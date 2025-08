Marko twijfelt aan Piastri als opvolger van Verstappen

De kans is groot dat Oscar Piastri dit jaar Max Verstappen gaat onttronen als wereldkampioen in de Formule 1. De Australiër vecht samen met zijn teamgenoot Lando Norris om de wereldtitel, maar volgens Helmut Marko is hij nog lang niet van het niveau van Verstappen.

Verstappen leek dit jaar de enige coureur te zijn die de McLarens kon bijhouden. In de afgelopen weken is hij echter steeds verder achterop geraakt, en werd duidelijk dat Red Bull met de nodige grote problemen kampt. Zijn achterstand op de McLarens is gegroeid, en bij dat team mogen Piastri en Norris vrij met elkaar vechten. Ze zullen samen gaan uitmaken wie Verstappen gaat opvolgen als wereldkampioen in de Formule 1.

Wie is de beste McLaren-coureur?

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een voorkeur als het aankomt op de McLaren-coureurs. In een interview met F1-Insider krijgt hij de vraag of Piastri of Norris op de lange termijn beter is: "Piastri heeft lef, presteert constanter en weet altijd het beste uit zichzelf te halen. Ik heb hem nooit enorm emotioneel gezien. Norris is misschien sneller over één ronde, maar over het algemeen zie ik Piastri wel voor liggen."

Net zo goed als Verstappen?

Piastri maakt veel indruk, en volgens sommigen zit hij al op het niveau van Verstappen. Met die beweringen kan Marko niets, en hij reageert met een lach: "Piastri heeft een ongelooflijke loopbaan achter de rug, en hij weet zich elk jaar weer te verbeteren. Vorig jaar had hij grote schommelingen, afhankelijk van het circuit. Maar Verstappen is Verstappen, en Piastri heeft nog een lange weg te gaan. De potentie om echt een geweldige coureur te worden is er echter wel."

Norris schreef afgelopen weekend de Hongaarse Grand Prix op zijn naam. Hij heeft het gat met Piastri hierdoor flink verkleind. De Australiër voert het kampioenschap aan met 284 WK-punten, terwijl Norris 275 punten achter zijn naam heeft staan.