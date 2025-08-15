Lando Norris begrijpt eigen problemen en wijst grootste verbeterpunt aan

Lando Norris heeft dit seizoen naar eigen zeggen een nog beter gevoel dan voorheen. De Brit legt uit wat zijn grootste verbeteringen zijn. Hij zegt zelf enorm te zijn gegroeid in een jaar tijd.

Niet alleen McLaren heeft verbeteringen geboekt, maar ook Lando Norris. De coureur is na veertien races nog steeds een titelkandidaat en hij heeft een goed gevoel. Sterker nog, het beste gevoel ooit. Met drie van de laatste vier Grands Prix te hebben gewonnen, is Norris nog niet afgeschreven voor de titel.

Altijd verschil

"Er zijn altijd verschillende situaties, verschillende momenten. Ik denk dat ik me als coureur nog steeds beter voel dan voorheen", legt Norris uit tegenover Motorsport.com. "Dat betekent niet dat ik altijd beter presteer, want de auto is dit jaar behoorlijk anders. Ik heb mijn moeilijke momenten gehad met de auto en het onder de knie krijgen van hoe ik ermee moet rijden."

"Het is weliswaar een McLaren en deze is nog steeds papajaoranje, maar hij rijdt behoorlijk anders dan in voorgaande jaren", voegt hij toe. "Dus ik heb me daaraan moeten aanpassen en dat lag me in sommige opzichten minder goed."

Beter werk

Norris is heel streng voor zichzelf. Zo zegt hij dat hij simpelweg beter werk moest leveren om weer zijn snelheid terug te vinden. "En dat gevoel heb ik inmiddels wel terug, ik heb daarin vooruitgang geboekt", meent Lando Norris. Hij staat momenteel tweede in het kampioenschap met een achterstand van negen punten op zijn teamgenoot.

"Ik denk dat mijn vermogen om te verbeteren op moeilijke momenten sterker is geworden. Of beter gezegd: om beter om te gaan met bepaalde worstelingen die je tijdens een weekend, een sessie of een training kunt tegenkomen. Verder is het iets wat bij iedereen wel zo is – telkens weer kleine dingen die je verrassen of nieuw zijn, waarvan je achteraf denkt: 'Daar had ik beter op voorbereid willen zijn.' Maar ja, dat is gewoon het leven."