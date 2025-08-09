Mysterieuze Hamilton komt met speciale aankondiging

Lewis Hamilton zorgde in de afgelopen weken voor onrust bij zijn fans. Terwijl hij op de baan tegenvallende resultaten noteerde, hintte hij naast het asfalt op een aankondiging op 8 augustus. Er gingen veel wilde verhalen rond, maar nu het puntje bij paaltje komt, blijkt het om een reclamestunt te gaan.

Hamilton is bezig aan een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij hoopte bij Ferrari om de zeges te kunnen vechten, maar niets blijkt minder waar te zijn. Op een sprintzege in China na heeft hij weinig laten zien. In de laatste Grand Prix voor de zomerstop in Hongarije, wist hij zelfs geen punten te scoren. Na de mislukte kwalificatie stelde hij zelfs dat Ferrari beter een andere coureur kan zoeken.

Wat gaat Hamilton aankondigen?

Terwijl hij terneergeslagen door de paddock rondliep, plaatste hij op sociale media meerdere geheimzinnige hints. Hij kwam met meerdere cryptische posts waarbij hintte op een aankondiging op 8 augustus. In de video's waren lucifers en vulkanen te zien, en fans speculeerden er op los. Veel van hen dachten dat Hamilton iets belangrijks over zijn loopbaan in de Formule 1 zou aankondigen.

Geen Ferrari, maar een nieuw drankje

Gisteren was het zover, maar fans die een F1-aankondiging verwachtten, kwamen van een koude kermis thuis. Hamiltons aankondiging ging namelijk niet op de racerij, maar zijn andere passie: alcoholvrije drankjes. Hamilton is mede-eigenaar van het bedrijf Almave, en samen lanceerden ze een nieuw drankje.

In de aankondiging is te zien hoe Hamilton in een hippe oranje trui op een bank zit, terwijl hij een slok neemt van het nieuwe drankje. Het gaat om een speciaal drankje met een rokerige smaak, dit verklaart direct de verwijzingen naar de vulkanen en de lucifers. Hamiltons fans reageerden redelijk teleurgesteld, ze hadden een iets spectaculairder verhaal verwacht dan alleen een reclamefilmpje voor zijn bedrijf.