Wolff voelt zich eenzaam na ontslag van Horner

Het team van Red Bull Racing besloot begin vorige maand teambaas Christian Horner te ontslaan. Het was het einde van een onrustige periode, maar in de Formule 1-paddock raakt men er maar niet over uitgepraat. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat hij zich een soort eenzaam voelt sinds Horners ontslag.

Horner en Wolff waren vaak als water en vuur. Ze gooiden regelmatig met verbale modder naar elkaar, en vooral in het controversiële seizoen 2021 ging het er hard aan toe. De fans smulden van hun aanvaringen, en ook de makers van de Netflix-show 'Drive to Survive' hadden al snel door dat ze goud in handen hadden.

Nu Horner is vertrokken, is er ook een stukje controverse uit de sport verdwenen. Mercedes-teambaas Wolff is zijn eeuwige rivaal kwijt, en nam het stokje van Horner over als de langst zittende teambaas in het huidige Formule 1-veld.

Wolff gaat Horner missen

Wolff geeft in een interview met Channel 4 toe dat hij Horner stiekem een beetje mist: "Op een bepaalde manier wel, ja. We vochten al twaalf jaar met elkaar, hij en ik. Hij bedroeg zich vaak als een lul, en dat vertelde ik hem dan ook. Hij was een ontzettend polariserend en controversieel persoon, en één van de hoofdrolspelers binnen onze sport."

Wolff voelt zich eenzaam

Wolff geeft echter ook eerlijk toe dat Horner ook een succesvol teambaas was. "De performance en het track record spreken voor zich, zowel voor hem als voor het team. In dat opzicht voelt zijn afwezigheid wel alsof één van de oudere dinosaurussen gewoon uit onze sport is verdwenen. Zo blijven er gewoon niet veel teambazen over, dus dat voelt wel heel erg eenzaam."

Met pensioen?

Wolff moet er nog niet aan denken om Horner achterna te gaan: "Nou ja, als ik geen prestaties lever, moet ik een vervanger zoeken voor mezelf! Dan word ik voorzitter en kan ik het team vanuit mijn ligstoel lekker gaan bekritiseren!"