Lando Norris passeert Charles Leclerc op eeuwige F1-ranglijst

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam. De Britse McLaren-coureur koos voor een gedurfde eenstopper, en die strategie pakte goed uit. Norris was blij met zijn zege, en heeft ook een flinke stap gezet op een eeuwige ranglijst.

Norris begon niet als de favoriet aan de Grand Prix van Hongarije. Na een tegenvallende kwalificatie begon hij achter Charles Leclerc en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri als derde aan de race. Waar veel andere coureurs voor een tweestopper kozen, besloot men bij McLaren dat Norris voor een gewaagde eenstopper moest gaan. Het pakte goed uit, want Norris kwam vlak voor zijn teamgenoot Piastri over de streep.

Pijnlijk voor Leclerc

Norris' overwinning in Hongarije was zijn negende Grand Prix-overwinning tot nu toe. Daarmee heeft hij een reuzenstap gezet op de eeuwige ranglijst van coureurs met de meeste zeges in de Formule 1. Hij is zijn teamgenoot Piastri gepasseerd, die net als wereldkampioen Denny Hulme, Jacky Ickx, Daniel Ricciardo én Charles Leclerc op acht zeges staat.

Voor Leclerc is het een pijnlijke statistiek, want Norris heeft in anderhalf jaar tijd meer races gewonnen dan de Monegaskische Ferrari-coureur in tien seizoenen. Leclerc won 2019 zijn eerste Grand Prix, maar heeft sindsdien dus geen grote zegereeksen kunnen neerzetten. Het zorgt ervoor dat de oppermachtige McLarens hem nu op deze ranglijst hebben gepakt.

Jagen op kampioenen

Norris staat nu op gelijke hoogte met Piastri's manager Mark Webber, die in zijn lange loopbaan ook negen Grands Prix wist te winnen. Norris is nu de gedeelde nummer 37 op de lijst van coureurs met de meeste F1-zeges ooit. Als hij nog één race weet te winnen, dan komt hij op gelijke hoogte met wereldkampioen James Hunt en Jody Scheckter.

Er staan nog tien Grands Prix op de kalender, en in theorie kan Norris dit seizoen dus afsluiten op negentien zeges. Als Norris deze ongekende reeks kan neerzetten, dan passeert hij ook Stirling Moss. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat Norris de komende tien races op rij gaat winnen, want zijn teamgenoot Piastri aast ook op overwinningen.