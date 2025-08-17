user icon
Verstappen geeft duidelijkheid over toekomst: "We willen weer winnen"

Verstappen geeft duidelijkheid over toekomst: "We willen weer winnen"
  Gepubliceerd op 17 aug 2025 09:38
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen werd lange tijd gelinkt aan Mercedes. De Nederlander geeft nu een duidelijk signaal af over zijn toekomst. Verstappen blijft ook in 2026 gewoon voor Red Bull Racing rijden. 

Er werd veel gesuggereerd over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander kwam maar niet onder de vragen uit. Hij zou ontevreden zijn bij Red Bull Racing en weg willen bij het team. De Nederlander spreekt dat echter tegen. 

'Andere mensen praten'

Max Verstappen is in gesprek geweest met F1.com: "Het punt is dat er altijd andere mensen zijn die veel praten, terwijl ik niet echt iets zeg. Omdat ik dat in de eerste plaats niet hoef: ik hóéf niets te zeggen. Ik denk dat dat ook beter is voor iedereen, in plaats van alleen maar wat te kletsen." 

"Het heeft toch geen zin. Het is een beetje tijdverspilling. Ik ben erg gefocust op 2026 met het team, om vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we de regels goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn."

'Acceptatie is belangrijk'

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlander is blij met zijn team: "Je moet gewoon accepteren waar je staat. We zijn op dit moment niet de snelste, maar we zijn ook niet de langzaamste. We willen altijd beter worden, en dat was eigenlijk ook zo toen we aan het winnen waren. Nu winnen we niet zo veel meer."

"We proberen ons gewoon te concentreren op het beter begrijpen van de auto en waar we onze tijd kunnen vinden. Volgend jaar zijn er natuurlijk nieuwe regels, maar ik denk dat er ook dit jaar nog veel te leren valt." 

Weinig moeite

Verstappen vindt het niet moeilijk om de dip te verwerken:  "Ik heb jarenlang geen winnende auto gehad, dus dat is Formule 1. Dat weet je en dus is het niet zo moeilijk om dat te accepteren en ermee om te gaan", zo sluit de regerend wereldkampioen af.

Pietje Bell

Posts: 30.449

Een paar dagen geleden schreef Kelly 2 dagen achter elkaar op haar IG story:
"Life is meant to be lived offline". Vervolgens postte ze dagelijks meerdere berichten
en gisteravond dit:

https://www.instagram(.)com/p/DNbeHakM09w/?img_index=1

[i]"kellypiquet

100+ days of [b]my[/b] Lily 💕"[/... [Lees verder]

  • 3
  • 17 aug 2025 - 09:58
Reacties (11)

  • Pietje Bell

    Posts: 30.449

    Een paar dagen geleden schreef Kelly 2 dagen achter elkaar op haar IG story:
    "Life is meant to be lived offline". Vervolgens postte ze dagelijks meerdere berichten
    en gisteravond dit:

    https://www.instagram(.)com/p/DNbeHakM09w/?img_index=1

    "kellypiquet

    100+ days of my Lily 💕"

    Kelly heeft gisteravond 14 foto's van HAAR Lily gepost op haar IG die ze eerder al in
    haar story's had geplaatst.
    Ze heeft inmiddels honderden reacties verwijderd die allemaal over hetzelfde gingen
    en de nodige bijval kregen, de reacties met tegenreacties heeft ze laten staan:
    Waar is Max? "My Lily"? Het is ook Max zijn kind. Waarom geen foto van Max en Lily?
    Waarom na 100+ dagen nog steeds geen foto van Max met Lily op zijn arm en waarom
    wel van jouw vader en broer met Lily op de arm? Waarom nu alweer een foto van
    jouw broer en Lily en niet van Max? Waarom post je Max Lily's vader niet?

    Ze zei er laatst trots op te zijn dat ze meer dan 2 miljoen volgers heeft, maar ze vergeet
    dat 95% van haar volgers Max fans zijn in de hoop content van Max te zien. Die willen
    Max ook graag met Lily zien en niet alleen maar met de Piquets.
    Wel leuk dat ze nu alle foto's waar Lily mooi op staat nu in één bericht heeft gepost.
    Story's verdwijnen weer na 24 uur.

    • + 3
    • 17 aug 2025 - 09:58
    • Pietje Bell

      Posts: 30.449

      Het lijkt erop dat Stan Pex en zijn vriendin Coco bij Max op zijn
      jacht zijn. Coco postte een heeeel kort filmpje en het lijkt de
      reling van Max zijn jacht te zijn. Ook nog even een paar foto's
      van haar IG er achteraan geplakt voor wie haar niet kent.
      Ze waren ook een paar dagen bij Max tijdens Oud en Nieuw
      in Zürs bij Lech.

      https://i.imgur(.)com/Vw4YuAN.mp4

      https://i.imgur(.)com/reZYeQM.png

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:51
  • delange

    Posts: 2.535

    Offtopic ricciardo heeft een valletje gedaan met zijn crossmotor.

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 10:23
    • Tony

      Posts: 1.523

      Neus gebroken?

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 11:20
    • schwantz34

      Posts: 40.650

      Tony doet een gokje!

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 11:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.145

      Nee, dat lijkt mee evident @34.

      Johnny doet aan gokjes

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:40
  • Skoda F1

    Posts: 247

    Volgende week met me neef naar Terschelling, huisje gehuurd! Beetje vissen van het strand, biertje erbij leven is goed..

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 10:50
  • SennaS

    Posts: 10.318

    Dan doet ie het toch, zegt gewoon weer niks door niks te zeggen

    • + 2
    • 17 aug 2025 - 11:50
    • schwantz34

      Posts: 40.650

      2× niks zeggen = 3× niks!

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 11:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.090

      Das goed voor ons....kunnen wij weer speculeren.

      En dan kan Max naderhand zeggen dat alles uit z'n verband getrokken is.

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 11:54
  • NicoS

    Posts: 19.195

    Max weet wat hij aan het team heeft, voor nu is dan ook de beste keuze om te blijven.
    Weggaan kan altijd nog, maar op dit moment kun je simpelweg niet weten wat de beste keuze zou zijn om naar een bepaald team te verkassen. Er zijn te veel onzekerheden. Aan de ene kant begrijp ik zijn keuze helemaal, aan de andere kant zou ik het ook wel leuk vinden als hij naar een ander team gaat.
    Bij RBR voelt hij zich helemaal thuis, en weet dat het team hem op handen draagt, en dat geeft voor hem op dit moment het beste gevoel.
    Gewoon aankijken hoe het komend seizoen uitpakt, blijkt dat het een seizoen wordt waar geen vooruitzicht gloort, dan kan hij de keuze maken om te verkassen. Loopt het seizoen wel redelijk goed, dan is het natuurlijk een uitdaging om weer met het team te gaan winnen.
    Max toont hiermee z’n loyaliteit aan het team waar hij alle successen mee heeft behaald. Dat toont ook lef in een periode waarin het heel makkelijk had kunnen zijn om ergens anders z’n geluk te beproeven.
    Je wint samen, en je verliest samen. Het siert hem om het team een kans te geven op betere tijden……, of die er komen zal de toekomst uitwijzen.

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 12:59

