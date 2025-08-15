Brown neemt Norris in bescherming: "De statistieken liegen niet"

McLaren-CEO Zak Brown verdedigt Lando Norris. De CEO verdedigt zijn coureur tegen de aanhoudende verhalen over zijn vermogen om vanaf pole te winnen. Volgens Brown heeft de coureur zichzelf bewezen in meerdere stressvolle situaties en is hij in de beste vorm van zijn carrière.

Lando Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap achter zijn teamgenoot Oscar Piastri. Het scheelt maar negen punten tussen de twee, dus iedere fout kan beslissend zijn.

Successen van Norris

In een gesprek met RACER vertelt Zak Brown over de recente successen van Lando Norris, waarbij de McLaren-coureur vier van de laatste vijf pole positions omzette in een overwinning: "Ik denk dat Lando op een geweldige plek zit", zei Brown. "Er was ook een tijd dat Lando niet vanaf pole kon winnen, volgens de wereld, en hij heeft vier van de laatste vijf races vanaf pole gewonnen. Dus ik denk dat dit soort verhalen over Lando vandaag de dag niet kloppen."

"In Boedapest, na de kwalificatie, denk ik dat de Lando van een jaar geleden misschien kritischer op zichzelf zou zijn geweest. Hij doet het geweldig. Net als de 'hij kan niet winnen vanaf pole'-statistiek. Nu hij het heeft gedaan, lijkt niemand er meer over te praten."

Prestaties van Norris

Lando Norris heeft dit seizoen vijf keer gewonnen. De Britse coureur heeft dat dit seizoen drie keer vanaf pole position gedaan. Hij heeft in totaal 275 punten behaald en staat daarmee negen punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. Norris heeft een ruime voorsprong op Max Verstappen. De Nederlander kijkt tegen een achterstand van 88 punten aan.

Lando Norris heeft dit seizoen vier polepositions gehaald en is zeven keer vanaf de eerste startrij gestart. Tot nu toe heeft Lando Norris nog geen een keer Q3 gemist. De Brit is gemiddeld gezien de tweede beste kwalificatierijder dit seizoen. Alleen Oscar Piastri heeft een hoger gemiddelde.