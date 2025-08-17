Verstappen geeft duidelijkheid over toekomst: "We willen weer winnen"

Max Verstappen werd lange tijd gelinkt aan Mercedes. De Nederlander geeft nu een duidelijk signaal af over zijn toekomst. Verstappen blijft ook in 2026 gewoon voor Red Bull Racing rijden.

Er werd veel gesuggereerd over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander kwam maar niet onder de vragen uit. Hij zou ontevreden zijn bij Red Bull Racing en weg willen bij het team. De Nederlander spreekt dat echter tegen.

'Andere mensen praten'

Max Verstappen is in gesprek geweest met F1.com: "Het punt is dat er altijd andere mensen zijn die veel praten, terwijl ik niet echt iets zeg. Omdat ik dat in de eerste plaats niet hoef: ik hóéf niets te zeggen. Ik denk dat dat ook beter is voor iedereen, in plaats van alleen maar wat te kletsen."

"Het heeft toch geen zin. Het is een beetje tijdverspilling. Ik ben erg gefocust op 2026 met het team, om vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we de regels goed begrijpen en dat we vanaf het begin competitief zijn."

'Acceptatie is belangrijk'

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De Nederlander is blij met zijn team: "Je moet gewoon accepteren waar je staat. We zijn op dit moment niet de snelste, maar we zijn ook niet de langzaamste. We willen altijd beter worden, en dat was eigenlijk ook zo toen we aan het winnen waren. Nu winnen we niet zo veel meer."

"We proberen ons gewoon te concentreren op het beter begrijpen van de auto en waar we onze tijd kunnen vinden. Volgend jaar zijn er natuurlijk nieuwe regels, maar ik denk dat er ook dit jaar nog veel te leren valt."

Weinig moeite

Verstappen vindt het niet moeilijk om de dip te verwerken: "Ik heb jarenlang geen winnende auto gehad, dus dat is Formule 1. Dat weet je en dus is het niet zo moeilijk om dat te accepteren en ermee om te gaan", zo sluit de regerend wereldkampioen af.