user icon
icon

Russell blij met vertrek van Hamilton bij Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell blij met vertrek van Hamilton bij Mercedes
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 07:36
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

George Russell ziet het vertrek van Lewis Hamilton niet als een verlies. De Brit ziet het als een frisse start. Russell mist zijn oude teamgenoot niet bij Mercedes. Ondertussen verdedigt hij ook zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Volgens George Russell is het geen probleem dat Lewis Hamilton weg is bij Mercedes. De Brit vindt dat het goed is voor alle betrokkenen. Het is een frisse start en hij denkt dat het voor zowel Mercedes als Hamilton zelf een goede stap was. 

Meer over Mercedes 'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

9 aug
 Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

6 aug

Frisse start

"Soms moet je het patroon doorbreken om weer op de juiste weg te komen", zegt Russell in gesprek met Motorsport.com. "Het voelt anders binnen het team, maar uiteindelijk draait alles om prestaties. We begonnen goed dit seizoen, toen volgde een mindere fase. Dat hoort erbij, maar ik ben ervan overtuigd dat we weer kunnen terugkeren naar de juiste vorm."

Na twaalf seizoenen was het tijd voor Hamilton om te verkassen naar Ferrari. De Brit heeft voor Mercedes maar liefst zes wereldtitels behaald. George Russell zegt: "Het was goed voor hem, maar ook voor ons als team. Verandering is soms nodig."

Rookie als vervanger

Er kwam een rookie in de plaats van de zevenvoudig wereldkampioen. Antonelli ontving af en toe kritiek als iets niet helemaal loopt zoals de fans gewend zijn. George Russell neemt Antonelli in bescherming: "Kimi krijgt soms onterechte kritiek", stelt Russell. "Het verschil in rondetijden tussen ons is niet anders geworden. In Canada pakte ik pole en hij werd vierde, op zes tienden."

"In België ging hij eruit in Q1, ik haalde Q3, maar hij zat er drie tienden achter. Het lijkt alsof hij ondermaats presteert, maar dat beeld klopt niet. In de huidige strijd betekent een tiende verschil al snel zes of zeven startplekken, terwijl dat vorig jaar hooguit één plek scheelde. We zijn gewoon allebei een stap teruggegaan door de ontwikkeling van de auto."

Volgend jaar

"Het concept voor volgend jaar is volledig anders", legt hij uit. "Maar we hebben mensen nodig die creatief blijven en vertrouwen hebben in hun werk, en dat onze simulaties en tools goed functioneren."

"95 procent van onze mensen is al bezig met volgend jaar. Zij zitten niet meer in de emotionele achtbaan van dit seizoen. En dat is precies wat we nodig hebben om volgend jaar goed voorbereid te zijn."

Pietje Bell

Posts: 30.471

2025 Toto met Russell en Kimi als coureurs.
2026 Toto ...................

Is Max ineens dikke maatjes met Toto en Susie? 👀
Voor het eerst (?) gezellig met Kelly samen bij Toto op visite terwijl Max ook nog
eens in een handdoek rondloopt?? Tijdens een zakelijke bijeenkomst kleedje je
denk ... [Lees verder]

  • 2
  • 18 aug 2025 - 08:08
F1 Nieuws Lewis Hamilton George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.471

    2025 Toto met Russell en Kimi als coureurs.
    2026 Toto ...................

    Is Max ineens dikke maatjes met Toto en Susie? 👀
    Voor het eerst (?) gezellig met Kelly samen bij Toto op visite terwijl Max ook nog
    eens in een handdoek rondloopt?? Tijdens een zakelijke bijeenkomst kleedje je
    denk ik iets anders en neem je je vriendin niet mee. Ik begrijp niets van Max.

    https://postimg.cc/G97TNjLR

    • + 2
    • 18 aug 2025 - 08:08
    • Rocks

      Posts: 965

      Je kleed je alleen als je iets moet van een ander niet als een ander iets van jou moet 😎

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 09:10
    • Pietje Bell

      Posts: 30.471

      Klopt als een bus. Toto was in zijn zondagse kloffie.

      • + 2
      • 18 aug 2025 - 09:20

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar