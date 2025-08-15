user icon
Lando Norris begrijpt eigen problemen en wijst grootste verbeterpunt aan

Lando Norris begrijpt eigen problemen en wijst grootste verbeterpunt aan
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 14:47
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris heeft dit seizoen naar eigen zeggen een nog beter gevoel dan voorheen. De Brit legt uit wat zijn grootste verbeteringen zijn. Hij zegt zelf enorm te zijn gegroeid in een jaar tijd. 

Niet alleen McLaren heeft verbeteringen geboekt, maar ook Lando Norris. De coureur is na veertien races nog steeds een titelkandidaat en hij heeft een goed gevoel. Sterker nog, het beste gevoel ooit. Met drie van de laatste vier Grands Prix te hebben gewonnen, is Norris nog niet afgeschreven voor de titel. 

Altijd verschil

"Er zijn altijd verschillende situaties, verschillende momenten. Ik denk dat ik me als coureur nog steeds beter voel dan voorheen", legt Norris uit tegenover Motorsport.com. "Dat betekent niet dat ik altijd beter presteer, want de auto is dit jaar behoorlijk anders. Ik heb mijn moeilijke momenten gehad met de auto en het onder de knie krijgen van hoe ik ermee moet rijden."

"Het is weliswaar een McLaren en deze is nog steeds papajaoranje, maar hij rijdt behoorlijk anders dan in voorgaande jaren", voegt hij toe. "Dus ik heb me daaraan moeten aanpassen en dat lag me in sommige opzichten minder goed."

Beter werk

Norris is heel streng voor zichzelf. Zo zegt hij dat hij simpelweg beter werk moest leveren om weer zijn snelheid terug te vinden. "En dat gevoel heb ik inmiddels wel terug, ik heb daarin vooruitgang geboekt", meent Lando Norris. Hij staat momenteel tweede in het kampioenschap met een achterstand van negen punten op zijn teamgenoot. 

"Ik denk dat mijn vermogen om te verbeteren op moeilijke momenten sterker is geworden. Of beter gezegd: om beter om te gaan met bepaalde worstelingen die je tijdens een weekend, een sessie of een training kunt tegenkomen. Verder is het iets wat bij iedereen wel zo is – telkens weer kleine dingen die je verrassen of nieuw zijn, waarvan je achteraf denkt: 'Daar had ik beter op voorbereid willen zijn.' Maar ja, dat is gewoon het leven."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

