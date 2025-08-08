user icon
Nieuwe megaster van Red Bull viert achttiende verjaardag

Nieuwe megaster van Red Bull viert achttiende verjaardag
  Gepubliceerd op 08 aug 2025 14:09
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing beleeft een tegenvallend seizoen, maar toch is er vandaag een kleine reden voor een feestje. Toptalent Arvid Lindblad viert vandaag zijn achttiende verjaardag, en de verwachtingen zijn direct hooggespannen. Lindblad werd eerder al gezien als een soort nieuwe Max Verstappen.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Lindblad. De Britse coureur maakt al geruime tijd onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en Helmut Marko maakt er geen geheim van dat hij een groot fan is. Bij Red Bull zijn ze zelfs zo onder de indruk, dat ze begin dit jaar naar de FIA stapte met een speciaal verzoek.

Dispensatie van de FIA

Vorig jaar werden de regels aangepast omtrent het aanvragen van een superlicentie. 17-jarige coureurs mochten ook een superlicentie aanvragen, als er kon worden aangetoond dat ze over een groot talent te beschikken. Red Bull vroeg de FIA om dispensatie, en een speciaal overleg kreeg Lindblad groen licht om deel te nemen aan Formule 1-sessies.

Genoeg superlicentiepunten

Lindblad had namelijk al genoeg superlicentiepunten verzameld om in aanmerking te komen voor het 'rijbewijs voor de Formule 1'. Hij nam afgelopen winter deel aan het Formula Regional Oceania Championship, waar hij met speels gemak de titel pakte.

Hierdoor kan hij dit jaar zonder al te veel druk rondrijden in de Formule 2. Hij rijdt voor het team van Campos en hij wist al te winnen in Saoedi-Arabië en Barcelona. Hij staat momenteel op de zevende plaats, en bij Red Bull zijn ze heel tevreden met hem.

Debuut al gemaakt

In Silverstone maakte hij eerder dit jaar al zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie. Hij nam in de eerste vrije training plaats in de RB21 van Yuki Tsunoda, en hij maakte direct een goede indruk. Hij gaf ongeveer een halve seconde toe op Max Verstappen, en de kans is groot dat hij later dit jaar nog meer trainingen gaat rijden.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de nu 18-jarige coureur uit Virginia Water. De kans is groot dat hij volgend jaar zijn debuut gaat maken in de Formule 1, het lijkt logisch dat hij zal gaan rijden voor Racing Bulls. Bij Red Bull weet men het echter nooit.

F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Red Bull Racing

Reacties (3)

  • HarryLam

    Posts: 4.784

    Ik was vorig jaar ook jarig..........

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 14:49
  • snailer

    Posts: 29.020

    Megaster. Het wordt steeds gekker

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 15:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

