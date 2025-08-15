user icon
F1-baas neemt grote zorgen van coureurs niet serieus

F1-baas neemt grote zorgen van coureurs niet serieus
  Gepubliceerd op 15 aug 2025 10:46
  • comments 1
  Door: Jesse Jansen

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft de zorgen van coureurs over de nieuwe regels voor 2026 gezien. De Italiaan deelt deze zorgen niet. Hij laat weten waarom. Meerdere coureurs, waaronder Lance Stroll, Charles Leclerc en Oscar Piastri, maakten zich zorgen over de nieuwe regels. 

Lance Stroll noemde de nieuwe regels een 'accu-wetenschapsproject', terwijl Oscar Piastri stelt dat de nieuwe regelgeving meerdere problemen oplevert die niet nodig zijn. Charles Leclerc vreest dat coureurs hun opgedane kennis compleet de prullenbak in kunnen gooien. 

Geen zorgen

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft laten weten dat hij zich compleet geen zorgen maakt over de nieuwe regels. In gesprek met The Race zegt de Italiaan: "We moeten niet vergeten dat er twee benaderingen zijn bij nieuwe reglementen. Eén is tactisch, en de teams spelen dat spel... en dat leidt tot bepaalde opmerkingen en meningen. Ze hebben daar een bepaald doel mee, dat niet echt overeenkomt met wat wij geloven – het is dat doel dat hen ertoe aanzet om die opmerkingen te maken."

Ook zit alles nog in de ontwikkelfase: "Ik herinner me de gesprekken die we aan het begin van het jaar hadden met de FIA, de teams en de coureurs nog goed – die discussie is vandaag de dag al totaal anders", merkt de F1-baas op. "Nog voordat het nieuwe reglement van start gaat, is er dus al sprake van een evolutie in de juiste richting. Waar ik in het begin nog hoorde 'liften en coasten, liften en coasten', verdwijnt dat argument nu al bijna uit beeld. Het komt misschien nog voor in twee of drie situaties, maar ik ben er vrij zeker van dat de samenwerking tussen de teams en de FIA goed is, want uiteindelijk zijn zij degenen die ervoor moeten zorgen dat deze aanpassingen in het reglement worden opgelost."

'Je moet ervoor openstaan'

Domenicali is simpel over het gedrag van de coureurs. Er zijn dit jaar twee wintertests in Bahrein en een shakedown in Barcelona: "De houding is: openstaan voor wat er gebeurt", benadrukt Domenicali. "Tegenwoordig zijn er zoveel theorieën dat alles mogelijk is. Het belangrijkste is dat we niet overreageren, want we hebben in F1 gezien dat men soms te voorzichtig is geweest en dat de zaken zich dan op een andere manier ontwikkelen."

"Ik zou zeggen: laten we afwachten en kijken waar we staan. En als er aanpassingen nodig zijn, dan hoeven we die niet meteen door te voeren. Er is tijd om even te wachten, om goed te begrijpen waar we het precies over hebben. Het is zelfs goed mogelijk dat sommige teams of fabrikanten nu al nadenken over hoe ze het ontwerp van de auto kunnen ontwikkelen en daarbij kunnen profiteren van de nieuwe reglementen."

Freek-Willem

Posts: 6.139

Goh verrassend dat de teams vanuit eigen inzicht en belang benaderen. Gelukkig doet de FOM dat niet. Die vinden het niet belangrijk om meer centjes op te halen. Ome Stefano had zo pater Stefano kunnen zijn, dan is preken voor eigen parochie ook gemeen goed.

  • 2
  • 15 aug 2025 - 11:05
Reacties (1)

