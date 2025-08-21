"Max Verstappen speelt met vuur: schorsing dreigt."

Max Verstappen zorgde dit jaar regelmatig voor ophef in de Formule 1-wereld. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht om zeges, maar ging ook vaak over de schreef. Verstappen moet nog steeds vrezen voor een schorsing, maar hoe groot is deze kans?

In de Formule 1 wordt een coureur geschorst als hij in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten bij elkaar weet te rijden. Sinds deze regels van kracht zijn, is er nog maar één coureur geschorst. Deze eer was weggelegd voor Kevin Magnussen, die vorig jaar een race moest toekijken.

Dreigende schorsing

Heel even leek het erop dat Verstappen dit jaar een Grand Prix moest missen vanwege een schorsing. Zijn bijzondere actie tegen George Russell in Barcelona zorgde ervoor dat Verstappen op elf strafpunten stond, maar na de Oostenrijkse Grand Prix kon hij opgelucht ademhalen. Na dat weekend vervielen er twee strafpunten, maar dat betekent niet dat Verstappen nu ‘safe’ is.

Waarom is Verstapen niet safe?

Verstappen heeft nu namelijk negen strafpunten op zijn superlicentie staan. Hij moet in de komende maanden goed opletten, want zijn eerste strafpunten vervallen pas op 27 oktober. Eén zware overtreding kan hem dus in de problemen brengen.

Verstappen is echter niet de enige ‘bad guy’ in de koningsklasse van de autosport. Ook Haas-coureur Oliver Bearman moet namelijk vrezen voor een schorsing. De Britse Haas-coureur staat nu op acht strafpunten, en zijn eerste strafpunten vervallen pas op 2 november.

Bearman maakt het bont

Het feit dat Bearman in korte tijd zoveel strafpunten heeft verzameld, is opvallend. Hij kreeg deze strafpunten namelijk niet voor kleine foutjes, maar voor een aantal zware overtredingen in Monaco en Silverstone. In Monaco haalde hij in onder de rode vlag, terwijl hij in Silverstone tijdens de training crashte in de pitlane entry tijdens een code rood.

Verstappen is dus niet het enige ‘boefje’. Wel moet hij dus goed gaan opletten, want één foutje kan grote gevolgen hebben.