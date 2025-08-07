Wolff hint op epische titelstrijd: "Een echte klassieker!"

Het team van Mercedes wordt nu al gezien als één van de favorieten voor 2026. Insiders suggereren dat Mercedes de sterkste motor zal hebben onder de nieuwe regels. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff slaat dat nergens op, en hij hoopt op een titelduel met Ferrari.

Vanaf volgend jaar gaat alles er anders uitzien in de Formule 1. Er gaan nieuwe motor- en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, en veel mensen houden Mercedes in de gaten. Bij de laatste grote regelwijziging op motorisch gebied waren ze ook de sterksten, en veel kenners verwachten een soortgelijk scenario.

Gaat Mercedes heersen?

Maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff slaat dat nergens op. In een interview met La Gazzetta dello Sport is hij er duidelijk over: "Het zijn allemaal geruchten, we weten nog niets. Ik verwacht dat Ferrari heel erg competitief gaat zijn, en Honda heeft laten zien hoe competitief ze zijn. Ik verwacht veel van hen met Aston Martin."

"Dat heb je Red Bull met hun nieuwe motoren, en dat komt Audi ook. Iedereen wil er klaar voor zijn en competitief zijn, en we zullen zie wie zijn werk het beste heeft gedaan."

Epische strijd met Ferrari

Gevraagd wie hij volgend jaar het liefst als zijn concurrent ziet, is Wolff duidelijk: "Dat is een simpele: Ferrari! Een strijd tussen Mercedes en Ferrari zou geweldig zijn. Een klassieker! En dan Lewis en Charles tegen Kimi en George, een geweldige uitdaging."

"Een Italiaanse coureur die het opneemt tegen een Italiaanse auto, kan je je dat voorstellen? Ik heb er geen twijfel over dat dit duel zal ontstaan, volgend jaar of ergens in de toekomst. We gaan het zien, en het wordt zeker fantastisch."

Wolff focust zich nu nog op het huidige seizoen, waar Mercedes op de derde plaats staat in het constructeurskampioenschap.