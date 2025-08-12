user icon
'Leclerc moet zich ernstige zorgen maken over Hamilton'

'Leclerc moet zich ernstige zorgen maken over Hamilton'
  Gepubliceerd op 12 aug 2025 08:11
  14
  Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc is dit seizoen zijn ervaren Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton de baas. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt, terwijl Leclerc presteert. Juan Pablo Montoya denkt dat het snel kan gaan veranderen, en hij deelt een felle waarschuwing uit aan Leclerc.

Het team van Ferrari staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat betekent niet dat alles goed gaat. De Italiaanse renstal wist dit seizoen nog geen race te winnen, en de achterstand op McLaren is enorm. Met Leclerc en Hamilton beschikken ze over twee absolute topcoureurs, maar vooral Hamilton heeft het heel erg zwaar. De zevenvoudig wereldkampioen stond nog geen enkele keer op het podium in het scharlakenrood, en de frustratie begint te groeien.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat er snel iets kan veranderen. Bij AS legt de Colombiaan uit waarom hij dat denkt: "Wat er echt gebeurt, is dat Lewis op een punt is gekomen waar hij zijn teamgenoot, in dit geval Charles Leclerc, wil verslaan."

"Achter de schermen werkt Lewis zich enorm in het zweet, maar de auto is gewoon niet naar zijn zin. De engineers beginnen hem nu wel beter te begrijpen, maar ze hebben nog niet volledig door hoe lastig deze auto te besturen is."

Moet Leclerc zich zorgen maken?

Leclerc lijkt dat iets beter onder de knie te hebben, ook omdat hij in Hongarije de pole position wist te pakken. Volgens Montoya komt dit niet per se doordat Leclerc beter is: "Charles lijkt heel erg snel, omdat hij overweg kan met deze auto. Ik denk dat, naarmate Ferrari de auto meer afstemt op de rijstijl van Lewis en hij zich comfortabeler voelt, het leven voor Leclerc lastiger gaat worden. Tot nu toe vormde Hamilton maar zelden een bedreiging voor hem, maar we zullen zien."

Het verschil tussen beide coureurs bedraagt bijna vijftig punten. Leclerc staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 151 WK-punten, terwijl Hamilton zesde staat met 109 punten.

jd2000

Posts: 7.230

Als coureur heb ik enorm genoten van deze man. Hij was een echte racer. Als analist schat ik hem net zo hoog in als al die medewerkers van die goksites.

  • 6
  • 12 aug 2025 - 09:49
Reacties (14)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.123

    Zo die beste man al het e.e.a. te snuiven zo vroeg in de ochtend

    • + 5
    • 12 aug 2025 - 08:13
  • OrangeArrows

    Posts: 3.249

    Weer een een kop die naadloos aansluit bij de rest van het artikel…

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 09:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.123

      Die kop van JP sluit misschien wel aan 😉

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 09:19
  • Snork

    Posts: 21.594

    Alsof de Ferrari nu volledig op Leclerc zou zijn afgestemd... Ook Leclerc stoeit enorm met deze Ferrari. Als ze de auto beter krijgen, dan gaat Lewis er van profiteren maar Leclerc net zo goed. En om de misplaatste titel dan maar te gebruiken, dan moet "Lewis zich ernstige zorgen maken om Leclerc".

    Overigens zou de titel van dit artikel ook "Horror-scenario voor Leclerc" kunnen zijn. Of "Verschrikkelijke ramp dreigt voor Leclerc", of "Voormalig F1 rijder onthult een ernstig drama-scenario voor Leclerc".
    Past wel bij het journalistiek niveau van deze site.

    • + 5
    • 12 aug 2025 - 09:29
  • jd2000

    Posts: 7.230

    Als coureur heb ik enorm genoten van deze man. Hij was een echte racer. Als analist schat ik hem net zo hoog in als al die medewerkers van die goksites.

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 09:49
    • Larry Perkins

      Posts: 59.074

      Montoya heeft het IQ van een komkommer dus het is nu de goede tijd om hem aan het woord te laten...

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 12:15
    • Larry Perkins

      Posts: 59.074

      En dit heeft het nog wat erger gemaakt...

      Coulthard imitates Montoya after being hit by a camera
      (43 seconden)

      https://youtu.be/k8gmVRIoQok

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 12:30
  • HermanInDeZon

    Posts: 56

    Ferrari moet zich ernstig zorgen maken als het met een rijdersduo als Leclerc en Hamilton nog niet lukt.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 11:38
  • Lulham

    Posts: 371

    Leclerc moet zich vooral zorgen maken als Hamilton achter hem rijdt voor zijn befaamde bandjetik move. Maar zo dicht komt Ham niet in de buurt. Hij kan alleen in een uberdominante auto races winnen vanaf pole.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 12:38
    • Cherokee

      Posts: 5.306

      Dat is wel wat overdreven. Lewis heeft ook wel prima inhaalraces gereden en gewonnen. In een Mercedes, dat dan weer wel.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 14:53
  • Cherokee

    Posts: 5.306

    Ferrari bouwt geen auto "op" een rijder. Geen enkel team doet dat. Ze bouwen gewoon een auto die zo snel mogelijk is en de coureurs moeten samen met hun engineers dan de voor hun ideale setup zien te vinden.
    En dat kan de één, in dit geval Leclerc, beter dan de ander (in dit geval Hamilton).
    Ik denk niet dat Leclerc zich wat dat betreft al te veel zorgen hoeft te maken.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 14:51
    • Snork

      Posts: 21.594

      Helemaal juist. Ook Newey heeft dit in zijn eigen boek beschreven. Wel kan een coureur een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van de auto, zoals Schumacher dat deed gedurende zijn tijd bij Ferrari.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:16

