."

Na twaalf seizoenen was het tijd voor Hamilton om te verkassen naar Ferrari. De Brit heeft voor Mercedes maar liefst zes wereldtitels behaald. George Russell zegt: "Het was goed voor hem, maar ook voor ons als team. Verandering is soms nodig."

Rookie als vervanger

Er kwam een rookie in de plaats van de zevenvoudig wereldkampioen. Antonelli ontving af en toe kritiek als iets niet helemaal loopt zoals de fans gewend zijn. George Russell neemt Antonelli in bescherming: "Kimi krijgt soms onterechte kritiek", stelt Russell. "Het verschil in rondetijden tussen ons is niet anders geworden. In Canada pakte ik pole en hij werd vierde, op zes tienden."

"In België ging hij eruit in Q1, ik haalde Q3, maar hij zat er drie tienden achter. Het lijkt alsof hij ondermaats presteert, maar dat beeld klopt niet. In de huidige strijd betekent een tiende verschil al snel zes of zeven startplekken, terwijl dat vorig jaar hooguit één plek scheelde. We zijn gewoon allebei een stap teruggegaan door de ontwikkeling van de auto."

Volgend jaar

"Het concept voor volgend jaar is volledig anders", legt hij uit. "Maar we hebben mensen nodig die creatief blijven en vertrouwen hebben in hun werk, en dat onze simulaties en tools goed functioneren."

"95 procent van onze mensen is al bezig met volgend jaar. Zij zitten niet meer in de emotionele achtbaan van dit seizoen. En dat is precies wat we nodig hebben om volgend jaar goed voorbereid te zijn."