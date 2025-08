Max Verstappen denkt dat hij geen races meer gaat winnen

Max Verstappen noteerde vandaag slechts de achtste tijd in de kwalificatie in Hongarije. De Nederlander baalde als een stekker, en hij stelt dat het geen nut heeft om boos te worden. Verstappen sluit ook uit dat hij later dit jaar nog een race gaat winnen.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben het het hele weekend al bijzonder zwaar. In de vrije trainingen wisten ze niet goed voor de dag te komen, en gingen alle alarmbellen af. Red Bull wist niet wat er aan de hand was, en Verstappen liet de hele tijd weten dat het voelde alsof hij op ijs reed.

Niet boos

De achtste tijd was een enorm teleurstellend, en Verstappen reageerde gelaten bij De Telegraaf: "Tja, ik kan er niets aan veranderen. Ik kan wel boos worden, maar daar gaat de auto niet zomaar sneller van."

"We wisten vooraf dat dit vermoedelijk niet ons beste weekend zou worden, maar dit was nog slechter dan verwacht. Ik heb dit weekend meer buiten de top tien gestaan, dan erin. Zo gesteld is het nog positief dat ik Q3 haalde in de kwalificatie. Maar voor ons is dat natuurlijk niet goed genoeg."

Fundamenteel probleem

Volgens Verstappen liggen de huidige problemen niet alleen aan het circuit: "Het loopt het hele weekend niet. Soms is de balans van de auto niet eens zo heel slecht, maar ik heb nul grip. Dan kan je geen bochten aanvallen, niet op het gas en ben je alleen maar aan het glijden. Ik verwacht ook niet ineens dat het in de race een stuk beter gaat. Het is een fundamenteel probleem. We hebben dit weekend heel veel dingen geprobeerd, maar niets werkte."

Geen zeges meer

Verstappen heeft tot nu toe twee races gewonnen in dit seizoen, maar hij stelt dat een derde zege niet mogelijk is. Hij verwacht geen race meer te winnen: "Nee, zoals ik er nu naar kijk niet. Meer kan ik er niet van maken, dat lijkt me op dit moment duidelijk."