Het dochtertje van Max Verstappen en Kelly Piquet is 100 dagen oud. Kelly Piquet heeft daarom op Instagram nieuwe foto's gedeeld van hun dochtertje. Echter, er is wel iets opvallends. Max Verstappen komt niet voor op de foto's.

Er staan wel foto's bij van de rest van de familie. Verstappen staat er alleen niet op. De familie lijkt heel blij te zijn met het kindje. Piquet schrijft bij haar foto's: 100+ dagen van mijn Lily.

Geboorte

Op 2 mei maakte Max Verstappen en Kelly Piquet bekend dat hun kindje is geboren. Het dochtertje ging Lily heten. Ze schreven bij hun Instagram post: 'Onze harten zijn voller dan ooit, jij bent ons grootste cadeau. We houden zo veel van je.' Inmiddels is Lily alweer meer dan 100 dagen oud. Voor Piquet is dat reden genoeg om foto's te delen van haar dochtertje.

Op de foto's zijn vooral Kelly en de rest van de Piquets te zien. Ook het andere dochtertje van Kelly, Penelope is te zien op de foto's. Penelope is alleen niet een kindje van Max Verstappen, maar van oud-Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Penelope houdt Lily vast terwijl ze het baby'tje een flesje geeft.

Verstappen is spoorloos

Max Verstappen is niet te zien op de foto's die Kelly Piquet gedeeld heeft. De Nederlander is niet online gepost door Piquet, maar zijn neefjes wel. De zoontjes van zus Victoria Verstappen zijn wel te zien op de foto's. Zij zijn aan het spelen met de kleine Verstappen. Max Verstappen heeft nog vrij tot eind augustus. 31 augustus is de Grand Prix van Nederland. De coureur mag zich dan weer gaan opmaken voor een spannende strijd.

Momenteel staat de Nederlander derde in het wereldkampioenschap achter beide McLaren-coureurs. Het is een lastige taak om nog bij hen in de buurt te komen en mag haast onmogelijk genoemd worden. Het verschil tussen Verstappen en kampioenschapsleider Oscar Piastri is 97 punten.