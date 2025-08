McLaren bibbert: Gaat Max Verstappen wraak nemen?

Max Verstappen lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. Zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is groot, en Verstappen zelf denkt niet dat hij dit jaar nog een race gaat winnen. Bij McLaren denken ze daar anders over.

McLaren was afgelopen weekend opvallend sterk in de Hongaarse Grand Prix. In de openingsfase kregen ze veel concurrentie van Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar toen hij weg viel, reden Piastri en Norris weg bij de concurrentie. Verstappen kwam in zijn Red Bull slechts als negende over de streep, en bijna niemand houdt rekening met een soort Houdini-act van de Nederlander.

McLaren vreest de concurrentie

Bij McLaren denken ze er anders over. Teambaas Andrea Stella vreest voor de concurrentie en wijst bij de internationale media eerst naar Ferrari: "Ik denk dat ze ook een kanshebber zijn voor de zeges in de rest van het seizoen. Als ik ergens door was verrast, was het door de evolutie in het laatste deel van de race."

"Ik weet niet of Leclerc last had van een probleem met zijn auto, maar als we in de tweede seizoenshelft gaan racen, moeten we echt rekening met hem houden. In de kwalificaties, maar zeker ook in de race moeten we rekening houden met Ferrari. En zelfs met Mercedes."

Kan Verstappen terugslaan?

Stella slaat Red Bull niet over, en blijft zich zorgen maken over Verstappen: "Max viel tijdens de race een beetje buiten de boot, maar ook hij zal weer een weg weten te vinden om mee te strijden om de zeges. Niets is duidelijk in deze sport, dat zeiden we op de zaterdag ook al tijdens een briefing na afloop van de kwalificatie. Dat zullen we ook blijven herhalen in de tweede helft van het seizoen."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, met een achterstand van bijna honderd punten op kampioenschapsleider Piastri.