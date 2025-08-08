Nieuwe megaster van Red Bull viert achttiende verjaardag

Het team van Red Bull Racing beleeft een tegenvallend seizoen, maar toch is er vandaag een kleine reden voor een feestje. Toptalent Arvid Lindblad viert vandaag zijn achttiende verjaardag, en de verwachtingen zijn direct hooggespannen. Lindblad werd eerder al gezien als een soort nieuwe Max Verstappen.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de stuurmanskunsten van Lindblad. De Britse coureur maakt al geruime tijd onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, en Helmut Marko maakt er geen geheim van dat hij een groot fan is. Bij Red Bull zijn ze zelfs zo onder de indruk, dat ze begin dit jaar naar de FIA stapte met een speciaal verzoek.

Dispensatie van de FIA

Vorig jaar werden de regels aangepast omtrent het aanvragen van een superlicentie. 17-jarige coureurs mochten ook een superlicentie aanvragen, als er kon worden aangetoond dat ze over een groot talent te beschikken. Red Bull vroeg de FIA om dispensatie, en een speciaal overleg kreeg Lindblad groen licht om deel te nemen aan Formule 1-sessies.

Genoeg superlicentiepunten

Lindblad had namelijk al genoeg superlicentiepunten verzameld om in aanmerking te komen voor het 'rijbewijs voor de Formule 1'. Hij nam afgelopen winter deel aan het Formula Regional Oceania Championship, waar hij met speels gemak de titel pakte.

Hierdoor kan hij dit jaar zonder al te veel druk rondrijden in de Formule 2. Hij rijdt voor het team van Campos en hij wist al te winnen in Saoedi-Arabië en Barcelona. Hij staat momenteel op de zevende plaats, en bij Red Bull zijn ze heel tevreden met hem.

Debuut al gemaakt

In Silverstone maakte hij eerder dit jaar al zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie. Hij nam in de eerste vrije training plaats in de RB21 van Yuki Tsunoda, en hij maakte direct een goede indruk. Hij gaf ongeveer een halve seconde toe op Max Verstappen, en de kans is groot dat hij later dit jaar nog meer trainingen gaat rijden.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de nu 18-jarige coureur uit Virginia Water. De kans is groot dat hij volgend jaar zijn debuut gaat maken in de Formule 1, het lijkt logisch dat hij zal gaan rijden voor Racing Bulls. Bij Red Bull weet men het echter nooit.