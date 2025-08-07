user icon
Red Bull stelt Verstappen gerust na nachtmerrie in Hongarije

Red Bull stelt Verstappen gerust na nachtmerrie in Hongarije
  Gepubliceerd op 07 aug 2025 08:48
  • comments 1
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend een nachtmerrie in Hongarije. De prestaties vielen tegen en Max Verstappen en Yuki Tsunoda worstelden met hun auto. Laurent Mekies stelt Verstappen gerust, en herhaalt dat het om een eenmalig probleem ging.

Red Bull kampte al vanaf de eerste vrije training met de nodige problemen. De tijden van Verstappen vielen tegen, en de regerend wereldkampioen stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed. Verstappen worstelde zich in de race naar de negende plaats. Het was een enorme teleurstelling, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ging het om een eenmalig probleem.

'We weten wat er mis is gegaan'

Ook teambaas Laurent Mekies deelt deze mening, en hij legt het uit aan de internationale media: "Wij denken dat we weten wat er is misgegaan. De banden werkten niet. Daarbij gaat het alleen over dit weekend. Ik denk niet dat het nog eens zal gebeuren, als dat inderdaad de reden was."

Mekies herhaalt dan de woorden van Marko. Net als de teamadviseur verwacht hij dat de problemen niet vaker zullen voorkomen bij Red Bull:  "Ik ben er ook vrij zeker van dat het iets eenmaligs is. Het verandert niets aan het feit dat we met een smal window werken, maar om er dan zo dramatisch naast te zitten..."

Wat was er aan de hand?

Mekies wil ook dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de huidige problemen. De Fransman is amper een maand in functie, maar moet nu al brandjes gaan blussen. Hij probeerde de problemen uit te leggen: "Het klopt dat het vooral een issue was in de bochten op de lage- en mediumsnelheid en daarom wijst het meer op verbruik van de banden. Het gaat dan meer over het laten werken van de banden dan om onze performance."

Mede door dit teleurstellende resultaat gaat Red Bull de zomerstop in als de nummer vier in het constructeurskampioenschap.

Reacties (1)

  winti

    Posts: 1.713

    En waarom werkten de banden niet? Hoezo is dat eenmalig en niet structureel?

    • + 0
    7 aug 2025 - 09:18

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

