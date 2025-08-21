"Max Verstappen speelt met vuur: schorsing dreigt."

user icon
Max Verstappen zorgde dit jaar regelmatig voor ophef in de Formule 1-wereld. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht om zeges, maar ging ook vaak over de schreef. Verstappen moet nog steeds vrezen voor een schorsing, maar hoe groot is deze kans?

In de Formule 1 wordt een coureur geschorst als hij in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten bij elkaar weet te rijden. Sinds deze regels van kracht zijn, is er nog maar één coureur geschorst. Deze eer was weggelegd voor Kevin Magnussen, die vorig jaar een race moest toekijken.

Dreigende schorsing

Heel even leek het erop dat Verstappen dit jaar een Grand Prix moest missen vanwege een schorsing. Zijn bijzondere actie tegen George Russell in Barcelona zorgde ervoor dat Verstappen op elf strafpunten stond, maar na de Oostenrijkse Grand Prix kon hij opgelucht ademhalen. Na dat weekend vervielen er twee strafpunten, maar dat betekent niet dat Verstappen nu ‘safe’ is.

Waarom is Verstapen niet safe?

Verstappen heeft nu namelijk negen strafpunten op zijn superlicentie staan. Hij moet in de komende maanden goed opletten, want zijn eerste strafpunten vervallen pas op 27 oktober. Eén zware overtreding kan hem dus in de problemen brengen.

Verstappen is echter niet de enige ‘bad guy’ in de koningsklasse van de autosport. Ook Haas-coureur Oliver Bearman moet namelijk vrezen voor een schorsing. De Britse Haas-coureur staat nu op acht strafpunten, en zijn eerste strafpunten vervallen pas op 2 november.

Bearman maakt het bont

Het feit dat Bearman in korte tijd zoveel strafpunten heeft verzameld, is opvallend. Hij kreeg deze strafpunten namelijk niet voor kleine foutjes, maar voor een aantal zware overtredingen in Monaco en Silverstone. In Monaco haalde hij in onder de rode vlag, terwijl hij in Silverstone tijdens de training crashte in de pitlane entry tijdens een code rood.

Verstappen is dus niet het enige ‘boefje’. Wel moet hij dus goed gaan opletten, want één foutje kan grote gevolgen hebben.

Reacties (17)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 539

    Breaking nieuws
    F1 gaat binnenkort met aanhangers achter de auto rijden, dit om het inhalen te bevorderen en entertainment terug te brengen tijdens de races en na de race kunnen de coureurs gelijk door naar de camping om te zuipen en chicks te scoren. Max en andere zeiden gelijk ja op het idee van Bernie en Doornbos. Er moten ook 5 pitsstops worden gemaakt waar elke keer 3 bier achterover moet worden geklakt want dit zorgt voor nog meet show.
    Mooi man.
    mag ik nu ook solliciteren?

    • + 10
    • 21 aug 2025 - 11:49
    • gridiron

      Posts: 2.764

      Was er ook geen sprake van een blinddoek voor degene die 3 races na elkaar wint?.

      • + 3
      • 21 aug 2025 - 12:07
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.952

    Aldus professor K.O.M. Kommer wonende in Duckstad

    • + 2
    • 21 aug 2025 - 11:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.125

      Professor K.O.M. Kommer woont in Ganzendorp hoor.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 12:07
    • snailer

      Posts: 29.251

      Een K.O.M. Kommer, een trillende, is te vinden in het laatje aan de kant van de vrouw des huizes. Althans. Dat is mij verteld.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 14:14
  • Pietje Bell

    Posts: 30.520

    "Max Verstappen speelt met vuur: schorsing dreigt"

    Speelt Max met vuur? Lijkt me eerder dat hij in de gevarenzone zit.

    c.tenor.com/byK2cXO7y24AAAAC/tenor.gif

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 12:05
  • Regenrace

    Posts: 1.928

    "Ik heb hier nog een bericht over boerenkool. Kunnen we daar ook niet de naam van Verstappen in verwerken? Ja, liefst in de kop ja."

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 12:44
    • schwantz34

      Posts: 40.675

      Max met zijn kop in de boerenkool? Getveredemme!

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 12:55
  • Pietje Bell

    Posts: 30.520

    Er ging een nieuwe video rond van Toto die blootvoets 's avonds in Max zijn jacht rondliep.
    Het lijkt me sterk dat Toto dat was, want inmiddels is duidelijk geworden dat Stan en Coco en Victoria en haar gezin nog steeds bij Max vertoeven.

    Coco: Video op weg naar Bonifatius op Sicilië en weer terug naar Porto Cervo, Sardinië:

    https://i.imgur(.)com/WQrhY1a.mp4

    Victoria is nog steeds in Porto Cervo. Zij post door de regel altijd alles meteen
    en niet zoals Kelly een paar dagen later.

    https://postimg.cc/8s9wGVDp

    Ook Stan en Tom hebben iets gepost. Mijn opname ging niet zoals ik het wou,
    maar à la. Ze zijn er dus allemaal nog en dan Toto erbij??

    https://i.imgur(.)com/wdorM1R.mp4

    En Kelly was bij een kapper in Porto Cervo gehuld in een zeer flatteuze korte broek, ahum.
    Die man heeft filialen door heel Italië.

    https://postimg.cc/YLH9N9Y2

    Hier een indruk van PC waar ze verblijven als ze niet uitvaren.
    Is van die kapper in Porto Cervo zijn IG:

    https://www.instagram(.)com/p/DKEg1gNshuX/

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 12:47
    • Pietje Bell

      Posts: 30.520

      Ahum, moet natuurlijk zijn: Video op weg naar Bonifacio, Corsica. 🙈

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 12:51
    • Babs

      Posts: 3

      Welke regel is dat, dat Victoria alles meteen moet posten?

      • + 4
      • 21 aug 2025 - 13:34
  • SennaS

    Posts: 10.331

    Het wordt dus inhouden en oppassen met beuken en breaktests.
    Ik denk dat Max er niet om maalt omdat het seizoen toch bekeken lijkt.

    • + 2
    • 21 aug 2025 - 13:06
    • Sander

      Posts: 1.424

      Moet hij zich nu inhouden of maalt hij er niet om?
      Beuken en brake tests zijn van alle tijden, daar heeft Max geen alleenrecht op gelukkig. Dus het zal wel het laatste zijn.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 13:55
    • snailer

      Posts: 29.251

      Senna wil liever een overtake lampje: Laat nu de rijder achter je er langs. Er zit een tweede lampje naast met de tekst: 5 seconde tijdstraf voor het niet luisteren.

      Bij verstappen is er ook een tweede lampje. Echter staat daar: 15 seconde tijdstraf voor het niet luisteren.

      De 1 is er met zwarte stift naast gezet. Naar verluid door Russell.

      • + 2
      • 21 aug 2025 - 14:17
  • Larry Perkins

    Posts: 59.263

    "Max Verstappen speelt met vuur: schorsing dreigt."

    Max Verstappen tegenover de internationale media: "Zodra ik geschorst word, steek ik de hele paddock in de fik..."

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 13:49
  • Ernie5335

    Posts: 5.590

    Het is niet slim om met vuur te spelen in deze droge tijd...
    🥒🥒
    Wauw, dit artikel is duidelijk uit wanhoop over het ontbreken van echte informatie geschreven.
    🥒🥒
    Met andere woorden: Als je niets te schrijven hebt, doe het dan niet hier!

    • + 2
    • 21 aug 2025 - 14:12
  • Knalpijp

    Posts: 2.016

    Afschaffen dat idioote strafpunten systeem. Rijders houden zich in en er is geen spektakel meer te zien. Rieeen met die kar.

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 15:03

