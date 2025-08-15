user icon
Optimistische Verstappen over Mekies: "Ik kan niet wachten"

Optimistische Verstappen over Mekies: "Ik kan niet wachten"
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 15:24
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen erkent dat de komst van Laurent Mekies niet meteen een verandering zou doorvoeren. Toch gelooft Verstappen dat de nieuwe teambaas alvast de basis aan het leggen is voor succes in de toekomst.

De Nederlander nam afscheid van oud-teambaas Christian Horner en is nu veel aan het werk met Laurent Mekies. Verstappen heeft echter moeite om in de titelstrijd te blijven. Toch heeft hij twee bijzondere overwinningen geboekt.

Vooralsnog blijven de resultaten uit. Mekies kan de knop niet in één keer omdraaien. Sinds Mekies aan kop staat bij Red Bull Racing heeft Verstappen de vierde positie in België en de negende plek in Hongarije behaald. Toch ziet de Nederlander potentie in de nieuwe richting. Nadat werd gevraagd hoe Mekies de toekomst kan verbeteren en of de komst van Mekies een kans bood, was Verstappen erg optimistisch. 

"Ja, absoluut – dat is altijd zo", vertelde hij aan internationale media. "Het is natuurlijk nog heel vroeg, maar ik waardeer hoe Laurent presteert. Zeer gemotiveerd, hij stelt constant de juiste vragen aan mij, maar ook aan het team. Het is mooi om te zien. Dit jaar is het erg moeilijk om daar enig voordeel uit te halen, maar ik hoop dat we in het komende jaar, twee jaar, zijn invloed op het team echt kunnen zien. Daar heb ik heel veel zin in."

'Ik doe mijn best'

Laurent Mekies doet zijn best. In België vertelde de teambaas: "Wat prioriteit betreft, weet ik zeker dat Max een snelle auto wil", zei hij. "Als we hem een snelle auto geven, maakt dat alle andere overwegingen ongedaan.  Dus eigenlijk ligt de focus vooral, zoals we eerder al zeiden, op het zo snel mogelijk leren kennen van het team om te zien hoe we kunnen ondersteunen, hoe we de volgende stap in de competitie kunnen zetten om een snelle auto te krijgen en het zo voor Max een fluitje van een cent te maken."

King-Creole

Posts: 1.360

Mekkies...de man die niks heeft laten zien in al zijn jaren.
Naar mijn mening echt een backmarker ceo.
Max had weg moeten gaan.

  • 1
  • 15 aug 2025 - 15:27
    • Knalpijp

      Posts: 2.009

      Helemaal mee eens King

      • + 0
      • 16 aug 2025 - 00:41
  • Dale U

    Posts: 1.732

    Het ontwerpteam/Ford zal voor 2026 cruciaal zijn, daar moet Laurent bovenop zitten, is 1e prioriteit.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 15:38
  • Larry Perkins

    Posts: 59.159

    "Ik hoop dat we in het komende jaar, twee jaar, zijn invloed op het team echt kunnen zien. Daar heb ik heel veel zin in."

    Ah, da's duidelijk, twee jaar, dus Toffe Toto kan 'Second Choice George' gerust een tweejarig contract aanbieden...

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 16:43
    • monzaron

      Posts: 535

      Deze las ik elders : Verstappens vertrouwen in de nieuwe koers
      Verstappen heeft publiekelijk zijn commitment aan Red Bull bevestigd, ondanks geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. Zijn contract loopt tot eind 2028, maar de continuïteit van competitieve prestaties blijft essentieel. De Nederlander waardeert Mekies’ intensieve betrokkenheid en vooruitstrevende aanpak, en gelooft dat de nieuwe teambaas de juiste persoon is om het team naar een hoger niveau te tillen. 🧐

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 22:00

