Wolff voelt zich eenzaam na ontslag van Horner
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 08:11
  9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing besloot begin vorige maand teambaas Christian Horner te ontslaan. Het was het einde van een onrustige periode, maar in de Formule 1-paddock raakt men er maar niet over uitgepraat. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat hij zich een soort eenzaam voelt sinds Horners ontslag.

Horner en Wolff waren vaak als water en vuur. Ze gooiden regelmatig met verbale modder naar elkaar, en vooral in het controversiële seizoen 2021 ging het er hard aan toe. De fans smulden van hun aanvaringen, en ook de makers van de Netflix-show 'Drive to Survive' hadden al snel door dat ze goud in handen hadden.

Nu Horner is vertrokken, is er ook een stukje controverse uit de sport verdwenen. Mercedes-teambaas Wolff is zijn eeuwige rivaal kwijt, en nam het stokje van Horner over als de langst zittende teambaas in het huidige Formule 1-veld.

Wolff gaat Horner missen

Wolff geeft in een interview met Channel 4 toe dat hij Horner stiekem een beetje mist: "Op een bepaalde manier wel, ja. We vochten al twaalf jaar met elkaar, hij en ik. Hij bedroeg zich vaak als een lul, en dat vertelde ik hem dan ook. Hij was een ontzettend polariserend en controversieel persoon, en één van de hoofdrolspelers binnen onze sport."

Wolff voelt zich eenzaam

Wolff geeft echter ook eerlijk toe dat Horner ook een succesvol teambaas was. "De performance en het track record spreken voor zich, zowel voor hem als voor het team. In dat opzicht voelt zijn afwezigheid wel alsof één van de oudere dinosaurussen gewoon uit onze sport is verdwenen. Zo blijven er gewoon niet veel teambazen over, dus dat voelt wel heel erg eenzaam."

Met pensioen?

Wolff moet er nog niet aan denken om Horner achterna te gaan: "Nou ja, als ik geen prestaties lever, moet ik een vervanger zoeken voor mezelf! Dan word ik voorzitter en kan ik het team vanuit mijn ligstoel lekker gaan bekritiseren!"

“Hij bedroeg zich vaak als een l*l.”

Toffe Toto heeft gelijk, Horner bedroegde zich inderdaad vaak als een l*l, maar Wolff bedroegde zichzelf minstens zo vaak als een l*l.
Bovendien kan de Oostenrijker zijn Nederlands wel wat verbeteren…

  • 11 aug 2025 - 08:38
F1 Nieuws Toto Wolff Christian Horner Red Bull Racing Mercedes

      Het valt best wel mee. Toto ligt niet met de hele paddock overhoop. Alleen met Horner, die werkelijk met iedereen overhoop lag. Binnen en buiten zijn eigen team.

      "Het valt best wel mee. Toto ligt niet met de hele paddock overhoop. Alleen met Horner, die werkelijk met iedereen overhoop lag. Binnen en buiten zijn eigen team."

      Het kinderachtige gedoe van Horner & Wolf is wat mij betreft toch wel een smet op een nog prachtiger seizoen dat 2021 had kunnen zijn hoor ...

      En dat Horner met iedereen overhoop lag buiten zijn team valt volgens mij ook nog wel mee. Met een Brown misschien - maar die is het huilspelletje van Toto&Christian gewoon beginnen meespelen

    Toch is dit een betere reactie als die van Zak !
    Die geeft Horner nog een trap na wat ik dan weer niet zo netjes vind !

      Hij heet ook niet voor niets Zak. Zijn ouders hadden een voorspellende geest 😂

    Het was toch een mooi gevecht tussen Horner en Wolff wie de grootste L*L is.

    Lone Wolff.

    Eenzame wolven zijn outcasts. Medelijden met hem. Niet te veel, he. Hij kan regelmatig zijn dikke vette jacht naast die van Verstappen stallen. Kan hij van dek tot dek met Verstappen kwebbelen.

      Wie weet beginnen ze in 2027 samen een nieuw roedel. Je las het hier voor het eerst.

