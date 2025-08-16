user icon
Russell droomt groot en vergelijkt zichzelf met Schumacher

Russell droomt groot en vergelijkt zichzelf met Schumacher
  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 11:22
  • comments 31
  • Door: Bob Plaizier

George Russell is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Brit staat vierde in het wereldkampioenschap, en heeft Max Verstappen in het vizier. Hij droomt nog altijd van de wereldtitel, en spiegelt zichzelf aan Michael Schumacher.

Russell barst van de ambities, en dat mag iedereen weten. Net als alle andere topcoureurs wil hij een gooi doen naar het goud, maar daarvoor is geluk en de juiste auto nodig. Russell maakt zelf weinig fouten en wist de Grand Prix van Canada te winnen, maar zijn team Mercedes heeft het niet makkelijk. Een update had niet het gewenste effect, waardoor hij en zijn teammaat Andrea Kimi Antonelli zwaar ontevreden waren en worstelden met hun vorm en de auto.

De droom van Russell

Russell blijft echter groot dromen, en stelt bij Autosport dat het lange wachten op de titel hem motiveert: "Ik ben absoluut hongeriger dan ooit om te proberen te presteren. Ik had gehoopt dat ik nu, na zeven seizoenen, ten minste één jaar had gehad waarin ik om de titel kon strijden. Toen ik bij Mercedes kwam dachten we dat we elk jaar om de titel konden strijden. Dat is helaas niet zo uitgepakt."

"Voor Charles Leclerc geldt hetzelfde. Twee jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat McLaren deze stap zou zetten. Lando Norris heeft vijf jaar bij hen gereden en ook niet om een titel kunnen strijden. Je moet accepteren dat dit de aard van de Formule 1 is, dat is altijd zo geweest."

Michael Schumacher 

Volgens Russell is dat niet zo erg, hij wijst naar één van de legendes uit de sport: "Kijk maar naar Michael Schumacher. Hij zat in zijn vijfde jaar bij Ferrari en was al in de dertig toen hij zijn eerste wereldkampioenschap met hen won. Ik ben 27, dus dan heb ik vanuit mijn kant nog wat tijd."

schwantz34

Posts: 40.643

Sommige coureurs gun je door hun irritante doen en laten gewoon geen titel, en daar is matennaaier Sjors er ééntje van!

  • 27
  • 16 aug 2025 - 11:43
Reacties (31)

  • Lulham

    Posts: 373

    Hij kan zichzelf beter vergelijken met Ralf Schumacher. Ook zo'n matennaaier.

    • + 12
    • 16 aug 2025 - 11:24
    • snailer

      Posts: 29.174

      Volgens mij vergelijkt hij zich helemaal niet met Schumacher. Kan het mis hebben. Heb het stukje ergens gehoord. Hij heeft het er over dat het mee moet zitten waar een rijde rop welk moment hij zit.
      Hij haalde Schumacer er bij omdat die op een leeftijd ouder dan hij nu is bij Ferrari kwam. En hij zei dat hij geduld moet hebben om zijn kans te krijgen.

      • + 5
      • 16 aug 2025 - 11:30
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.841

      Lees eerst het verhaal.

      • + 4
      • 16 aug 2025 - 11:31
    • snailer

      Posts: 29.174

      O ja. En ik snap je grap en moest er om glimlachen.

      Overigens heeft Ralf op dit moment nog meer GP's gewonnen dan Russell.... eh... ik denk dat. Wie weet heb ik het mis... Maar dat is een kwestie van tijd.

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 11:31
    • snailer

      Posts: 29.174

      Ik heb het inderdaad niet geleze, Leclerc Fan. Maar je kan gewoon lezen dat ik wel het verhaal heb beluisterd. Dus wat is de issue deze keer?

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 12:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.085

      Leclerc had het over l*lham.

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 13:19
    • snailer

      Posts: 29.174

      Owww. vreemd. Want iedereen weet toch dat er een aantal alleen de header lezen? Ik hoor daar ook bij.

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 13:40
    • mario

      Posts: 13.991

      Je voelt je wel makkelijk aangesproken hè @snailer.... Voor mij was het net als voor @Ouw meteen duidelijk dat @Lecler Fan het over @L*lham had...

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 14:49
    • mario

      Posts: 13.991

      😉

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 14:49
    • LucaF1

      Posts: 433

      ff goed lezen....

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 14:54
    • Snork

      Posts: 21.624

      Ik lees bij voorkeur niet de titel, want de inhoud is altijd minder of anders. In dit geval las ik de titel en dacht ik dat hij zich vergeleek met Mick Schumacher. Dat vond ik dan wel weer een belediging voor Mick.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 17:51
  • Larry Perkins

    Posts: 59.177

    "George Russell is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1."

    Is dat zo? Zou kunnen, maar ik zet er ??? bij...

    • + 5
    • 16 aug 2025 - 11:41
    • MatsVerstsappen

      Posts: 165

      Ik vind het een naar mannetje, maar zie wel dat hij het dit seizoen echt uitstekend doet.

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 16:11
  • schwantz34

    Posts: 40.643

    Sommige coureurs gun je door hun irritante doen en laten gewoon geen titel, en daar is matennaaier Sjors er ééntje van!

    • + 27
    • 16 aug 2025 - 11:43
    • Ambudriver

      Posts: 287

      +100

      • + 3
      • 16 aug 2025 - 13:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.801

      Sneu dat dit 18 plusjes krijgt.

      • + 4
      • 16 aug 2025 - 14:54
    • LucaF1

      Posts: 433

      oranje bril? ;-)))

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 14:55
    • LucaF1

      Posts: 433

      @michael... tja....

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 14:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 78

      Als je ziet wat ocharme twee wereldtitels van een landgenoot met de gemiddelde bezoeker hier doen (blijkbaar zakt hun niveau van communiceren en taalgebruik zo ergens richting een vierjarige) gun je Max er ook geen derde meer !

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 14:57
    • Snork

      Posts: 21.624

      Zo, in de reacties op schwantz is één persoon effe flink zijn vele accounts gaan gebruiken.
      Ocharme….

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 17:53
  • Skoda F1

    Posts: 245

    Nou dat valt me dan weer alles mee met George! Had wel verwacht dat hij zichzelf vergeleek met Toetanchamon of zelfs baby Jesus maar nee hij houdt het lekker bescheiden..

    • + 3
    • 16 aug 2025 - 11:51
  • 4mule1

    Posts: 57

    Titel wekt een andere suggestie. Soort Dutch bias. Je kunt zelfs op latere leeftijd in een dominante situatie terecht komen.

    Vergelijken met Schumacher? Hij durfde als 2-voudig en op dat moment huidig wereldkampioen over te stappen naar Ferrari en dat team trouw te blijven en tot een kampioensformatie te ontwikkelen. Dan ben je wel een baasje. Hamilton kwam bijvoorbeeld twee keer in een kampioensteam terecht. En vertrok in mindere tijden. Merkt nu hoe lastig het is een kampioensteam te vormen. Of bij een Italiaans bedrijf te werken.

    • + 2
    • 16 aug 2025 - 12:09
    • snailer

      Posts: 29.174

      Nederlandse bias is klinklare onzin. Dit is de manier hoe hier headers in elkaar worden gestoken. En de onzin creeren ze bij alle onderwerpen.

      • + 5
      • 16 aug 2025 - 12:27
  • Felix1

    Posts: 110

    Als dit te oren komt bij Michael Schumacher dan wordt deze beslist zeer kwaad en terecht , prinsesje Georgina Russell mag nog niet eens de schoenen dragen voor Michael Schumacher en prinsesje Georgina Russell heeft absoluut niet het talent en kunde van een coureur als Michael Schumacher en Schumacher was hard en meedogenloos maar wat hij niet was dat is een matennaaier maar het gaat nu prinsesje Georgina Russell een beetje goed en dan vindt hij zich een tweede Michael Schumacher, prinsesje Georgina Russell kan nog niet eens tippen aan Max Verstappen maar hij voelt zich groot . Wat een verschrikkelijke kwijlebal is prinsesje Georgina Russell.

    • + 2
    • 16 aug 2025 - 13:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.085

      Lezen, lezen lezen.
      Het schijnt verschrikkelijk moeilijk te zijn als je Maxfan bent.

      Niet verwonderlijk eigenlijk....de meeste staan bekend als pauper als je Maxfan bent.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 16:22
  • Mr Marly

    Posts: 7.768

    Russell is beslist niet mijn coureur, maar de stompzinnige, kinderlijke en zielige benamingen die hier door, zoals Max ze benoemd, keyboardwarriors telkens worden neer geplempt (veelal vanuit een bepaalde hoek) begint triest te worden. Gevoed door de vele plusjes die vaak volgen.

    • + 5
    • 16 aug 2025 - 14:21
    • Pietje Bell

      Posts: 30.444

      Je weet dat George door zijn eigen team de nickname Princess George is gegeven? Niet door een coureur of F1 fans.
      Van de officiële F2 site uit 2018:

      "George Russell - 2018 Champion

      The fact that George Russell stood out in one of the most competitive seasons of junior formula in recent memory says everything that you need to know about the Norfolk-born driver.

      Nicknamed ‘princess’ by his team, ART Grand Prix, there was something rather majestic about the Briton’s dominating road to the title in 2018, but there was a much more working class nature to the performances. Russell is meticulously hard-working, faultlessly dedicated, and exceedingly talented. "

      • + 4
      • 16 aug 2025 - 15:26
    • MustFeed

      Posts: 10.058

      Russell heeft zich natuurlijk wel op een manier gedragen waardoor eeuwige spot gerechtvaardigd is. Zo begon Russell bij zijn vriendjes in de Britse media te huilen over hoe gemeen Verstappen is. Daarbij speelde hij volledig in op de Britse haat door 2021 aan te halen met het niveau van een toxic twitteraartje. Russell begon een complete lastercampagne, dat Verstappen hem zogenaamd bedreigd zou hebben. En dat terwijl er videobeelden zijn dat Russell een beetje lollig loop te doen met Verstappen nadat de vermeende bedreiging zou moeten hebben plaatsgevonden. En dan gaat Russell ook nog zijn 8 jarig neefje benoemen en hoe verschrikkelijk dat voor zijn neefje moet zijn, terwijl zijn neefje helemaal geen partij was totdat Russell hem erbij ging betrekken. Als er al iets schadelijk is voor zijn neefje dan is het Russell zelf.

      Figuren als Russell zijn verwerpelijk. Daar hoef je echt geen medelijden mee te hebben.

      • + 2
      • 16 aug 2025 - 17:12
  • NicoS

    Posts: 19.193

    Geen paniek George, volgend seizoen kan die titel bijna niet meer mis, Mercedes zal oppermachtig zijn……tenminste, dat lees ik hier heel vaak…..;)
    Maar…..het kan ook zomaar zijn dat je helemaal nooit voor een titel kan strijden, of ooit zal winnen, ook dat is Formule 1.
    Genoeg coureurs geweest die kampioen hadden kunnen worden, maar het nooit werden.

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 17:22
    • Pietje Bell

      Posts: 30.444

      https://postimg.cc/4Hs8ZdPr

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 59.177

      Heb het gevoel dat je het over mij hebt @NicoS...

      - Larry Perkins.

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 18:42

