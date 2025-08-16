Russell droomt groot en vergelijkt zichzelf met Schumacher

George Russell is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Brit staat vierde in het wereldkampioenschap, en heeft Max Verstappen in het vizier. Hij droomt nog altijd van de wereldtitel, en spiegelt zichzelf aan Michael Schumacher.

Russell barst van de ambities, en dat mag iedereen weten. Net als alle andere topcoureurs wil hij een gooi doen naar het goud, maar daarvoor is geluk en de juiste auto nodig. Russell maakt zelf weinig fouten en wist de Grand Prix van Canada te winnen, maar zijn team Mercedes heeft het niet makkelijk. Een update had niet het gewenste effect, waardoor hij en zijn teammaat Andrea Kimi Antonelli zwaar ontevreden waren en worstelden met hun vorm en de auto.

De droom van Russell

Russell blijft echter groot dromen, en stelt bij Autosport dat het lange wachten op de titel hem motiveert: "Ik ben absoluut hongeriger dan ooit om te proberen te presteren. Ik had gehoopt dat ik nu, na zeven seizoenen, ten minste één jaar had gehad waarin ik om de titel kon strijden. Toen ik bij Mercedes kwam dachten we dat we elk jaar om de titel konden strijden. Dat is helaas niet zo uitgepakt."

"Voor Charles Leclerc geldt hetzelfde. Twee jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat McLaren deze stap zou zetten. Lando Norris heeft vijf jaar bij hen gereden en ook niet om een titel kunnen strijden. Je moet accepteren dat dit de aard van de Formule 1 is, dat is altijd zo geweest."

Michael Schumacher

Volgens Russell is dat niet zo erg, hij wijst naar één van de legendes uit de sport: "Kijk maar naar Michael Schumacher. Hij zat in zijn vijfde jaar bij Ferrari en was al in de dertig toen hij zijn eerste wereldkampioenschap met hen won. Ik ben 27, dus dan heb ik vanuit mijn kant nog wat tijd."