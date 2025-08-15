Stella onthult groot geheim voor McLaren: "Dit risico kunnen we nemen!"

Andrea Stella heeft het geheim van McLaren onthuld. De teambaas van het team uit Woking heeft onthuld hoe het team naar de top is gekomen. Het is het resultaat van technische risico's en daar de vruchten van plukken.

In een gesprek met Motorsport.com zegt Stella dat het team zich in een positie bevindt waarin het zich kan committeren aan technische innovaties met een hoge inzet. Het zou namelijk nog nooit eerder gedaan zijn.

'We kunnen dit soort risico's nemen'

"Het team bevindt zich momenteel in een positie waarin we dit soort technische risico's kunnen nemen, en dan zullen we gaandeweg leren", legde Stella uit. De teambaas zegt dat McLaren bewust dergelijke risico's neemt, omdat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Zo genereren ze hun eigen ideeën, maar maken ze ook helemaal hun eigen auto.

"Met dit doel voor ogen hebben we op vrijwel elk gebied geïnnoveerd en de efficiëntie verbeterd. En ik denk dat de resultaten die we op schema zien liggen, het resultaat zijn van deze extra reden voor het hele team om trots te zijn op wat we hebben bereikt."

Slim bedacht

De McLaren is 'slim' bedacht. Hij is met een speciale indeling ontworpen, die meer ruimte vrijmaakt voor de aerodynamica. Het resultaat is een aerodynamisch efficiëntere auto. De auto is daardoor vriendelijker voor zijn banden en kan beter presteren in warme omstandigheden.

Die filosofie was simpelweg gericht op de basisprincipes: koeling, hoge downforce-generatie met minimale luchtweerstand en sterke interactie met de banden, zegt Stella. Het resultaat? Een auto die bijna overal kan winnen, met in totaal 11 van de 14 mogelijke overwinningen. McLaren staat ruim eerste in het wereldkampioenschap.

Het team heeft al 559 punten behaald en heeft een voorsprong van 299 punten op nummer twee Ferrari. Ook de coureurs van McLaren staan er goed voor. Oscar Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten en Lando Norris staat daarachter met 275 punten. Nummer drie Max Verstappen heeft 187 punten en heeft dus flink minder punten dan de twee McLaren-coureurs.