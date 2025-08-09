user icon
icon

Mysterieuze Hamilton komt met speciale aankondiging

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mysterieuze Hamilton komt met speciale aankondiging
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 09:38
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton zorgde in de afgelopen weken voor onrust bij zijn fans. Terwijl hij op de baan tegenvallende resultaten noteerde, hintte hij naast het asfalt op een aankondiging op 8 augustus. Er gingen veel wilde verhalen rond, maar nu het puntje bij paaltje komt, blijkt het om een reclamestunt te gaan.

Hamilton is bezig aan een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij hoopte bij Ferrari om de zeges te kunnen vechten, maar niets blijkt minder waar te zijn. Op een sprintzege in China na heeft hij weinig laten zien. In de laatste Grand Prix voor de zomerstop in Hongarije, wist hij zelfs geen punten te scoren. Na de mislukte kwalificatie stelde hij zelfs dat Ferrari beter een andere coureur kan zoeken.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

27 jul

Wat gaat Hamilton aankondigen?

Terwijl hij terneergeslagen door de paddock rondliep, plaatste hij op sociale media meerdere geheimzinnige hints. Hij kwam met meerdere cryptische posts waarbij hintte op een aankondiging op 8 augustus. In de video's waren lucifers en vulkanen te zien, en fans speculeerden er op los. Veel van hen dachten dat Hamilton iets belangrijks over zijn loopbaan in de Formule 1 zou aankondigen.

Geen Ferrari, maar een nieuw drankje

Gisteren was het zover, maar fans die een F1-aankondiging verwachtten, kwamen van een koude kermis thuis. Hamiltons aankondiging ging namelijk niet op de racerij, maar zijn andere passie: alcoholvrije drankjes. Hamilton is mede-eigenaar van het bedrijf Almave, en samen lanceerden ze een nieuw drankje.

In de aankondiging is te zien hoe Hamilton in een hippe oranje trui op een bank zit, terwijl hij een slok neemt van het nieuwe drankje. Het gaat om een speciaal drankje met een rokerige smaak, dit verklaart direct de verwijzingen naar de vulkanen en de lucifers. Hamiltons fans reageerden redelijk teleurgesteld, ze hadden een iets spectaculairder verhaal verwacht dan alleen een reclamefilmpje voor zijn bedrijf.

snailer

Posts: 29.035

Hij moet toch ergens een agave hebben. In de F1 is hij zijn raceagave even kwijt. Maar stiekem hoop ik dat hij die weer terugvindt.

Wie weet helpt het drankje. Als je te veel agave eet, dan ga je hard aan de race.

  • 5
  • 9 aug 2025 - 10:17
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.031

    Ik dacht echt dat Lewis 'n vulkaan wou aansteken met 'n lucifer.
    Dit is toch wel een deceptie hoor.

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 10:02
  • John6

    Posts: 10.956

    Waarschijnlijk is dit bedoeld voor de mensen die ziek zijn maar nog niet konden overgeven, hulpmiddeltje zeg maar.

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 10:12
  • snailer

    Posts: 29.037

    Hij moet toch ergens een agave hebben. In de F1 is hij zijn raceagave even kwijt. Maar stiekem hoop ik dat hij die weer terugvindt.

    Wie weet helpt het drankje. Als je te veel agave eet, dan ga je hard aan de race.

    • + 5
    • 9 aug 2025 - 10:17
    • Robin

      Posts: 2.765

      😅👌🏻

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 11:46
  • van lotje,g

    Posts: 1.048

    Ik dacht waarachtig dat hij zijn verloving ging aankondigen met prinses Sjors.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 10:19
  • Need5Speed

    Posts: 3.142

    Misschien geeft het hem vleugels. Wie weet, als Yuki vervangen moet worden?

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 10:30
  • Rocks

    Posts: 961

    Snij een rookworst klein, pleur het in een beetje water, gas er op, afgieten in een glas en je hebt 0.0 met rooksmaak 😎

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 10:32
    • schwantz34

      Posts: 40.610

      Voor een echt fijne rooksmaak in je bakkes kan je beter gewoon ff de Hema binnen banjeren en ff zo'n halve knakker in je mik d-Ouwe..

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 11:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.031

      Wat water in de asbak zetten en 'n half uurtje laten trekken.
      Daarna filteren en opdrinken....bon appetite...

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 12:18
  • 919

    Posts: 3.616

    Volgens mij schnabbelen alle coureurs bij, en darlt kan ik het ze ook niet kwalijk nemen. Genoeg die er voor vallen, wat ik dan wel weer gek vind.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 10:49
    • skibeest

      Posts: 1.858

      Helaas is dat schnabbelen nodig om rond te kunnen komen

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 11:17
  • gridiron

    Posts: 2.730

    Misschien gaat die samen met Max die gisteren grond had gekocht voor een speciaal project samen een nachtclub beginnen waarbij dit de huisdrank wordt, de vraag is nu enkel niet welke coureur een buitenaardse DJ-set speelt op de opening.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 12:07
  • nr 76

    Posts: 6.763

    En wij maar denken dat de stilte doorbroken zou worden met een onthulling. Jammer.

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 13:46

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar