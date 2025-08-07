Wolff hint op epische titelstrijd: "Een echte klassieker!"

Het team van Mercedes wordt nu al gezien als één van de favorieten voor 2026. Insiders suggereren dat Mercedes de sterkste motor zal hebben onder de nieuwe regels. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff slaat dat nergens op, en hij hoopt op een titelduel met Ferrari.
Vanaf volgend jaar gaat alles er anders uitzien in de Formule 1. Er gaan nieuwe motor- en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, en veel mensen houden Mercedes in de gaten. Bij de laatste grote regelwijziging op motorisch gebied waren ze ook de sterksten, en veel kenners verwachten een soortgelijk scenario.
Gaat Mercedes heersen?
Maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff slaat dat nergens op. In een interview met La Gazzetta dello Sport is hij er duidelijk over: "Het zijn allemaal geruchten, we weten nog niets. Ik verwacht dat Ferrari heel erg competitief gaat zijn, en Honda heeft laten zien hoe competitief ze zijn. Ik verwacht veel van hen met Aston Martin."
"Dat heb je Red Bull met hun nieuwe motoren, en dat komt Audi ook. Iedereen wil er klaar voor zijn en competitief zijn, en we zullen zie wie zijn werk het beste heeft gedaan."
Epische strijd met Ferrari
Gevraagd wie hij volgend jaar het liefst als zijn concurrent ziet, is Wolff duidelijk: "Dat is een simpele: Ferrari! Een strijd tussen Mercedes en Ferrari zou geweldig zijn. Een klassieker! En dan Lewis en Charles tegen Kimi en George, een geweldige uitdaging."
"Een Italiaanse coureur die het opneemt tegen een Italiaanse auto, kan je je dat voorstellen? Ik heb er geen twijfel over dat dit duel zal ontstaan, volgend jaar of ergens in de toekomst. We gaan het zien, en het wordt zeker fantastisch."
Wolff focust zich nu nog op het huidige seizoen, waar Mercedes op de derde plaats staat in het constructeurskampioenschap.
Larry Perkins
Posts: 58.959
Mij lijkt het best grappig als Mercedes in 2026 achter McLaren, Williams en Alpine aanhobbelt.
Gaat niet gebeuren, maar de gedachte is al bijna een STRAATFEEST waard...
snailer
Posts: 29.004
Zolang McLaren als enige de tech rond het koelen van de banden heeft, zal het zeer lastig zijn voor elk ander team met een Mercedes motor.
Hel zal alleen spannend kunnen zijn als 1 van de motor leveranciers een voorsprong heeft.
TheStijg
Posts: 3.981
Toen ik dit las bedacht ik me dat de laatste Italiaanse coureur die in een Formule 1-auto van Ferrari reed, was Giancarlo Fisichella. Hij verving de geblesseerde Felipe Massa in 2009 voor de laatste vijf races van het seizoen.
Of heb ik dit opgezocht..? ;-)
snailer
Posts: 29.004
Soms is het ongeveer weten en dan opzoeken fijn voor mij. Ik weet vaak een gebeurtenis, maar niet wanneer precies of welke race.
Mij heb je er mee geholpen. Opgezocht of niet.
Maar wie was dan de laatste winnende Italiaan voor Ferrari. Ik heb het niet opgezocht. Maar volgens mij is het erg lang geleden.
snailer
Posts: 29.004
O ja. Ik weet weer wie het was. Alboreto. Denk ik...
Freek-Willem
Posts: 6.106
Toto is dus duidelijker banger voor een Piastri in een goede McLaren en een Verstappen in een redelijke Ree Bull.