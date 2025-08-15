Optimistische Verstappen over Mekies: "Ik kan niet wachten"

Max Verstappen erkent dat de komst van Laurent Mekies niet meteen een verandering zou doorvoeren. Toch gelooft Verstappen dat de nieuwe teambaas alvast de basis aan het leggen is voor succes in de toekomst.

De Nederlander nam afscheid van oud-teambaas Christian Horner en is nu veel aan het werk met Laurent Mekies. Verstappen heeft echter moeite om in de titelstrijd te blijven. Toch heeft hij twee bijzondere overwinningen geboekt.

Resultaten

Vooralsnog blijven de resultaten uit. Mekies kan de knop niet in één keer omdraaien. Sinds Mekies aan kop staat bij Red Bull Racing heeft Verstappen de vierde positie in België en de negende plek in Hongarije behaald. Toch ziet de Nederlander potentie in de nieuwe richting. Nadat werd gevraagd hoe Mekies de toekomst kan verbeteren en of de komst van Mekies een kans bood, was Verstappen erg optimistisch.

"Ja, absoluut – dat is altijd zo", vertelde hij aan internationale media. "Het is natuurlijk nog heel vroeg, maar ik waardeer hoe Laurent presteert. Zeer gemotiveerd, hij stelt constant de juiste vragen aan mij, maar ook aan het team. Het is mooi om te zien. Dit jaar is het erg moeilijk om daar enig voordeel uit te halen, maar ik hoop dat we in het komende jaar, twee jaar, zijn invloed op het team echt kunnen zien. Daar heb ik heel veel zin in."

'Ik doe mijn best'

Laurent Mekies doet zijn best. In België vertelde de teambaas: "Wat prioriteit betreft, weet ik zeker dat Max een snelle auto wil", zei hij. "Als we hem een snelle auto geven, maakt dat alle andere overwegingen ongedaan. Dus eigenlijk ligt de focus vooral, zoals we eerder al zeiden, op het zo snel mogelijk leren kennen van het team om te zien hoe we kunnen ondersteunen, hoe we de volgende stap in de competitie kunnen zetten om een snelle auto te krijgen en het zo voor Max een fluitje van een cent te maken."