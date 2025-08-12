'Leclerc moet zich ernstige zorgen maken over Hamilton'

Charles Leclerc is dit seizoen zijn ervaren Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton de baas. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt, terwijl Leclerc presteert. Juan Pablo Montoya denkt dat het snel kan gaan veranderen, en hij deelt een felle waarschuwing uit aan Leclerc.

Het team van Ferrari staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat betekent niet dat alles goed gaat. De Italiaanse renstal wist dit seizoen nog geen race te winnen, en de achterstand op McLaren is enorm. Met Leclerc en Hamilton beschikken ze over twee absolute topcoureurs, maar vooral Hamilton heeft het heel erg zwaar. De zevenvoudig wereldkampioen stond nog geen enkele keer op het podium in het scharlakenrood, en de frustratie begint te groeien.

Hamilton werkt zich in het zweet

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat er snel iets kan veranderen. Bij AS legt de Colombiaan uit waarom hij dat denkt: "Wat er echt gebeurt, is dat Lewis op een punt is gekomen waar hij zijn teamgenoot, in dit geval Charles Leclerc, wil verslaan."

"Achter de schermen werkt Lewis zich enorm in het zweet, maar de auto is gewoon niet naar zijn zin. De engineers beginnen hem nu wel beter te begrijpen, maar ze hebben nog niet volledig door hoe lastig deze auto te besturen is."

Moet Leclerc zich zorgen maken?

Leclerc lijkt dat iets beter onder de knie te hebben, ook omdat hij in Hongarije de pole position wist te pakken. Volgens Montoya komt dit niet per se doordat Leclerc beter is: "Charles lijkt heel erg snel, omdat hij overweg kan met deze auto. Ik denk dat, naarmate Ferrari de auto meer afstemt op de rijstijl van Lewis en hij zich comfortabeler voelt, het leven voor Leclerc lastiger gaat worden. Tot nu toe vormde Hamilton maar zelden een bedreiging voor hem, maar we zullen zien."

Het verschil tussen beide coureurs bedraagt bijna vijftig punten. Leclerc staat op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 151 WK-punten, terwijl Hamilton zesde staat met 109 punten.