Red Bull stelt Verstappen gerust na nachtmerrie in Hongarije

Het team van Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend een nachtmerrie in Hongarije. De prestaties vielen tegen en Max Verstappen en Yuki Tsunoda worstelden met hun auto. Laurent Mekies stelt Verstappen gerust, en herhaalt dat het om een eenmalig probleem ging.

Red Bull kampte al vanaf de eerste vrije training met de nodige problemen. De tijden van Verstappen vielen tegen, en de regerend wereldkampioen stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed. Verstappen worstelde zich in de race naar de negende plaats. Het was een enorme teleurstelling, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ging het om een eenmalig probleem.

'We weten wat er mis is gegaan'

Ook teambaas Laurent Mekies deelt deze mening, en hij legt het uit aan de internationale media: "Wij denken dat we weten wat er is misgegaan. De banden werkten niet. Daarbij gaat het alleen over dit weekend. Ik denk niet dat het nog eens zal gebeuren, als dat inderdaad de reden was."

Mekies herhaalt dan de woorden van Marko. Net als de teamadviseur verwacht hij dat de problemen niet vaker zullen voorkomen bij Red Bull: "Ik ben er ook vrij zeker van dat het iets eenmaligs is. Het verandert niets aan het feit dat we met een smal window werken, maar om er dan zo dramatisch naast te zitten..."

Wat was er aan de hand?

Mekies wil ook dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de huidige problemen. De Fransman is amper een maand in functie, maar moet nu al brandjes gaan blussen. Hij probeerde de problemen uit te leggen: "Het klopt dat het vooral een issue was in de bochten op de lage- en mediumsnelheid en daarom wijst het meer op verbruik van de banden. Het gaat dan meer over het laten werken van de banden dan om onze performance."

Mede door dit teleurstellende resultaat gaat Red Bull de zomerstop in als de nummer vier in het constructeurskampioenschap.