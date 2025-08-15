user icon
icon

Brown neemt Norris in bescherming: "De statistieken liegen niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown neemt Norris in bescherming: "De statistieken liegen niet"
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 10:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

McLaren-CEO Zak Brown verdedigt Lando Norris. De CEO verdedigt zijn coureur tegen de aanhoudende verhalen over zijn vermogen om vanaf pole te winnen. Volgens Brown heeft de coureur zichzelf bewezen in meerdere stressvolle situaties en is hij in de beste vorm van zijn carrière. 

Lando Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap achter zijn teamgenoot Oscar Piastri. Het scheelt maar negen punten tussen de twee, dus iedere fout kan beslissend zijn. 

Meer over Lando Norris Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

12 aug
 Norris en Piastri gaan legendarisch F1-record breken

Norris en Piastri gaan legendarisch F1-record breken

11 aug

Successen van Norris

In een gesprek met RACER vertelt Zak Brown over de recente successen van Lando Norris, waarbij de McLaren-coureur vier van de laatste vijf pole positions omzette in een overwinning: "Ik denk dat Lando op een geweldige plek zit", zei Brown. "Er was ook een tijd dat Lando niet vanaf pole kon winnen, volgens de wereld, en hij heeft vier van de laatste vijf races vanaf pole gewonnen. Dus ik denk dat dit soort verhalen over Lando vandaag de dag niet kloppen."

"In Boedapest, na de kwalificatie, denk ik dat de Lando van een jaar geleden misschien kritischer op zichzelf zou zijn geweest. Hij doet het geweldig. Net als de 'hij kan niet winnen vanaf pole'-statistiek. Nu hij het heeft gedaan, lijkt niemand er meer over te praten."

Prestaties van Norris

Lando Norris heeft dit seizoen vijf keer gewonnen. De Britse coureur heeft dat dit seizoen drie keer vanaf pole position gedaan. Hij heeft in totaal 275 punten behaald en staat daarmee negen punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. Norris heeft een ruime voorsprong op Max Verstappen. De Nederlander kijkt tegen een achterstand van 88 punten aan. 

Lando Norris heeft dit seizoen vier polepositions gehaald en is zeven keer vanaf de eerste startrij gestart. Tot nu toe heeft Lando Norris nog geen een keer Q3 gemist. De Brit is gemiddeld gezien de tweede beste kwalificatierijder dit seizoen. Alleen Oscar Piastri heeft een hoger gemiddelde.

F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.138

    Statistieken zijn naar hartelust te interpreteren door de uitgangspunten handig te kiezen. Dus ja als de statistieken het zeggen, zegt het niet veel

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 11:00

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar