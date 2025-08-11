user icon
'Alpine gaat falende Franco Colapinto ontslaan'

'Alpine gaat falende Franco Colapinto ontslaan'
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Franco Colapinto doet niet wat van hem verwacht wordt. De Argentijn werd na Miami aangewezen als de vervanger van Jack Doohan, maar lijkt nu alweer richting de uitgang te wandelen. 

Het management van Colapinto is al zijn opties aan het verkennen bij IndyCar en het WEC, zo meldt Formule 1 Magazine. Colapinto begon vorig seizoen bij Williams als vervanger van Logan Sargeant, maar kreeg daar geen zitje voor dit seizoen. 

Prestaties

De prestaties van Colapinto waren niet verkeerd bij Williams. Logan Sargeant deed het slecht, dus werd hij ontslagen en Colapinto werd daarvoor in de plaats gezet. De Argentijn behaalde punten en dat was goed genoeg om uiteindelijk Jack Doohan te mogen vervangen bij Alpine. Colapinto lijkt het bij de Franse renstal veel lastiger te hebben, want hij heeft nog geen punten behaald. 

Sponsors stonden in de rij om Colapinto te sponsoren.  Hij zorgde voor een groeiende interesse in de Formule 1 in Argentinië, maar hij lijkt nu al aan een vertrek te mogen denken. Volgens Formule 1 Magazine houdt zijn management rekening met een vertrek, en verkennen ze de opties in de IndyCar en het WEC.

Alpine

Bij Alpine mocht Colapinto na zes races instappen. Hij verving Jack Doohan, maar wist tot en met de zomerstop geen speciale dingen te laten zien. De jongeling maakte veel fouten, reed veel schade en behaalde nul punten. De timing van een flinke crash op de Hungaroring tijdens een Pirelli-test was heel ongelukkig. De coureur werd onderzocht in het medisch centrum, maar was in orde.

Pirelli gooide de rookie daarna voor de bus. De crash had volgens de bandenleverancier niets met de nieuwe banden te maken. Het was dus volgens hen de fout van Colapinto zelf. Inmiddels hebben meerdere coureurs aangeklopt bij Alpine, waaronder Jack Doohan. De Australiër zou een rentree bij het team wel zien zitten. Mocht Colapinto ontslagen worden bij Alpine, dan heeft hij nog genoeg opties over. Vooral de IndyCar Series en het WEC zijn interessant voor de Argentijn. Colapinto is naar verluidt zijn opties daarvoor al aan het verkennen.

Larry Perkins

Posts: 59.045

[i] "Pirelli gooide de rookie daarna voor de bus." [/i]

Mario Isola van Pirelli had een afstandsbediening waarmee hij de Alpine de bandenstapel in joeg...

Is dit klinkklare onzin (net als bovenstaande tekst) of weer een onthulling van een geheim?
Question!

  • 1
  • 11 aug 2025 - 15:14
Franco Colapinto Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.046

    "Pirelli gooide de rookie daarna voor de bus."

    Mario Isola van Pirelli had een afstandsbediening waarmee hij de Alpine de bandenstapel in joeg...

    Is dit klinkklare onzin (net als bovenstaande tekst) of weer een onthulling van een geheim?
    Question!

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 15:14
  • HermanInDeZon

    Posts: 45

    Hoop dat als ze hem vervangen het door Mick Schumacher is ...

    Niet dat ik zo hard zit te wachten op zijn comeback maar
    a) Of het wordt een succes en dan hebben we een mooit verhaal (doubt it)
    b) Het wordt geen succes en zijn we ten minste van al die speculatie dat hij nog gaat terugkeren en met de helft van de teams in gesprek is vanaf

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 16:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

