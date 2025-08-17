user icon
Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"
  Gepubliceerd op 17 aug 2025 15:44
  comments 2
  Door: Jesse Jansen

Juan Pablo Montoya komt met een wel heel behoorlijk statement aanzetten. Max Verstappen had zelf de geruchten van zijn transfer naar Mercedes ontkracht, maar Montoya denkt daar anders over. De Nederlander blijft bij Red Bull Racing, maar Montoya denkt dat dat komt door de verslechterde onderhandelingspositie van de viervoudig wereldkampioen. 

De prestaties van Max Verstappen zijn dit seizoen niet zoals we gewend zijn van de Nederlander. De viervoudig wereldkampioen zou volgens Montoya maar liefst 50 miljoen euro aan onderhandelingskracht zijn kwijtgeraakt door de slechte prestaties die de Nederlander dit jaar behaalde.

'Hij had geen keuze'

"Ik denk niet dat hij een keuze had. Als ik vorig jaar met Max had onderhandeld toen hij het kampioenschap won, laten we zeggen, dan had dat me 93 miljoen euro gekost", aldus Montoya tegenover een goksite, zo meldt Racing.nl. "Dit jaar zit hij in een auto die worstelt. Dat bedrag kan dan dalen naar 50 miljoen euro. Misschien is dat wel de reden dat hij gebleven is."

"Misschien dacht Max dat hij 50 miljoen euro zou krijgen, maar degene die met hem sprak had het voordeel, omdat Max hen misschien meer nodig had dan zij hem", zo klinkt Montoya hard over de viervoudig wereldkampioen.

Meer speelruimte

"Vorig jaar moest het bedrag echt door het dak gaan om Max binnen te halen", zegt hij. "Ik denk dat je dit jaar, als je voor Max onderhandelt, meer speelruimte hebt. Zeg gewoon: als je hier wilt zijn, dan is dit het bedrag. Toto kon Max misschien de helft bieden van wat hij vorig jaar had moeten neerleggen."

Max Verstappen had vierde of lager moeten staan om zijn clausule om te vertrekken te kunnen activeren. Zo zou in zijn contract staan. De Nederlander staat echter derde en heeft die clausule dus niet kunnen activeren. Het is een gerucht en geen zekerheid, maar de timing is enorm opvallend. Verstappen rijdt dus misschien mede daardoor nog een jaar voor Red Bull Racing.

MWHT

Posts: 5.516

Pure speculatie van een niet-insider op notabene een goksite, zonde om hier een artikel aan te wijden...

  • 1
  • 17 aug 2025 - 15:47
Reacties (2)

  • Ambudriver

    Posts: 289

    Ja man, goed verhaal...doen we niks mee.

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 15:45
  • MWHT

    Posts: 5.516

    Pure speculatie van een niet-insider op notabene een goksite, zonde om hier een artikel aan te wijden...

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 15:47

