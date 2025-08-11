'Alpine gaat falende Franco Colapinto ontslaan'

Franco Colapinto doet niet wat van hem verwacht wordt. De Argentijn werd na Miami aangewezen als de vervanger van Jack Doohan, maar lijkt nu alweer richting de uitgang te wandelen.

Het management van Colapinto is al zijn opties aan het verkennen bij IndyCar en het WEC, zo meldt Formule 1 Magazine. Colapinto begon vorig seizoen bij Williams als vervanger van Logan Sargeant, maar kreeg daar geen zitje voor dit seizoen.

Prestaties

De prestaties van Colapinto waren niet verkeerd bij Williams. Logan Sargeant deed het slecht, dus werd hij ontslagen en Colapinto werd daarvoor in de plaats gezet. De Argentijn behaalde punten en dat was goed genoeg om uiteindelijk Jack Doohan te mogen vervangen bij Alpine. Colapinto lijkt het bij de Franse renstal veel lastiger te hebben, want hij heeft nog geen punten behaald.

Sponsors stonden in de rij om Colapinto te sponsoren. Hij zorgde voor een groeiende interesse in de Formule 1 in Argentinië, maar hij lijkt nu al aan een vertrek te mogen denken. Volgens Formule 1 Magazine houdt zijn management rekening met een vertrek, en verkennen ze de opties in de IndyCar en het WEC.

Alpine

Bij Alpine mocht Colapinto na zes races instappen. Hij verving Jack Doohan, maar wist tot en met de zomerstop geen speciale dingen te laten zien. De jongeling maakte veel fouten, reed veel schade en behaalde nul punten. De timing van een flinke crash op de Hungaroring tijdens een Pirelli-test was heel ongelukkig. De coureur werd onderzocht in het medisch centrum, maar was in orde.

Pirelli gooide de rookie daarna voor de bus. De crash had volgens de bandenleverancier niets met de nieuwe banden te maken. Het was dus volgens hen de fout van Colapinto zelf. Inmiddels hebben meerdere coureurs aangeklopt bij Alpine, waaronder Jack Doohan. De Australiër zou een rentree bij het team wel zien zitten. Mocht Colapinto ontslagen worden bij Alpine, dan heeft hij nog genoeg opties over. Vooral de IndyCar Series en het WEC zijn interessant voor de Argentijn. Colapinto is naar verluidt zijn opties daarvoor al aan het verkennen.